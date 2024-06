The War Within: Beta-Server sind nun live! Spieler mit der Epic Edition erhalten Zugang zur Beta

Seit gestern Abend, dem 5. Juni 2024, ist World of Warcraft: The War Within Beta live. Nicht nur geladene Gäste, Content-Creator, Fansites und Journalisten haben Zugriff auf die Beta-Version der neuen Erweiterung, sondern auch alle Vorbesteller der Epic Edition. Die Einladungen werden per E-Mail versandt oder eure Accounts werden automatisch als Beta-Test-Accounts geflagged. Zu sehen ist der Beta-Zugang im Battle.net-Launcher über dem Spielen-Button, wo ihr für gewöhnlich die Spielversion, wie Classic oder den PTR auswählt. Dort steht nun The War Within in der Kategorie In Entwicklung.

Nach der Installation dieser Spielversion erhaltet ihr Zugriff auf die Beta-Version von WoW The War Within. Die Beta-Version startet mit den letzten Inhalten des letzten Alpha-Server-Updates und lässt die Spieler all die neuen Zonen von Khaz'algar, das neue verbündete Volk der Irdenen, die Tiefen (engl. Delves), die Kriegsmeute, diverse Heldentalente, das Himmelsreiten (engl. Skyriding, zuvor auch Dynamisches Fliegen genannt), das neue Schlachtfeld, den Raid der Season 1 und die neuen Instanzen testen. Wer einen genaueren Einblick in die Patch-Notes der The War Within Beta haben möchte, findet sie hier.

