WoW The War Within: Minimale und empfohlene Systemanforderungen der neuen Erweiterung

World of Warcraft: The War Within ist das Eröffnungskapitel der dreiteiligen Weltenseelen-Saga, in dem wir unter Azeroths Erdoberfläche um den Fortbestand der Welt kämpfen. Laut einer Roadmap, die Blizzard Ende 2023 veröffentlicht hat, wird The War Within im Spätsommer oder Frühherbst 2024 veröffentlicht. Spekulationen zufolge dürfte der Release ungefähr im September oder Oktober 2024 sein.

Für uns Spieler bleibt also noch etwas Zeit, um uns auf die Veröffentlichung von The War Within vorzubereiten und unser System den Mindestanforderungen entsprechend upzugraden. Im Vergleich zu WoW Dragonflight sind die Anforderungen von The War Within kaum anspruchsvoller. Die von Blizzard empfohlenen Systemanforderungen lassen sich auch gut mit älteren Geräten erreichen.

The War Within Systemvoraussetzungen für Windows

Mindestvoraussetzungen Empfohlene Voraussetzungen Betriebssystem Windows® 7 64-bit (Service Pack 1) Windows® 10 (64 Bit) Prozessor 4-Kern 3,0 GHz-Prozessor 4. Generation Intel® Core™ Haswell AMD Ryzen™ Zen 6-Kern 3,5 GHz-Prozessor 8. Generation Intel® Core™ Coffee Lake AMD Ryzen™ Zen 2 Grafik DirectX 12-fähige 3 GB-Grafikkarte NVIDIA® GeForce® GTX 900 series 4. Generation AMD™ GCN Intel® Iris® Xe Grafik Shader Model 5 oder besser DirectX 12-fähige 8 GB-Grafikkarte NVIDIA® GeForce® RTX AMD RDNA™ 2 Intel® Arc™ 7 Graphics Shader Model 5 oder besser Arbeitsspeicher 8 GB RAM 16 GB RAM Festplatte Solid State Drive (SSD) mit 128 GB freiem Speicherplatz Solid State Drive (SSD) mit 128 GB freiem Speicherplatz Internet Breitband-Internetverbindung Breitband-Internetverbindung Eingabegeräte Tastatur und Maus erforderlich Maus mit mehreren Tasten und Mausrad Auflösung 1280 x 720 minimale Bildschirmauflösung 1280 x 720 minimale Bildschirmauflösung

The War Within Systemvoraussetzungen für Mac

Mindestvoraussetzungen Empfohlene Voraussetzungen Betriebssystem macOS® 11 macOS® 13 (neueste Version) Prozessor 4-Kern 2,9 GHz-Prozessor 6. Generation Intel® Core™ Skylake Apple® M1 8-Kern 3,6 GHz-Prozessor 9. Generation Intel® Core™ Coffee Lake Apple® M1 Max Grafik Metal® fähige 3 GB-Grafikkarte 4. Generation AMD™ GCN Apple® M1 Metal® fähige 8 GB-Grafikkarte AMD RDNA™ Apple® M1 Max Arbeitsspeicher 8 GB RAM 16 GB RAM Festplatte Solid State Drive (SSD) mit 128 GB freiem Speicherplatz Solid State Drive (SSD) mit 128 GB freiem Speicherplatz Internet Breitband-Internetverbindung Breitband-Internetverbindung Eingabegeräte Tastatur und Maus erforderlich Maus mit mehreren Tasten und Mausrad Auflösung 1280 x 720 minimale Bildschirmauflösung 1280 x 720 minimale Bildschirmauflösung

