WoW Housing-Dekorationen durch PvP-Rauferei: K.I.nderspiel sichern

Spiel:
World of Warcraft
Addon:
The War Within
Version:
Patch 11.2.7
WoWNewsarchivJanuar 2026WoW Housing-Dekorationen durch PvP-Rauferei: K.I.nderspiel sichern

Geschrieben von Telias am 08.01.2026 um 10:15

K.I.nderspiel läuft zum letzten Mal: Schalte jetzt Housing-Dekorationen über neue Erfolge frei oder kaufe sie direkt mit Ehre.

Inhaltsverzeichnis
  1. Letzter Auftritt von K.I.nderspiel vor Midnight
  2. Neue PvP-Erfolge für Housing-Dekorationen
  3. Diese Erfolge bringen dir PvP-Dekorationen
    1. Kampfantritt: Ermächtigung des Berserkers
    2. Fortschritt im Kampf: Ermächtigung des Wächters
    3. Kampferfahren: Chaotische Ermächtigung
    4. Kampfexperte: Geheimnisvolle Ermächtigung
    5. Champion des Kampfes: Ermächtigung des Heilers
    6. Meister des Kampfes: Ermächtigung des Läufers
  4. Diese Dekorationen kannst du direkt kaufen
  5. Mehr aus deinen Ehrenabzeichen herausholen

Die PvP-Rauferei K.I.nderspiel ist zurück – und bietet dir eine letzte Gelegenheit, um Ehre, Ehrenabzeichen und neue Dekorationen für dein Housing zu sammeln. Mit Patch 11.2.7 läuft das Event zum letzten Mal, bevor es in Midnight nicht mehr verfügbar ist. Stattdessen wird ein neues permanentes Feature namens Ausbildungsgelände eingeführt.

Letzter Auftritt von K.I.nderspiel vor Midnight

K.I.nderspiel findet zum letzten Mal als wöchentliche PvP-Rauferei in World of Warcraft statt. In Midnight wird das Event nicht mehr verfügbar sein. Stattdessen führt Blizzard ein neues permanentes Feature namens Ausbildungsgelände ein. Du kannst dann direkt über das PvP-Menü (Tastenkürzel: Shift+N) darauf zugreifen. Zusätzlich zum Arathibecken stehen künftig auch Schlachtfelder wie Die Schlacht um Gilneas und Silberbruchmine im PvE-Modus gegen KI-Gegner zur Verfügung.

PvP Rauferei K.I.nderspiel


Neue PvP-Erfolge für Housing-Dekorationen

Mit Patch 11.2.7 wurde eine neue Reihe von Erfolgen eingeführt, die du durch instanzierte PvP-Schlachten abschließen kannst – darunter auch K.I.nderspiel. Um alle Belohnungen freizuschalten, musst du insgesamt 300 solcher Matches abschließen.

Diese Erfolge bringen dir PvP-Dekorationen

Kampfantritt: Ermächtigung des Berserkers

WoW Housing Dekoration: Ermächtigung des Berserkers

Fortschritt im Kampf: Ermächtigung des Wächters

WoW Housing Dekoration: Ermächtigung des Wächters

Kampferfahren: Chaotische Ermächtigung

WoW Housing Dekoration: Chaotische Ermächtigung

Kampfexperte: Geheimnisvolle Ermächtigung

WoW Housing Dekoration: Geheimnisvolle Ermächtigung

Champion des Kampfes: Ermächtigung des Heilers

WoW Housing Dekoration: Ermächtigung des Heilers

Meister des Kampfes: Ermächtigung des Läufers

WoW Housing Dekoration: Ermächtigung des Läufers


Diese Dekorationen kannst du direkt kaufen

Mit der Einführung von Patch 11.2.7 kannst du auch ausgewählte Dekorationen direkt erwerben – entweder mit Ehre oder Ehrenabzeichen.

Mehr aus deinen Ehrenabzeichen herausholen

Ehrenabzeichen lassen sich neben Dekorationen auch für eine Vielzahl weiterer Belohnungen nutzen. Du kannst damit PvP-Sets früherer Saisons über Ensembles oder Arsenale kaufen, Erbstücke aufwerten oder kosmetische Gegenstände wie Spielzeuge und Reittiere freischalten.

