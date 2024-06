WoW Remix: So levelt ihr am schnellsten mit bis zu 40k Bronze pro Stunde

In World of Warcraft Remix: Mists of Pandaria gibt einige Inhalte, für die wir die Eventwährung Bronze benötigen. Der wohl schnellste Weg, um an Bronze zu kommen, ist neben dem Abschließen der täglichen Quests des Ewigen Bazars das schnelle Leveln von Charakteren. Auf Stufe 50, 60 und 70 erhalten wir jeweils eine extra Belohnung an Bronze, sodass wir in Summe 40.000 Bronze erhalten haben, wenn unser Char Level 70 erreicht.

Charaktere schnell Leveln in MoP Remix

Die Zeitwanderer in WoW Remix levelt man am schnellsten durch normale Raids. In diesen liefert uns jeder besiegte Boss einen Ewiger Faden der Erfahrung, der unseren Erfahrungsgewinn dauerhaft um 12% erhöht. Voraussetzung für die Strategie zum schnellen Leveln und Bronze Farmen ist also, dass wir die normalen Raids so bald wie möglich und täglich besuchen. Diese können wir mit folgendem Level betreten:

Mogu'shangewölbe (normal) - ab Level 25

- ab Level 25 Herz der Angst (normal) - ab Level 35

- ab Level 35 Terrasse des Endlosen Frühlings (normal) - ab Level 40

Achtung! Wichtig dabei ist, dass die Funktion zum automatischen Looten nicht verwendet bzw. deaktiviert wird. Die Bosse in Raids und Dungeons lassen nämlich auch Bonuserfahrung oder Bonuserfahrung fallen und diese wollt ihr noch nicht erbeuten. Die ungelooteten Erfahrungs-Items werden dann per Post zugesandt. Die Strategie lautet: zuerst den Wert des Erfahrungszuwachs erhöhen und dann später die Post mit den Erfahrungs-Items öffnen.

Zwischen den normalen Raids laufen wir heroische Dungeons so oft wir können, da diese viel Erfahrung und Fäden für unseren Umhang bringen. Am besten funktioniert das mit einem Mitspieler, der uns ziehen kann und den Dungeon schnell für uns durchläuft.

Heroische Dungeons schneller laufen

Um mit unserem gewünschten Charakter möglichst schnell und effizient durch die heroischen Dungeons zu laufen, benötigen wir einen anderen Spieler, der sich Zeit für uns nimmt, besitzen einen zweiten Account oder öffnen schlichtweg einen kostenlosen Probeaccount. Wir benötigen einen der beiden Charaktere:

Level 70 Charakter mit aufgewertetem Gear

Level 20 Charakter auf einem Probeaccount

Beide Charaktere haben das Potential die heroischen Dungeons allein zu durchlaufen. Während man bei einem Level 70 Charakter auf eine Vielzahl auf gesammelte Fäden und aufgewerteter Ausrüstung setzt, so nutzt man bei der Variante mit dem Probeaccount das Level-Cap von Stufe 20 und das damit einhergehende Scaling. Ein Charakter auf einem Probeaccount kann nämlich nicht das Level-Limit von Stufe 20 übersteigen. Das verschafft uns einen Vorteil, da der Probe-Charakter durch die Fäden dennoch immer stärker wird und die Gegner weiterhin so skaliert sind, als wäre es ein recht frischer Stufe 20 Charakter.

Die Probeaccount-Methode lässt sich auch ohne Mitspieler durchführen, indem man sich selbst einen zweiten Account ohne Abo anlegt und einen Charakter zum Ziehen auf Stufe 20 bringt. Anschließend lädt man mit dem Probe-Char den gewünschten Char in die Gruppe ein und parkt dann den zu ziehenden Charakter am Eingang der Instanz, während man mit dem Level 20 Char den Dungeon absolviert.

Schnell Bronze farmen

Durch die obigen Methoden zum schnellen Leveln lässt sich ein Charakter in knapp zwei Stunden Spielzeit auf Stufe 70 bringen. Je schneller man levelt, desto schneller erhält man die Bronze-Belohnungen. Neben den insgesamt 40.000 Bronze fürs Aufleveln erhält der Charakter während dem Levelprozess ungefähr 30-40k Bronze durchs Looten oder Erringen von Erfolgen. In Summe ergibt das ungefähr 80k Bronze, die wir in 2 Stunden verdienen. Somit liegt unser Verdienst bei ungefähr 40k Bronze pro Stunde.

Quelle: Wowhead

Verpasst jetzt keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folgt uns auf Facebook, Twitter oder abonniert unseren RSS-Feed.