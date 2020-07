Sommerangebote für Haustiere, Reittiere und Spielzeuge aus World of Warcraft

Mittlerweile gibt es zahlreiche Haustiere, Reittiere und Spielzeuge aus World of Warcraft die im Blizzard Shop zum Kauf angeboten werden. Wer diese Sammelgegenstände haben, aber nicht so viel Geld ausgeben möchte, wartet einfach auf ein Sonderangebot. Aktuell gibt es wieder starke Rabatte im Blizzard Shop. Auf die World of Warcraft Erweiterung Battle for Azeroth gibt es einen Rabatt von 60%. Ausgewählte Sammelgegenstände werden derzeit für die Hälfte angeboten.

Wenn ihr tolle Angebote zu heißen Preisen sucht, dann haben wir genau das Richtige für euch. Bis zum 20. Juli gibt es 50 % Rabatt auf ausgewählte Haustiere, Reittiere und vieles mehr.

Beschert euren Freunden mit World of Warcraft: Battle for Azeroth einen epischen Sommer

Jetzt könnt ihr World of Warcraft: Battle for Azeroth mit bis zu 60 % Rabatt verschenken und gemeinsam mit euren Freunden Abenteuer in Azeroth erleben!

Standard Edition: 17,99 EUR (vorher 44,99 EUR)

Digital Deluxe Edition: 25,49 EUR (vorher 59,99 EUR)

Schließt euch Millionen anderer Spieler in Azeroth an und erlebt ein zeitloses Abenteuer. Mit nur einem Abonnement könnt ihr sowohl World of Warcraft® als auch World of Warcraft Classic spielen!

50 % Rabatt auf ausgewählte Reittiere, Haustiere und Spielzeuge

Über den Shop im Spiel oder den Blizzard Shop könnt ihr noch heute Haustiere, Reittiere oder Spielzeuge für euch selbst oder als Geschenk für eure Freunde holen.

Lauter niedliche Haustiere

Glückbringendes Qilenchen

Das entzückende Haustier aus Pandaria ist wieder da!

Glückbringende Qilenchen sehen aus wie lebende Statuen, aber unter ihrer steinharten Schale verbirgt sich ein weiches Herz. Diese treuen Seelen gelten als äußerst zuverlässige Begleiter. Sie folgen euch auf Schritt und Tritt und bringen euch dabei auch noch Glück!

Alteracbräuhund

Als Teil einer langen Familientradition erstklassiger Rettungshunde hat der Alteracbräuhund eine Nase dafür, in Not geratene Reisende in den Höhen des Alteracgebirges aufzuspüren. Jedoch ist es erst der Geist dieses großen Welpen, der eure Seele in einer kalten Nacht so richtig wärmt, und diesen pelzigen Freund somit zu eurem treuesten Vertrauten werden lässt.

Glutkätzchen

Die Niedlichkeit eines neugeborenen Kätzchens gepaart mit dem feurigen Magma der Elementarebene des Feuers – das Glutkätzchen ist eindeutig das heißeste Haustier des Jahres. Bringt alle eure Gildenmitglieder dazu, eines dieser Kätzchen zu holen, und verwandelt jeden nächtlichen Schlachtzug in ein leuchtendes, knuffiges Kätzchentreffen.

Mini-Ragnaros

Heizt euren Gildenmitgliedern mit Mini-Ragnaros, dem Minatur-Elementarlord ein. Er dient nicht nur als Kochstelle sondern setzt auch schon mal einiges Kleingetier in Brand, das sich zu nah an ihn heranwagt. Da er aus purem Elementarfeuer besteht, taucht er in den geschmolzenen Kern ab, wenn ihr euch bewegt, und erscheint wieder, sobald ihr stoppt.

Seele der Aspekte

Als euer getreuer Begleiter folgt euch die Seele der Aspekte auf Schritt und Tritt durch die Lüfte von Azeroth, besteht gemeinsam mit euch Abenteuer und vollbringt dabei gelegentliche Kunststückchen in der Luft.

Zwielix

Dieses kuschlige Geschöpf kann es kaum erwarten, sich nach eurem nächsten Legionsgemetzel am Lagerfeuer zusammenzurollen. Sein farbenwechselndes Fell macht es zum Favoriten jedes Sammlers … und im Kampf ist es auch nicht ohne. Adoptiert diesen süßen Fratz noch heute!

Spektakuläre Reittiere

Kaiserqilen

Das majestätische Flugreittier aus Pandaria ist wieder da.

Mit uralter, geheimnisvoller Magie erwecken die mächtigen Zauberer der Mogu Stein zum Leben, um so ihre Lieblingsbegleiter zu erschaffen – die furchtlosen und treuen Qilen. Solltet ihr jemals auf der Suche nach einem treu ergebenen Reittier mit magischen Schwingen sein, dann steht euch der Kaiserqilen mit seiner goldenen Rüstung zu Diensten.

Verzauberter Feendrache

Als Wächter über den Smaragdgrünen Traum glänzt der verzauberte Feendrache in Sachen Magieabsorption … und auch in Farbvielfalt. Schwingt euch in den Sattel dieser schimmernden Gestalt und werdet auf den Straßen und in den Lüften zum Blickfang, so wie es sich für eine der letzten Bastionen der Coolness gehört!

Herz der Aspekte

Wenn man aus der Luft angreift, fliegt man am besten mit der Sonne im Rücken, damit die Feinde geblendet werden … oder man reitet einfach einen glänzenden Drachen mit der Leuchtkraft von tausend Sonnen. So oder so, ihr gewinnt.

Hogrus, das Schwein des Glücks

Legenden zufolge erschien Kaiser Shaohao, dem letzten Herrscher der Pandaren, in seiner verzweifeltesten Stunde Hogrus, das Schwein des Glücks, als er über die Zukunft seines Volkes meditierte. Heute betrachten die Pandaren von ganz Azeroth Hogrus als Zeichen des Wohlstands und einer glorreichen Zukunft. Es wäre weise, auf eurem Weg zum Erfolg seinen Segen zu erbitten, wohin auch immer euch die vier Winde tragen mögen.

Leuchtender Sternensucher

Der leuchtende Sternensucher bezieht seine Macht aus Teufels-, Leeren- und anderen, außerweltlichen Energien in seiner direkten Umgebung. Ab mit euch in den Sattel und genießt das wogende Farbenspiel dieses Reittiers. Haltet die Zügel fest in der Hand, denn dieses vielfarbige Biest fliegt so schnell, wie es ihm eure Reitfertigkeit erlaubt.

Kriegsgeschmiedeter Nachtmahr

Stürzt euch auf dem kriegsgeschmiedeten Nachtmahr in den Kampf und entfesselt über euren Feinden ein unbändiges Chaos! Der Besitz dieses Furcht einflößenden Rosses, das aus kaltem Stahl und rachsüchtigen Geistern von Schmiedegroßmeistern gefertigt wurde, erlaubt euch den alptraumhaften Anbindepfosten aufzustellen. Dieses mysteriöse Artefakt hat die Macht, einen kriegsgeschmiedeten Nachtmahr für jedes Gruppen- und Schlachtzugsmitglied zu beschwören, das sich dieser Ehre als würdig erweist und stark genug ist, die Zügel zu führen.

Spielzeuge

Feuerwerke „Löwenstolz“ und „Macht der Horde“

Im Shop im Spiel oder im Blizzard Shop könnt ihr mehr über die Haustiere, Reittiere und Spielzeuge erfahren.

* Haustiere, Reittiere und Spielzeuge sind nicht in World of Warcraft® Classic verfügbar.