WoW Midnight: Die ersten wöchentlichen Quests in der Arkantine

Die WoW Arkantine startet mit neun wöchentlichen Missionen in alten Zonen, Dungeons und Raids samt Dekorationen und Erfolgen.

Die Arkantine ist als dauerhaftes Evergreen-Feature in WoW konzipiert und wird kontinuierlich mit neuen Inhalten erweitert. Jede Woche kehren hier neue Gäste und bekannte Gesichter ein, die Gerüchte teilen oder spezielle Aufgaben für dich bereithalten. Diese wöchentlichen Quests führen dich zurück in die Vergangenheit von Azeroth, wo du alte Zonen, Dungeons oder Raids besuchst, um wertvolle Relikte zu bergen.

Dringlichkeit beim ersten wöchentlichen Reset

Zum Start von Midnight stehen insgesamt neun verschiedene Missionen zur Verfügung, die in einer wöchentlichen Rotation in der Arkantine angeboten werden. Da bereits morgen der erste wöchentliche Reset ansteht, hast du für die erste Quest der Arkantine nur wenig Zeit. Du solltest dich also beeilen, die Aufgabe „Ein axtreiner Gefallen“ rechtzeitig abzuschließen, bevor die Rotation wechselt.

Die vollständige Liste der neun verfügbaren wöchentlichen Quests umfasst:

Ein axtreiner Gefallen Ein axtreiner Gefallen Begebt Euch zur Höllenfeuerhalbinsel in der Scherbenwelt und besorgt 10 rostige Streitäxte. Zusätzlich dazu könnt Ihr auch den verschrammten Speer aus dem Höllenfeuerbollwerk bergen. Wowhead Beschreibung

Kurdran und ich haben zwanzig Jahre in der Scherbenwelt auf der anderen Seite des Dunklen Portals verbracht, nachdem wir die Horde gemeinsam mit Khadgar, Turalyon und Alleria zurückgedrängt hatten.



Es gab auch gute Zeiten, aber jeder Tag, den ich nicht in der Ehrenfeste aufwache, ist bereits ein guter Tag.



Die ganze Zeit über führte Kurdran unsere Späher mit seiner Greifin Hori'zee an. Und auf dem Weg aus der Ehrenfeste heraus flog er niedrig und schnell und wich allem aus, das die Orcs nach ihm warfen. Ich würde es unglaublich komisch finden, wenn Ihr einige Andenken für ihn suchen würdet!

Eiskalte Berechnung Eiskalte Berechnung Findet 8 frostgeschädigte Wappenröcke in der Eiskronenzitadelle. Zusätzlich dazu könnt Ihr auch das Schwarzbanner aus der Eiskronenzitadelle bergen. Wowhead Beschreibung

Tarenar und ich haben in den weit entfernten Pestländern von Geschichten über die Invasion der Eiskronenzitadelle gehört.



Aber er liegt ganz falsch!



Der Elf glaubt, dass es im Äschernen Verdikt mehr Kommandanten der Schwarzen Klinge als des Argentumkreuzzugs gegeben hätte. Er ist total bescheuert. Es gab offensichtlich mehr Paladine!



Würdet Ihr in der Eiskronenzitadelle nach einem Beweis dafür suchen? Ich bin es leid, mit ihm zu diskutieren!

Immer noch hinter feindlichen Portalen Immer noch hinter feindlichen Portalen Reist zur Verheerten Küste und bergt das Artefakt großen Übels. Zusätzlich dazu könnt Ihr auch die Verderbte Laterne erwerben. Wowhead Beschreibung

Während wir in vergangenen Ereignissen geschwelgt haben, wurden wir an ein Artefakt erinnert, das wir während des Krieges mit der Brennenden Legion nicht geborgen haben.



Dieser Gegenstand ist ein Gefäß großen Übels und darf nicht in den Fängen der Überreste der dämonischen Streitkräfte verbleiben.



Um an diesen Gegenstand ranzukommen, müssen wir zur Verheerten Küste reisen, wo Tehd ein Portal für unsere Zwecke umfunktioniert hat. Werdet Ihr bei dieser Jagd mitmachen?

Timear prophezeit einen Todesbeweis! Timear prophezeit einen Todesbeweis! Reist zur Insel des Donners und betretet den Thron des Donners. Holt Euch dort Lan'dalocks Taschenuhr zurück. Zusätzlich dazu könnt Ihr auch die uralte Zandalarischriftrolle bergen. Wowhead Beschreibung

Hallo, Name. Habt Ihr einen Moment?



Ich habe während des Angriffs auf die Insel des Donners etwas Wichtiges verloren: Eine Taschenuhr, die mir mein alter Freund Erzmagier Timear geschenkt hat. Ja, genau der Timear... derjenige, der die Zukunft voraussehen kann. Er sagte mir, dass dieser Tag kommen und Ihr mir helfen würdet.



Die Uhr wurde vom Rat der Ältesten beschlagnahmt, genauer gesagt von Hohepriesterin Mar'li. Wenn Ihr zur Insel gehen würdet und sie vom Thron des Donners zurückholen könntet, und wir wissen beide, dass Ihr das werdet, kann ich Euch dorthin bringen.

Wo einst das Feuer brannte Wo einst das Feuer brannte Reist zum Hyjal und betretet die Feuerlande. Sammelt dort 8 Luzifarne. Zusätzlich dazu könnt Ihr auch die immergrüne Ranke beschaffen. Wowhead Beschreibung

Schwer zu glauben, was? Horde und Allianz, selber Raum, kein Gemetzel.



