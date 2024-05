The War Within: Das rassenspezifische Reittier der Irdenen wurde enthüllt!

Die Irdenen sind das neue verbündete Volk in der kommenden Erweiterung World of Warcraft: The War Within. Die titangeschmiedete Zwergen-Gesellschaft trägt Edelsteine am Körper und lebt seit langer Zeit in Isolation. Durch die finstere Bedrohung die Welt an die Leere zu verlieren, kehren sie aus der Isolation zurück und werden für uns Spieler zum verbündeten Volk.

Doch auf kurzen zwergischen Beinen läuft es sich nicht allzu schnell. Ein Glück, dass die Irdenen auf ihren Schieferstein-Ramolith (original: Slatestone Ramolith) aufspringen können. Das rassenspezifische Reittier wurde vor kurzem in einem Datamining des The War Within Alpha-Testservers enthüllt und zeigt einen mit Moos bedeckten, titangeschmiedeten Widder. Wie bei den verbündeten Völkern und ihren Reittieren der vergangenen Erweiterungen ist davon auszugehen, dass der Slatestone Ramolith durch den Rekrutierungs-Erfolg der Irdenen freigeschalten wird.

Quelle: Wowhead

Verpasst jetzt keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folgt uns auf Facebook, Twitter oder abonniert unseren RSS-Feed.