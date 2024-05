World of Warcraft: The War Within Beta startet am 5. Juni

Aktuell befindet sich World of Warcraft: The War Within in der Alpha-Testphase und wird von geladenen Testern auf Herz und Nieren geprüft. Blizzard verkündet nun, dass der Betatest von The War Within am 5. Juni 2024 beginnt und sie im Verlauf des Tests Community-Veteranen, Pressevertreter, Fanseiten und Freunde sowie Familie zu den Tests per Mail einladen werden. Spieler, die die Epic Edition von The War Within besitzen oder zu ihr aufwerten, erhalten sofortigen Zugang zur Beta.

In der Beta-Testphase von The War Within erwartet uns der Kontinent Khaz'Algar mit den vier neuen Zonen, neue Dungeons, die Tiefen (engl. Delves), das neue verbündete Volk der Irdenen, die neuen Systeme sowie die Kriegsmeute. Lediglich auf Schlachtzüge müssen wir vorerst verzichten und können sie erst ab einem späteren Zeitpunkt testen.

Quelle: Blizzard

