Flammende Belohnung: Kühnlohe & Tapferglut für WoW-Abonnenten

Beim Abschluss eines 6- oder 12-monatigen Abonnements werden Kühnlohe und Tapferglut automatisch bis Januar 2026 über Battle.net gewährt.

Mit einem neuen 6-monatigen Abonnement für World of Warcraft sicherst du dir ab sofort zwei exklusive Ingame-Belohnungen: das Reittier Kühnlohe für moderne WoW-Charaktere sowie das Haustier Tapferglut für WoW Classic. Beide Belohnungen ergänzen deine Sammlung um stimmige Begleiter mit feurigem Flair und sind auch einzeln im Shop erhältlich.

Das bietet das 6-monatige Abonnement

Reittier Kühnlohe : Dieses fliegende Reittier begleitet dich durch die Lüfte der aktuellen WoW-Version. Es passt sich automatisch der höchsten Reitfähigkeit deiner Charaktere an und kann bei Bedarf auch als Bodenreittier verwendet werden.

: Dieses fliegende Reittier begleitet dich durch die Lüfte der aktuellen WoW-Version. Es passt sich automatisch der höchsten Reitfähigkeit deiner Charaktere an und kann bei Bedarf auch als Bodenreittier verwendet werden. Haustier Tapferglut: Nur auf Fortschrittsrealms von WoW Classic verfügbar (aktuell Mists of Pandaria Classic). Es bringt zusätzlichen Eifer in deine Abenteuer.

Automatische Belohnung für bestehende Abonnenten

Wenn du bereits ein aktives 6- oder 12-monatiges Abonnement besitzt, das sich automatisch verlängert, erhältst du beide Belohnungen ohne Zusatzkosten. Die Gegenstände werden bis zum 31. Januar 2026 automatisch über Battle.net bereitgestellt.

Fristen zur Einlösung

Du musst deine Belohnungen spätestens bis zum 31. Juli 2026 einlösen, um sie dauerhaft in World of Warcraft nutzen zu können.

Auch separat im Shop erhältlich

Wenn du das Abonnement nicht abschließen möchtest, kannst du das Reittier und das Haustier auch einzeln im Battle.net-Shop kaufen:

Weitere Informationen und Details zu möglichen Einschränkungen findest du auf shop.battle.net.

Quelle: World of Warcraft Seite

