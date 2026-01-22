So schaltest du in World of Warcraft Leerenelfen als Dämonenjäger frei
Leerenelfen sind in WoW endlich als Dämonenjäger spielbar. Erfahre, welche Questreihe im Midnight-Pre-Patch du dafür abschließen musst.
Inhaltsverzeichnis
Mit dem Pre-Patch zur Erweiterung Midnight wurde der Verschlinger-Dämonenjäger in World of Warcraft hinzugefügt. Passend dazu kannst du endlich als Leerenelf die Klasse des Dämonenjägers wählen. Die Freischaltung erfolgt über eine spezielle Questreihe, die du vollständig abschließen musst.
Voraussetzungen für die Freischaltung
- Abschluss der Questreihe Auf der Suche nach der Dunkelheit auf K'aresh
- Startquest: Eine gemeinsame Sache
- Abschlussquest: Hunger der Leere
Zurück zur Übersicht
Die neue Pre-Patch-Questreihe
Nach Erfüllung der Vorbedingungen beginnst du die spezielle Questreihe zur Freischaltung des Leerenelfen-Dämonenjägers in Dornogal. Diese beginnt mit Quest Die Verfolgung geht weiter und endet mit Quest Prüfung des Zorns. Nach Abschluss erhältst du den Erfolg Zorn der Ren'dorei. Damit ist die neue Klassen-/Rassenkombination dauerhaft verfügbar.Zurück zur Übersicht
Verfügbare Dämonenjäger-Rassen im Überblick
- Allianz: Nachtelfen, neu: Leerenelfen
- Horde: Blutelfen
Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.Zurück zur Übersicht
Kommentare: