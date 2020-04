Freischaltung der Talente und Fähigkeiten beim Leveln in WoW Shadowlands

Mit dem Level-Squish in Shadowlands ändert sich so einiges in World of Warcraft. So haben wir zuletzt berichtet, wann die einzelnen Reittierfähigkeiten in Shadowlands freigeschaltet werden. Heute machen wir den Talenten bzw. Talentreihen und den Klassenfähigkeiten weiter.

Freischaltung der Talentreihen in Shadowlands

Auch in dem neuen WoW Addon gibt es insgesamt sieben Talentreihen. Es sind also keine zusätzlichen Talente hinzugekommen. Dennoch gibt es angepasste Talente, sowie alte Talente die durch neue Talente ersetzt wurden. Alle Talentreihen werden noch vor dem Leveln in Shadowlands mit folgenden Charakterstufen freigeschaltet:

15

25

30

35

40

45

50

Freischaltung der Fähigkeiten in Shadowlands

Die ersten Fähigkeiten erlernen wir gleich mit Level 1 im neuen Startgebiet Exil. Beim Leveln unseres Charakters schalten wir mit fast jeder Stufe eine weitere Fähigkeit frei. Dies geht sogar bis Stufe 58. Wir schalten also auch Fähigkeiten beim Leveln in Shadowlands frei. Hierbei handelt es sich jedoch überwiegend um Fähigkeiten, welche wir vor Shadowlands bereits erlernt hatten, sie mit dem Level-Squish verlernen und in Shadowlands wieder erlernen.

