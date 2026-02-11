WoW Midnight: Spieler erhalten kein Gold mehr für Weltquests
Blizzard hat mit Patch 12.0.1 alle Goldbelohnungen aus Weltquests in The War Within entfernt. Auch andere Quellen wie Fraktionsbeutel sind betroffen.
Inhaltsverzeichnis
Mit dem zweiten Teil des Pre-Patches zur kommenden Erweiterung Midnight hat Blizzard eine auffällige Änderung vorgenommen: Weltquests aus The War Within gewähren kein Gold mehr als Belohnung. Spieler entdeckten, dass die Goldanzeige in den Tooltips vollständig fehlt.
Goldbelohnungen aus Weltquests vollständig entfernt
Seit Phase 2 des Updates 12.0.1 sind die zusätzlichen Goldbelohnungen aus den Weltquests entfernt worden. Stattdessen bleiben nur noch die Standardbelohnungen wie Resonanzkristalle, Wappen und Blutige Abzeichen (im Kriegsmodus) erhalten. Die vorher üblichen Goldbeträge sind aus der Übersicht komplett verschwunden.
Weitere Goldquellen ebenfalls betroffen
Spieler berichten, dass auch andere Belohnungsquellen kein Gold mehr enthalten. Dazu zählen unter anderem Belohnungen beim Himmelsreiten sowie die Beutel der Weberin. Auch hier ist das Gold vollständig entfallen.
Unklarheit über Absicht der Änderung
Bislang gibt es keine offizielle Stellungnahme von Blizzard zu dieser Änderung. Es ist unklar, ob es sich um einen Fehler handelt oder ob die Abschaltung der Goldbelohnungen bewusst und lediglich verfrüht erfolgt ist.
Auswirkungen auf die Spielmotivation vor dem Release
Die Entfernung der Goldbelohnungen wirkt sich spürbar auf die verbleibende Wartezeit bis zum Release von Midnight aus. Viele Spieler empfinden die Änderung als Einschränkung, da gerade in dieser Übergangsphase weniger Inhalte zur Verfügung stehen und nun auch ein Teil der Belohnungen fehlt.
Quelle: Reddit
Kommentare: