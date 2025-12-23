World of Warcraft: Das bietet der Handelsposten im Januar 2026

Der Handelsposten in WoW startet mit neuen Mounts, Transmogs und dem Rachsüchtigen Ornat als Bonus in den Januar 2026.

Im Januar 2026 startet der Handelsposten in World of Warcraft mit einem neuen Sortiment durch. Frische Transmog-Vorlagen, Reittiere und Haustiere warten auf dich – darunter das exklusive Bonus-Ensemble „Rachsüchtiges Ornat des Kreuzfahrers“. Ob in Sturmwind, Orgrimmar oder Dornogal: Besuche die Händler, nimm an Aktivitäten teil und sichere dir deine Belohnungen.

Während ein neuer Morgen sein golden-rotes Licht über Azeroth wirft, erwacht der Handelsposten im Januar mit Ständen voller frischer, glänzender Schätze. Nehmt an verschiedenen Aktivitäten teil und erhaltet die Belohnung für diesen Monat: die Transmogrifikation „Ensemble: Rachsüchtiges Ornat des Kreuzfahrers“.

Besucht T&W** (Tawney und Wilder) direkt außerhalb des Magierviertels in Sturmwind oder den Handelsposten Zen'shiri neben der Feste Grommash in Orgrimmar, um einen Blick auf die neuesten verfügbaren Waren*** zu werfen. Spielercharaktere können zudem den Handelsposten in der Hauptstadt Dornogal (die Schmiedegründe) auf der Insel von Dorn besuchen, wo sowohl Vertreter von Tawney und Wilder als auch des Handelspostens Zen'shiri die Türen für sie öffnen.

Schaut euch das Sortiment für Januar an

Wilde blutrote Kampfschildkröte

(Reittier)

„Diese wilde Schildkröte sieht ständig rot. Auch wenn sie nicht die Schnellste ist, sollte man nicht vergessen, dass nichts und niemand einer Kanone davonlaufen kann.“ Purpurrote Wintermütze

(Kopf)

Ensemble: Purpurner Trainingsanzug

(Brust und Beine)

Ensemble: Ziegelrotes Gewand des Zauberers

(Kopf und Umhang)



Eisenkettenbikini

(Brust) Köcher des thalassischen Bogenschützen

(Rücken) Wappen des endlosen Leids

(Rücken)

Rubinklinge des Kreuzfahrers

(Einhandschwert) Rubingroßklinge des Kreuzfahrers

(Zweihandschwert) Bogen des thalassischen Rekruten

(Bogen)

Rubinstreitkolben des Kreuzfahrers

(Einhandstreitkolben) Rubingroßstreitkolben des Kreuzfahrers

(Zweihandstreitkolben) Axt der blutroten Sichel

(Einhandaxt)

Reit- und Haustiere

Gegenstandsname Gegenstandstyp Kosten Wilde blutrote Kampfschildkröte Reittier 500 Händlerdevisen Strahlender Sonnenpfau Reittier 750 Händlerdevisen Aufziehwauwau Haustier 300 Händlerdevisen

Rüstungstransmogrifikationsvorlagen

Waffentransmogrifikationsvorlagen

Die Bonusbelohnung für diesen Monat

Ensemble: Rachsüchtiges Ornat des Kreuzfahrers

„Diese Gewänder sind den Erhabensten unter den Frommen vorbehalten und veranschaulichen die hartherzige Überzeugung des Scharlachroten Kreuzzugs.“

Schließt Aktivitäten ab, um die Leiste oben im Reisetagebuch innerhalb des Abenteuerführers (UMSCHALT + J)*** zu füllen und ihr erhaltet die Bonusbelohnung für diesen Monat – die Transmogrifikation Ensemble: Rachsüchtiges Ornat des Kreuzfahrers.

So funktioniert’s

Holt euch jeden Monat Devisen

Zu Beginn jeden Monats erhalten Spieler mit einem aktiven Account ohne Beanstandungen aus der Truhe des Sammlers automatisch 500 Händlerdevisen. Wenn ihr zu Beginn des neuen Monats keine aktive Spielzeit auf eurem Account habt oder über kein Abonnement verfügt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Eure Devisen werden eurem Account am ersten Tag des Monats gutgeschrieben, an dem ihr Spielzeit oder ein aktives Abonnement habt. Die Menge ist für alle Spieler gleich, unabhängig davon, wie ihr für eure Spielzeit bezahlt.

Das Reisetagebuch

Schließt monatliche Aktivitäten im neuen Reisetagebuch ab. Jeden Monat gibt es ein wechselndes, thematisch abgestimmtes Set von Aktivitäten. Diese Aktivitäten bieten euch die Gelegenheit auf bis zu 500 zusätzliche Händlerdevisen. Ihr könnt jeden Monat nur eine bestimmte Menge Devisen durch den Abschluss von Aktivitäten verdienen, ihr müsst also nicht jeden Monat alle Aktivitäten im Tagebuch abschließen. Euch steht eine Reihe von spannenden Aktivitäten im Spiel offen, aus denen ihr auswählen könnt, um leicht an Devisen zu kommen. Spieler können Devisen ganz einfach beim Spielen verdienen, etwa beim Abschluss von Quests, bei Kämpfen auf Schlachtfeldern, bei der Teilnahme an Feiertagsaktivitäten oder in Dungeons auf Mythisch+. Ihr könnt aber auch an Aktivitäten teilnehmen, die extra für den jeweiligen Monat erdacht wurden.

Einen Gegenstand festhalten

Keine Sorge, falls ihr euch gegen Ende des Monats den einen Gegenstand noch nicht geholt habt, der für euch ein „absolutes Muss“ ist. Ihr könnt einen Gegenstand „festhalten“, damit ihr ihn später erwerben könnt. Wenn ihr einen Gegenstand festhaltet, bleibt er beim Monatswechsel verfügbar, bis er erworben oder ausgetauscht wird.

Falls die Angebote dieses Monats nicht nach eurem Geschmack waren, könnt ihr eure Händlerdevisen ganz einfach für später aufsparen. Nicht ausgegebene Devisen laufen euch nicht davon, sondern werden in den nächsten Monat mitgenommen.