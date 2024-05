WoW Dragonflight: Patchnotes zum Inhaltsupdate Dunkles Herz am 8. Mai

Was für ein wilder Drachenritt das doch durch die World of Warcraft: Dragonflight Erweiterung war! Die Geschichten rund um die Dracheninseln neigen sich dem Ende zu und läuten mit dem Inhaltsupdate Dunkles Herz das letzte Kapitel vor The War Within ein. Neben dem Prolog zu The War Within erwartet uns ein spannendes Event, das uns zurück nach Pandaria führt, eine Questreihe für die Traditionsrüstung der Draenei oder Trolle als auch einige weitere Updates.

Wann erscheint das Dragonflight: Dunkles Herz Inhaltsupdate? Das Dunkle Herz Inhaltsupdate startet am 8. Mai nach der wöchentlichen Serverwartung.

Wann beginnt World of Warcraft Remix: Mists of Pandaria? Das Event Remix: Mists of Pandaria beginnt am 16. Mai um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Patchnotes zum Dragonflight: Dunkles Herz Inhaltsupdate

Das nächste Inhaltsupdate von Dragonflight – Dunkles Herz – erscheint am 8. Mai. Außerdem beginnt am 16. Mai um 19:00 Uhr MESZ weltweit das Ereignis „World of Warcraft Remix: Mists of Pandaria“! INHALTSVERZEICHNIS PROLOG ZU THE WAR WITHIN TRADITIONSRÜSTUNG DER DRAENEI UND TROLLE EREIGNIS „WOW REMIX: MISTS OF PANDARIA“ CHARAKTERE KLASSEN GEGENSTÄNDE QUESTS BENUTZEROBERFLÄCHE UND ZUGÄNGLICHKEIT PROLOG ZU THE WAR WITHIN Das Inhaltsupdate „Dunkles Herz“ schlägt das letzte Kapitel der Erweiterung „Dragonflight“ auf. Gleichzeitig wird der Grundstein für die Geschichte der nächsten Erweiterung The War Within gelegt. Khadgar hat euch nach Dalaran berufen, damit ihr ihm bei der Untersuchung einer geheimnisvollen Gestalt mit dem Namen „Vorbotin“ helft, die ein mächtiges Relikt namens Dunkles Herz in ihrem Besitz hat. Der Erzmagier hat auch Alleria Windläufer gebeten, sich euch anzuschließen und ihre einzigartige Sichtweise einzubringen. TRADITIONSRÜSTUNG DER DRAENEI UND TROLLE Draenei Spielercharaktere der Stufe 50 und höher können das magisch versiegelte Paket in Sturmwind suchen, um die Quest „Die Bitte eines Konstrukteurs“ zu beginnen. Dadurch können sie die Traditionsrüstungsquestreihe abschließen und die Ensembles „Umarmung des verlorenen Embaari“ und „Beständigkeit des Tempels von Telhamat“ erhalten, die jeweils Schultern, Rücken, Brust, Handgelenk, Hände, Taille, Beine, Füße und zwei Helme umfassen. Troll Spielercharaktere der Stufe 50 und höher können Zi'guma in Orgrimmar aufsuchen, der die Quest „Rückkehr zu den Echoinseln“ anbietet. Dadurch können sie die Traditionsrüstungsquestreihe abschließen und die Ensembles „Pakt der Dunkelspeere“ und „Loyalität der Dunkelspeere“ erhalten, die jeweils Schultern, Rücken, Brust, Handgelenk, Hände, Taille, Beine, Füße und eine Maske umfassen. Außerdem erhalten Dunkelspeertroll-Spielercharaktere zwei zusätzliche kosmetische Gegenstände für den Kopf, die mit der Geschichte zusammenhängen. EREIGNIS „WOW REMIX: MISTS OF PANDARIA“ Stürzt euch ab dem 16. Mai in das Ereignis „World of Warcraft Remix: Mists of Pandaria“! In diesem zeitlich begrenzten Modus könnt ihr die gesamte Erweiterung „Mists of Pandaria“ von Stufe 10 bis 70 in erhöhtem Tempo erneut erleben. Die gesamte Beute wurde komplett überarbeitet und bietet nun mächtige neue Effekte, die es den Spielern ermöglichen, ihre Erfahrung zu gestalten, sich zu stärken und an Macht zu gewinnen. [MEHR ERFAHREN] Zu den Features zählen: Beschleunigte Stufenaufstiege und Inhalte, die es euch ermöglichen, es mit fast allen Quests, Szenarien, Dungeons und Schlachtzügen aufzunehmen.

