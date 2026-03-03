Spiel:
WoW Midnight: Die ersten wöchentlichen Quests in der Arkantine

Geschrieben von Telias am 03.03.2026 um 11:48

Die WoW Arkantine startet mit neun wöchentlichen Missionen in alten Zonen, Dungeons und Raids samt Dekorationen und Erfolgen.

Inhaltsverzeichnis
  1. Dringlichkeit beim ersten wöchentlichen Reset
    1. Ein axtreiner Gefallen
    2. Eiskalte Berechnung
    3. Immer noch hinter feindlichen Portalen
    4. Timear prophezeit einen Todesbeweis!
    5. Wo einst das Feuer brannte
    6. Der ungeklärte Fall der Ungekrönten
    7. Höllschreis Erbe
    8. Der Duft der Dünen
    9. Ein Moment der Generationen
  2. Belohnungen und Dekorationen für die Arkantine

Die Arkantine ist als dauerhaftes Evergreen-Feature in WoW konzipiert und wird kontinuierlich mit neuen Inhalten erweitert. Jede Woche kehren hier neue Gäste und bekannte Gesichter ein, die Gerüchte teilen oder spezielle Aufgaben für dich bereithalten. Diese wöchentlichen Quests führen dich zurück in die Vergangenheit von Azeroth, wo du alte Zonen, Dungeons oder Raids besuchst, um wertvolle Relikte zu bergen.

WoW Arkantine

Dringlichkeit beim ersten wöchentlichen Reset

Zum Start von Midnight stehen insgesamt neun verschiedene Missionen zur Verfügung, die in einer wöchentlichen Rotation in der Arkantine angeboten werden. Da bereits morgen der erste wöchentliche Reset ansteht, hast du für die erste Quest der Arkantine nur wenig Zeit. Du solltest dich also beeilen, die Aufgabe „Ein axtreiner Gefallen“ rechtzeitig abzuschließen, bevor die Rotation wechselt.

Die vollständige Liste der neun verfügbaren wöchentlichen Quests umfasst:

  • Ein axtreiner Gefallen
  • Eiskalte Berechnung
  • Immer noch hinter feindlichen Portalen
  • Timear prophezeit einen Todesbeweis!
  • Wo einst das Feuer brannte
  • Der ungeklärte Fall der Ungekrönten
  • Höllschreis Erbe
  • Der Duft der Dünen
  • Ein Moment der Generationen


Belohnungen und Dekorationen für die Arkantine

Das Absolvieren dieser Aufgaben in World of Warcraft bietet dir mehr als nur den reinen Missionsabschluss. Durch optionale Ziele innerhalb der wöchentlichen Quests verdienst du dir dekorative Gegenstände. Diese Objekte kannst du direkt in der Arkantine platzieren, um den Ort individuell zu gestalten.

Sobald du ein Dekorationsstück über eine Quest freigeschaltet hast, kannst du weitere Kopien davon bei der Händlerin Thekla Hyp erwerben, die sich direkt in der Arkantine befindet. Das Sammeln und Platzieren dieser Gegenstände ist zudem eine Voraussetzung für den Erfolg Hochdekoriert.

Eine Übersicht und Bilder zu allen Housing-Dekorationen, die du in der Arkantine bekommst, findest du in unserem Guide zur Arkantine.

Pylonfragment - Housing Dekoration in World of Warcraft