Ich habe gerade in Erinnerungen an meine Tage in den Feuerlanden geschwelgt, als ich Luzifarne sammelte. Sie hatten so einen speziellen Geruch an sich... irgendwas zwischen Rauch und etwas lange Verstorbenem. Es ist ein Weilchen her und ich vermisse ihn beinahe.



Sammelt ein paar für Zen'tabra und mich, ja? Sie verdient die vollständige Erfahrung.

Der ungeklärte Fall der Ungekrönten Der ungeklärte Fall der Ungekrönten Reist nach Feralas und sammelt 8 verlorene Seiten aus Nostros Kompendium. Zusätzlich dazu könnt Ihr auch das Pylonfragment aus Düsterbruch bergen. Wowhead Beschreibung

Wir haben Glück, dass die Ungekrönten mitsamt ihren Archiven überlebt haben, dank Taoshi. Wir haben sie gelesen...



Habt Ihr schon mal von der Hochgeborenenstadt Düsterbruch gehört? Die Ungekrönten behielten den gefährlichen Prinzen Tortheldrin genau im Auge. Doch seit seinem Tod liegt der Fall auf Eis.



In diesen Aufzeichnungen steht, dass sich in den Stadtruinen möglicherweise Objekte von Interesse befinden, wobei Nostros Kompendium des Drachentötens besonders hervorgehoben wurde. Dieses Buch wurde vor einiger Zeit geborgen, doch nur wenige wissen, dass mehrere Kapitel fehlen.



Lasst uns den Fall neu aufrollen.Verwendet den Schlüssel zur Arkantine, um zu Kelsey Stahlfunken zurückzukehren.

Höllschreis Erbe Höllschreis Erbe Geht nach Nagrand und findet heraus, wer Garrosh in seiner Jugend war. Zusätzlich könnt Ihr auch den verwitterten Folianten erwerben. Wowhead Beschreibung

Meine Schwester Krenna war einst eine Eroberin der Armee der Horde. Skrupellos. Brutal. Einige bezeichneten sie als Tyrannin. Doch in unserer Jugend war sie anders. Verängstigt, aber immer freundlich zu mir. Herzlich zu jenen, die sie an sich heranließ. Hat die Macht sie verändert?



Und wenn sie eine Tyrannin aus ihr gemacht hat, hat sie auch Garrosh Höllschrei verändert? Ich weiß, wer Krenna war. Ich weiß nicht, wer Garrosh war.



Reist nach Nagrand und findet es heraus.Verwendet den Schlüssel zur Arkantine, um zu Gorgonna zurückzukehren.

Der Duft der Dünen Der Duft der Dünen Geht nach Vol'dun und bringt einen Sack mit duftendem Sand zurück. Zusätzlich dazu könnt Ihr auch den sandigen Wandteppich aus dem Vulperaversteck und den schweren Anker aus dem Trümmersteinhafen beschaffen. Wowhead Beschreibung

Ich vermisse den Geruch der Wüste. Es ist der Duft der Freiheit in einem wilden Land. Ich würde mein Geruchsgedächtnis so gerne auffrischen.



Holt Euch was von den Karawanen, während Ihr hier seid. An diesem Ort kann ein wenig Nomadenpersönlichkeit nicht schaden.



Wenn es Euch zum Trümmersteinhafen verschlägt, könntet Ihr dem großen Kerl ja was mitbringen. Vielleicht einen Anker? Das wäre perfekt! Stellt Euch nur vor, wie er den mit sich rumschleppt.Verwendet den Schlüssel zur Arkantine, um zu Nisha zurückzukehren.

Ein Moment der Generationen Ein Moment der Generationen Etrigg und Darius möchten, dass Ihr mit ihren Kindern einen Übungskampf abhaltet.

brZusätzlich dazu könnt Ihr auch den Grollhufbalg aus Schlangenschlinge in den Verwüsteten Landen und die getrockneten Rosen aus Lohenscheit im Silberwald beschaffen. Wowhead Beschreibung

Es ist immer schön, wenn jemand Eures Kalibers noch mit alten Hasen wie mir spricht, $p.



Etrigg und ich haben kürzlich über unser Erbe gesprochen. Wusstet Ihr, dass wir beide mit den Valarjar gegen die Legion gekämpft haben? Interessant, wie sich die Vergangenheit überschneidet.



Doch unser wahres Erbe sind unsere Kinder. Ich frage mich, ob Ihr vielleicht mal bei den beiden vorbeischauen könntet. Stellt bei Eurem Besuch sicher, dass sie ihr Können noch nicht verlernt haben.

Belohnungen und Dekorationen für die Arkantine

Das Absolvieren dieser Aufgaben in World of Warcraft bietet dir mehr als nur den reinen Missionsabschluss. Durch optionale Ziele innerhalb der wöchentlichen Quests verdienst du dir dekorative Gegenstände. Diese Objekte kannst du direkt in der Arkantine platzieren, um den Ort individuell zu gestalten.

Sobald du ein Dekorationsstück über eine Quest freigeschaltet hast, kannst du weitere Kopien davon bei der Händlerin Thekla Hyp erwerben, die sich direkt in der Arkantine befindet. Das Sammeln und Platzieren dieser Gegenstände ist zudem eine Voraussetzung für den Erfolg Hochdekoriert.

Eine Übersicht und Bilder zu allen Housing-Dekorationen, die du in der Arkantine bekommst, findest du in unserem Guide zur Arkantine.