Erstellt einen neuen WoW Remix-Charakter ab Stufe 10, um das Ereignis bis Stufe 70 zu erleben.

Ein Berg an Beute: Holt euch überall mächtige Gegenstände – Quests, Truhen, Kreaturen, Bosse.

Individuell anpassbare Gegenstände, die es euch ermöglichen, euch so weit wie möglich zu stärken, um es mit schwierigeren Spielinhalten aufzunehmen.

Wandelt unerwünschte Gegenstände in Bronze um, mit der ihr Gegenstände aufwerten oder kosmetische Gegenstände kaufen könnt.

Behaltet, was ihr sammelt: Nehmt eure Sammlung von Transmogs, Reittieren und Haustieren mit in The War Within. CHARAKTERE Es wurden sechs neue Haarfarben für Kul Tiran hinzugefügt. KLASSEN JÄGER Der Haustierstall des Jägers wurde aktualisiert: Das Vorschau-Fenster für Haustiere ist nun größer. Weitere Informationen über das Haustier werden angezeigt, einschließlich einer Liste der Fähigkeiten. Haustiere können als Favoriten markiert und zu einer separaten Gruppe an der Spitze der Stallliste hinzugefügt werden. Die Stallliste ist jetzt durchsuchbar und kann nach Name, Spezialisierung, Fähigkeiten und mehr sortiert werden. Haustiere können nun direkt im Stall umbenannt werden, ohne dass ein Zertifikat benötigt wird. Haustiere können jetzt direkt aus dem Stall entlassen werden, ohne dass sie beschworen werden müssen. Für die Spezialisierung „Tierherrschaft“ hat das Haustier, das durch das Talent 'Tierbegleiter' beschworen wird, jetzt einen eigenen Platz neben der Liste der aktiven Haustiere. Der Tooltip wurde aktualisiert, um diese Änderung anzuzeigen.

GEGENSTÄNDE Die Beuterate von „Schleimiges Nekrorochenei“, das man durch „Tribut der Ehrgeizigen“ und „Tribut der Pflichtgebundenen“ erhält, wurde erhöht. QUESTS NICHT VERBIEGEN-FEIERTAG Nachdem sie von Chromie und Kalecgos von den Feierlichkeiten zum Antlitzfest in der Vergangenheit von Azeroth erfahren hat, fühlt sich Glutthal gezwungen, ein eigenes Antlitz zu wählen. Sie ist sich jedoch noch nicht sicher, welchen Weg sie einschlagen soll. Sprecht mit Chromie in Valdrakken, um mehr zu erfahren.

SÜNDEN DER SCHWESTER Eine Nachtelfe ist nach Bel’ameth gekommen, um ihre Familie zu beerdigen, die sie in Teldrassil verloren hat. Doch es stellt sich heraus, dass ihre verstorbene Schwester eine Verräterin war. Werden die Nachtelfen ihrer Schwester vergeben oder Rechenschaft für ihre Sünden einfordern? Spieler der Stufe 70 können auf der Terrasse des Mondes in Bel’ameth mit Malfurion Sturmgrimm sprechen, um die Quest „Eine ungewöhnliche Bitte“ anzunehmen und diese Questreihe zu starten.

