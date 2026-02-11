Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivFebruar 2026WoW Patch 12.0.1 bringt drei neue Housing-Dekorationen – jetzt farmbar

WoW Patch 12.0.1 bringt drei neue Housing-Dekorationen – jetzt farmbar

Geschrieben von Telias am 11.02.2026 um 09:52

Patch 12.0.1 in World of Warcraft öffnet drei Dungeons auf Normal und bringt neue Housing-Dekorationen als Boss-Drops zurück.

Inhaltsverzeichnis
  1. Warum die Dungeons zuvor nicht verfügbar waren
  2. Einschränkungen beim Farmen in Patch 12.0.1
  3. Diese 3 Housing-Dekorationen kannst du jetzt farmen
    1. Auge von Acherus – Grube von Saron
    2. Runder Tisch der Himmelsnadeln – Himmelsnadel
    3. Bücherregal aus Valdrakken – Akademie von Algeth'ar

Mit Patch 12.0.1 sind drei Housing-Dekorationen endlich in World of Warcraft farmbar. Sie stammen aus Dungeons, die während des Housing Early Access und zu Beginn des Midnight Pre-Patch nicht zugänglich waren. Jetzt kannst du sie wieder auf Normaler Schwierigkeit erhalten – direkt vom jeweiligen Endboss.

Neue Housing-Dekorationen für World of Warcraft aus Patch 12.0.1

Warum die Dungeons zuvor nicht verfügbar waren

Mehrere Dungeons der Midnight Season 1 waren zu Beginn des Pre-Patch auf allen Schwierigkeitsgraden geschlossen. Der Grund waren laufende Überarbeitungen für Midnight. Dadurch konntest du bestimmte Dekorationen während des Housing Early Access nicht farmen.

Mit Patch 12.0.1 wurden Akademie von Algeth'ar, Grube von Saron und Himmelsnadel auf Normaler Schwierigkeit wieder geöffnet. Sitz des Triumvirats bleibt weiterhin geschlossen, da dieser Dungeon keine Normale Schwierigkeit besitzt.



Zurück zur Übersicht

Einschränkungen beim Farmen in Patch 12.0.1

Aktuell kannst du die neuen Housing-Dekorationen ausschließlich auf Normaler Schwierigkeit farmen. Heroische und Mythische Schwierigkeit werden erst mit dem offiziellen Start von Midnight Season 1 freigeschaltet.

Die betroffenen Dungeons sind Teil der Season-1-Rotation. Heroische Schwierigkeit ist derzeit nicht zugänglich, da diese Version auf Level 90 abgestimmt ist. Midnight Season 1 beginnt am 17. März.

Zurück zur Übersicht

Diese 3 Housing-Dekorationen kannst du jetzt farmen

Auge von Acherus – Grube von Saron

Das Auge von Acherus erhältst du im Dungeon Grube von Saron. Es droppt vom Endboss Geißelfürsten Tyrannus auf Normaler Schwierigkeit.

Auge von Acherus - Housing-Dekorationen in World of Warcraft

Runder Tisch der Himmelsnadeln – Himmelsnadel

Der Skyreach Circular Table droppt im Dungeon Himmelsnadel. Verantwortlich ist der Endboss Oberste Weise Viryx. Auch hier ist aktuell nur Normale Schwierigkeit verfügbar.

Runder Tisch der Himmelsnadeln - Housing-Dekorationen in World of Warcraft

Bücherregal aus Valdrakken – Akademie von Algeth'ar

Das Bücherregal aus Valdrakken bekommst du in der Akademie von Algeth'ar. Es droppt von Echo von Doragosa auf Normaler Schwierigkeit.

Bücherregal aus Valdrakken - Housing-Dekorationen in World of Warcraft
Zurück zur Übersicht

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2026 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.