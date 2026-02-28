So entdeckst du die Legende der Haranir für die Quest Legendärer Reichtum

Guide zur Quest „Legendärer Reichtum“ in Harandar mit allen Vorquests, Fundort der Legende der Haranir und Belohnung auf Itemlevel 246.

Die Suche nach antikem Wissen und Schätzen führt dich in das Herz von Harandar. Wenn du dich der Questreihe Ruhm von Midnight widmest, wirst du unweigerlich auf die Aufgabe Legendärer Reichtum stoßen. Diese dritte Quest der Reihe verlangt von dir, die sagenumwobene Legende der Haranir aufzuspüren.

Damit du nicht orientierungslos durch die Wildnis streifst, zeigt dir dieser Guide den exakten Weg von der Annahme bis zur wertvollen Belohnung.

Der Startpunkt: Der Höhlenbau

Dein Abenteuer beginnt tief im Höhlenbau. Suche dort nach Naynar, dem Rüstmeister der Hara'ti. Er wird dir die Quest Legendärer Reichtum anvertrauen. Dein Ziel ist klar definiert: Finde die Legende der Haranir. Doch der Weg dorthin ist an Bedingungen geknüpft.

Die notwendigen Vorquests

Du kannst die Legende nicht direkt finden, ohne zuvor bestimmte Aufgaben für die Bewohner der Region erledigt zu haben. Der Fortschritt ist an zwei essenzielle Quests gebunden:

Verlorene Legenden: Begib dich ein Stück östlich vom Höhlenbau . Dort triffst du auf Zur'Ashar Kassameh . Schließe diese Quest bei ihm ab, um den nächsten Schritt freizuschalten.

. Dort triffst du auf . Schließe diese Quest bei ihm ab, um den nächsten Schritt freizuschalten. Wey'nan's Zauberschutz: Direkt im Anschluss an die verlorenen Legenden wird dir Zur'Ashar Kassameh diese Folgeaufgabe übertragen. Was du bei dieser Aufgabe genau machen musst siehst du im Video.

Den Abschluss finden

Das Besondere an dieser Queststruktur ist die Verknüpfung: Sobald du Wey'nan's Zauberschutz erfolgreich beendet hast, gilt auch die Aufgabe Legendärer Reichtum automatisch als erfüllt.

Du musst nun lediglich zu deinem ursprünglichen Questgeber Naynar im Höhlenbau zurückkehren, um deine wohlverdiente Belohnung einzustreichen.

Deine Belohnung

Der Aufwand lohnt sich besonders für Abenteurer, die ihre Ausrüstung verbessern möchten. Für den Abschluss von „Legendärer Reichtum“ erhältst du:

Einen Ausrüstungsgegenstand mit Itemlevel 246.