BENUTZEROBERFLÄCHE UND ZUGÄNGLICHKEIT Es wurden mehrere Änderungen vorgenommen, um die Suche nach organisierten Gruppen zu erleichtern: Es wurde eine Filter-Schaltfläche hinzugefügt, mit der ihr die Ergebnisse nach bestimmten Kriterien filtern könnt: Spezifische Dungeons Eure verfügbare Rolle Keiner aus eurer Klasse bereits in Gruppe Tank und/oder Heiler bereits in Gruppe Mindestwertung für Mythisch+ des Anführers Schwierigkeitsgrad Die Rollensymbole auf den einzelnen Listen zeigen jetzt Klassenfarben an, sodass die aktuelle Gruppenzusammensetzung auf einen Blick ersichtlich ist. Der Listen-Tooltip zeigt die Informationen über den Anführer nun in einem besser lesbaren Format an: seine Wertung für Mythisch+, seinen höchsten Schlüssel für das aufgelistete Dungeon und seinen höchsten Schlüssel für alle Dungeons. Der Listen-Tooltip zeigt nun Informationen zu allen Mitgliedern der Gruppe an, einschließlich ihrer Spezialisierung und Wertung für Mythisch+. Der Listen-Tooltip zeigt nun den Namen des Dungeons/Schlachtzugs und den Schwierigkeitsgrad an. Es wurde ein Hinweis-Tutorial hinzugefügt, das den Spielern erklärt, wie sie eine Spanne durchsuchen können, um präzise Ergebnisse zu erhalten (z. B. 6-10 oder 7-7). Gruppen, die euren Filterkriterien nicht mehr entsprechen, sind rot hinterlegt (z. B. wenn ihr „Schadensrolle verfügbar“ ausgewählt habt und eine aufgelistete Gruppe viele Schadensklassen enthält). Gruppen, von denen ihr abgelehnt werdet, werden automatisch rot markiert und an das Ende verschoben. Im Bereich der Anführer-Bewerber zeigt der Bewerber-Tooltip jetzt die Informationen zum Bewerber in einem besser lesbaren Format an: seine Wertung für Mythisch+, seinen höchsten Schlüssel für das aufgelistete Dungeon und seinen höchsten Schlüssel für alle Dungeons. Erweiterte Filter werden jetzt nur noch für Charaktere der Höchststufe angezeigt. Filteroptionen werden nun zwischen Sessions gespeichert. Für Charaktere in nordamerikanischen Realms werden keine Sprachfilter mehr angezeigt. Abgelehnte Bewerbungen werden jetzt zwischen Aktualisierungen gespeichert.

Rezepte können jetzt über das Fenster „Handwerksaufträge“ verfolgt werden.

Es wurde eine Option zu den Filtern des Auktionshauses hinzugefügt, durch die nur aktuelle Erweiterungsgegenstände angezeigt werden.

Der Standort von Drachenrennen kann nun im Kartenfilter eingestellt werden.

Ihr könnt nun eine Gruppe, die an einem Szenario teilnimmt, erstellen oder finden, indem ihr auf das Symbol für die Gruppensuche auf dem Szenarioziel klickt.

Die Anzahl der Hinweis-Tutorials, die beim Einloggen mit einem neuen Charakter erscheinen, wurde reduziert.

Reittier-Tooltips zeigen jetzt die Kategorie an, zu der das Reittier gehört: Boden, Aquatisch, Fliegen oder Drachenreiten.

Bei der Vorschau eines Ensembles oder Arsenals zeigt die Anprobe jetzt eine Liste der im Paket enthaltenen Gegenstände an. Jedes Element kann durch Anklicken seiner Bezeichnung in der Liste einzeln angezeigt werden.

Auf der Punkteübersicht für Gemischtes Einzel wird nun das Ergebnis des Matches (Sieg, Unentschieden oder Niederlage) im Titel angezeigt.

HANDELSPOSTEN Reittier-Kategorien (Boden, Aquatisch, Fliegen oder Drachenreiten) werden nun im Detailfenster des Handelspostens angezeigt. Die Stufenanforderungen für die Verwendung eines Reittiers werden nun im Detailfenster des Handelspostens angezeigt. Kampf- und Reittierspezialaktionsanimationen können nun im Handelsposten umgestellt werden.



