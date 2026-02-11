Dragonflight-Raids solo farmen: Patch 12.0.1 aktiviert Legacy Loot und Gruppenbeute

Patch 12.0.1 bringt Legacy Loot in WoW Dragonflight-Raids und -Dungeons: Solo fällt voller Gruppenloot, ohne Beuteeinschränkungen.

Mit Patch 12.0.1 wurde der Legacy Loot Modus in allen Dragonflight-Raids und -Dungeons aktiviert. Damit erhalten Solo-Spieler jetzt den vollen Beuteloot wie in einer vollständigen Gruppe. Das erleichtert das gezielte Farmen von begehrten Items und Transmogs erheblich.

Was ist der Legacy Loot Modus?

Der Legacy Loot Modus wird automatisch für Inhalte aktiviert, die mindestens zwei Erweiterungen alt sind. In diesem Modus verursachst du erheblich mehr Schaden und nimmst deutlich weniger Schaden. Das macht viele Kämpfe deutlich einfacher, selbst wenn du sie alleine bestreitest.

Außerdem erhältst du die komplette Beute einer vollständigen Gruppe – auch dann, wenn du alleine spielst. So wird das gezielte Sammeln von Transmog-Vorlagen und seltenen Drops wesentlich effizienter.

Volle Beute im Solo-Modus

Alle Bosse in Dragonflight-Raids lassen nun im Solo-Modus die gleiche Menge an Beute fallen wie in einer Gruppe. Der Legacy Loot Modus hebt Beutebeschränkungen vollständig auf, sodass du Items unabhängig von deiner Klasse oder Spezialisierung erhalten kannst. Dadurch kannst du auch Rüstungsteile und Waffen farmen, die dein aktueller Charakter nicht tragen kann.

Beachte jedoch: Einige Kämpfe können trotz Modus auf Stufe 80 herausfordernd bleiben – besonders bei Mechaniken, die mehrere Ziele voraussetzen.

Besonders interessante Drops aus Dragonflight

Einige Bosse in Dragonflight-Raids bieten besonders begehrte Belohnungen, die sich nun einfacher farmen lassen. Hier eine Übersicht:

