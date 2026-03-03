WoW Midnight: Discord Quest bringt Haustier Razeshi C. nach 15 Minuten Spielzeit

Eine neue Discord Quest für World of Warcraft: Midnight belohnt 15 Minuten Spielzeit mit dem exklusiven Haustier Razeshi C.

Für World of Warcraft: Midnight ist eine neue Discord Quest verfügbar, die dich mit dem exklusiven Kampfhaustier Razeshi C. belohnt. Um dieses Pet zu erhalten, musst du lediglich 15 Minuten lang World of Warcraft: Midnight spielen, während Discord im Hintergrund aktiv ist.

So findest und aktivierst du die Discord Quest

Die Quest erscheint häufig automatisch in der unteren linken Ecke deines Discord-Clients. Sollte dies bei dir nicht der Fall sein, findest du die Midnight-Quest im Bereich „Direktnachrichten“ unter dem Reiter „Quests“. Dort kannst du die Aufgabe manuell annehmen, um mit dem Fortschritt zu beginnen.

Anforderungen für die Belohnung

Die Bedingungen für den Erhalt des Haustiers sind einfach gehalten. Sobald du die Quest akzeptiert hast, musst du World of Warcraft: Midnight für mindestens 15 Minuten ausführen. Eine Übertragung deines Gameplays (Streaming) ist dafür nicht erforderlich. Es reicht aus, wenn sowohl das Spiel als auch der Discord-Client gleichzeitig geöffnet sind; der Fortschritt wird auch dann angerechnet, wenn du nicht aktiv spielst.

Das Haustier Razeshi C. einlösen

Nach Ablauf der Zeit kannst du auf „Belohnungen beanspruchen“ klicken. Du erhältst daraufhin einen Code, den du direkt in deinem Battle.net-Account einlösen kannst. Wichtig zu wissen ist, dass es sich hierbei um das Haustier Razeshi C.. handelt. Dieses darf nicht mit dem Haustier Razeshi B.. verwechselt werden, welches ausschließlich über Promotionen mit Razer erhältlich ist. Aktuell stellt diese Discord Quest die einzige Möglichkeit dar, Razeshi C. für deine Sammlung in World of Warcraft zu gewinnen.

