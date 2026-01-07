WoW Midnight Saison 1: Dungeon-Tests und neue Mythisch+ Herausforderungen

WoW startet die Midnight Saison 1 mit acht testbaren Dungeons, neuen Boss-Mechaniken und skalierender Ausrüstung in der Beta.

In World of Warcraft beginnt die Midnight Saison 1 mit einer intensiven Testphase für mythische Dungeons. Vom 6. bis 12. Januar kannst du in der Beta ausgewählte Instanzen in den Schwierigkeitsgraden Normal, Heroisch und Mythisch+ ausprobieren. Acht rotierende Dungeons stehen bereit, darunter bekannte Orte wie die Grube von Saron, Himmelsnadel und die Akademie von Algeth'ar. Neue Mechaniken, skalierende Ausrüstung und gezielte Boss-Anpassungen sorgen für frischen Wind. Die Teilnahme erfolgt über spezielle Händler und Teleport-NPCs in Sturmwind, Orgrimmar und Silbermond.

Grüße! Die Dungeon-Tests für Midnight Saison 1 gehen am Dienstag, 6. Januar um 15:00 Uhr PST (18:00 Uhr EDT / 00:00 Uhr CEST) weiter und laufen bis Montag, 12. Januar um 10:00 Uhr PST (13:00 Uhr EDT / 19:00 Uhr CEST). Bitte beachte, dass dieser Zeitplan angepasst werden kann, falls wir während der Tests auf technische Probleme stoßen. Während des Testzeitraums kannst du mythische Schlüsselsteine erwerben und anpassen, indem du mit dem Keystone-Händler in Sturmwind, Orgrimmar und Silbermond sprichst. Der nahe Dungeon-Teleport-NPC hilft dir bei der Fortbewegung. Während der Beta werden alle Midnight-Dungeons auf den Schwierigkeitsgraden Normal und Heroisch zum Testen verfügbar sein. Saisonale Dungeons rotieren mit jedem neuen Testzeitraum. Für diese Runde sind die folgenden saisonalen Dungeons zum Testen auf den Schwierigkeitsgraden Heroisch, Mythisch und Mythisch+ geöffnet: Grube von Saron

Himmelsnadel

Sitz des Triumvirats

Akademie von Algeth'ar

Terrasse der Magister

Maisarakavernen

Nexuspunkt Xenas

Windläuferturm Vorausgesetzt, die von deinem Charakter angelegten Gegenstände haben mindestens Gegenstandsstufe 226, skalieren sie bei Bedarf automatisch auf eine höhere Stufe, um die Dungeon-Tests zu unterstützen. Allgemein Die Gegenstandsstufe des Spielers skaliert jetzt auf 289 (Mythisch 6/6) ab Schlüsselsteinstufe 15 und höher Dungeon-Updates Grube von Saron Ick und Krick Das Tempo der Fähigkeitsabfolge wurde reduziert Blight-Dauer von 2 Min. auf 1,25 Min. reduziert Radius von Plague Globs’ Blight um 16% reduziert Tick-Rate von Plague Globs während Lumbering Fixation reduziert Gesundheit von Ick und Krick um 8% reduziert Shade Shift Schaden um 20% reduziert Dauer von 10 Sek. auf 8 Sek. reduziert Shadowbind-Schaden um 8% reduziert Plague Expulsion-Schaden um 20% reduziert Shadow Lance-Schaden um 33% erhöht Death Bolt-Schaden um 9% erhöht Gesundheit von Shade of Krick um 8% erhöht

Maisarakavernen Vengeful Shade Dauer von 2 Minuten auf 1 Minute reduziert Vengeful Brand Maximale Stapel von 99 auf 15 reduziert Dauer von 30 Sek. auf 10 Sek. reduziert

Danke fürs Testen und dafür, dass du deine Gedanken mit uns teilst! Wir werden dein Feedback aufmerksam prüfen und während der Beta weiterhin Updates veröffentlichen, sobald Änderungen ausgerollt werden.

