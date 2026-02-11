WoW Patch 12.0.1 bringt drei neue Housing-Dekorationen – jetzt farmbar

Patch 12.0.1 in World of Warcraft öffnet drei Dungeons auf Normal und bringt neue Housing-Dekorationen als Boss-Drops zurück.

Mit Patch 12.0.1 sind drei Housing-Dekorationen endlich in World of Warcraft farmbar. Sie stammen aus Dungeons, die während des Housing Early Access und zu Beginn des Midnight Pre-Patch nicht zugänglich waren. Jetzt kannst du sie wieder auf Normaler Schwierigkeit erhalten – direkt vom jeweiligen Endboss.

Warum die Dungeons zuvor nicht verfügbar waren

Mehrere Dungeons der Midnight Season 1 waren zu Beginn des Pre-Patch auf allen Schwierigkeitsgraden geschlossen. Der Grund waren laufende Überarbeitungen für Midnight. Dadurch konntest du bestimmte Dekorationen während des Housing Early Access nicht farmen.

Mit Patch 12.0.1 wurden Akademie von Algeth'ar, Grube von Saron und Himmelsnadel auf Normaler Schwierigkeit wieder geöffnet. Sitz des Triumvirats bleibt weiterhin geschlossen, da dieser Dungeon keine Normale Schwierigkeit besitzt.

Einschränkungen beim Farmen in Patch 12.0.1

Aktuell kannst du die neuen Housing-Dekorationen ausschließlich auf Normaler Schwierigkeit farmen. Heroische und Mythische Schwierigkeit werden erst mit dem offiziellen Start von Midnight Season 1 freigeschaltet.

Die betroffenen Dungeons sind Teil der Season-1-Rotation. Heroische Schwierigkeit ist derzeit nicht zugänglich, da diese Version auf Level 90 abgestimmt ist. Midnight Season 1 beginnt am 17. März.

Diese 3 Housing-Dekorationen kannst du jetzt farmen

Auge von Acherus – Grube von Saron

Das Auge von Acherus erhältst du im Dungeon Grube von Saron. Es droppt vom Endboss Geißelfürsten Tyrannus auf Normaler Schwierigkeit.

Runder Tisch der Himmelsnadeln – Himmelsnadel

Der Skyreach Circular Table droppt im Dungeon Himmelsnadel. Verantwortlich ist der Endboss Oberste Weise Viryx. Auch hier ist aktuell nur Normale Schwierigkeit verfügbar.

Bücherregal aus Valdrakken – Akademie von Algeth'ar

Das Bücherregal aus Valdrakken bekommst du in der Akademie von Algeth'ar. Es droppt von Echo von Doragosa auf Normaler Schwierigkeit.

