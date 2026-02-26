WoW Midnight Tier List mit den besten Klassen

WoW Midnight Tier-Liste mit klarer Einordnung aller DPS-Spezialisierungen von S-Tier bis D-Tier inklusive Analyse.

Bist du bereit, in WoW Midnight voll durchzustarten? Bevor die erste Mythic+ Saison im März offiziell beginnt, haben wir die Performance der Klassen unter die Lupe genommen. Diese Tier-Liste ist das Ergebnis unzähliger Teststunden auf der Midnight Beta mit Max-Level-Gear und Tier-Sets.

Wichtig für dich: Diese Midnight Tier-Liste stammt von der Webseite Icy Veins und ist NICHT FINAL. Sie wird während der ersten Saison regelmäßig aktualisiert. Klassen-Tuning, Änderungen an Talenten oder die Skalierung von Sekundärwerten werden die Platzierungen der Specs immer wieder beeinflussen. Das Ranking basiert auf empirischen Werten aus der Praxis, persönlicher Einschätzung und dem Feedback von Experten – nicht nur auf reinen Simulationen oder Datenanalysen.

Midnight Tier-Liste

Detaillierte Analyse der Spezialisierungen

Hier erfährst du, wie sich die einzelnen Specs laut den aktuellen Beta-Tests in den Dungeons von Midnight schlagen:

S-Tier: Die unangefochtene Elite

Dämonologie-Hexenmeister: Der absolute Spitzenreiter. Mit dem besten Single-Target-Schaden im Spiel und massivem Sustain-Schaden ist er aktuell fast schon „broken“. Dank verbesserter Utility (z. B. zwei Interrupts) steht er ganz oben, auch wenn ein Nerf vor Release wahrscheinlich ist.

In hohen Keys ein absoluter Pflicht-Pick. Das Design bleibt auch in Midnight extrem mächtig, besonders nach den jüngsten Anpassungen anderer Top-Specs.

A+ Tier: Herausragende Performer

Verschlinger-Dämonenjäger: Bietet den wohl besten Sustain-Schaden im Spiel. Er harmoniert perfekt mit magischen Comps, ist extrem tanky und liefert wichtige Stops für die Gruppe.

Die Nummer eins unter den Nahkämpfern. Unheilig-Todesritter sind unglaublich zäh, haben gewaltigen Burst- und Sustain-Schaden und sichern dir Priorität bei jedem Gruppen-Invite.

Aktuell die stärkste Magier-Spezialisierung. Design, Playstyle und Tuning passen hier perfekt zusammen, auch wenn der Single-Target-Schaden knapp unter dem absoluten S-Tier-Niveau liegt.

Mit dem Stormbringer-Build zeigt er starken Single-Target- und Burst-Schaden. Die hohe Utility wird nur durch die geringe Defensive (Squishiness) getrübt.

Eine riskante Wahl. Der Schaden ist oft reiner „Pad-Damage" ohne Fokus auf Prioritätsziele. In extrem hohen Keys glänzt er durch die Combustion-Uptime, ist aber schwer zu meistern.

Nach den jüngsten Nerfs leicht abgefallen. Der Scalecommander-Build bietet besseres Single-Target, während Flame Shaper im AoE-Burst dominiert.

Lass dich nicht täuschen – die Eulen stehen besser da, als viele behaupten. Mit Buffs für Starsurge könnten sie schnell weiter aufsteigen.

A Tier: Solide Auswahl für deine Gruppe

Frost-Magier: Die sicherste Wahl für niedrige bis mittlere Keys mit konstantem Schaden und starker Defensive.

Starker Sustain-Schaden und gute Synergien, aber im Single-Target nicht ganz auf Augenhöhe mit der absoluten Spitze.

Oft unterschätzt! Er bietet starken AoE-Schaden und braucht nur kleine Single-Target-Anpassungen, um ganz oben mitzuspielen.

Hat sich gesteigert und steht über dem Durchschnitt, sobald die aktuellen Bugs (Glaive Tempest) behoben sind.

In physischen Comps dank Battle Shout gesetzt. Der AoE-Schaden ist gut, aber der Single-Target-Bereich benötigt noch Buffs.

Bleibt ein durchschnittlicher Performer beim Eigenschaden, ist aber durch Sky Fury ein absoluter Pflicht-Pick für physische Comps.

B Tier: Tuning-Bedarf erkennbar

Frost- & Blut-Todesritter: Frost-Todesritter haben ein massives Single-Target-Defizit. Der Blut-Todesritter ist defensiv aktuell der schwächste Tank im Vergleich zur starken Konkurrenz.

Meucheln leidet unter langen Ramp-up-Zeiten, Gesetzlosigkeit macht schlicht zu wenig Schaden. Beide fühlen sich aktuell nicht konkurrenzfähig an.

Aktuell ein enttäuschendes Design mit schwachem Single-Target-Schaden, trotz verbesserter Tankiness in Midnight.

Das Gameplay passt, aber das Tuning ist mangelhaft. Ohne einen Schadens-Buff von mindestens 5-10 % bleibt er im Mittelfeld hängen.

C Tier: Aktuelle Sorgenkinder

Atrocious im Single-Target-Bereich – kaum besser als der Schaden eines Tanks. Nur der AoE-Burst rettet ihn vor dem kompletten Absturz.

D Tier:

Waffen-Krieger: Die wohl schlechteste Wahl derzeit. Sowohl Single-Target als auch Burst-Schaden sind weit hinter den Erwartungen.

