So schaltest du in World of Warcraft Leerenelfen als Dämonenjäger frei

Geschrieben von Telias am 22.01.2026 um 09:59

Leerenelfen sind in WoW endlich als Dämonenjäger spielbar. Erfahre, welche Questreihe im Midnight-Pre-Patch du dafür abschließen musst.

Mit dem Pre-Patch zur Erweiterung Midnight wurde der Verschlinger-Dämonenjäger in World of Warcraft hinzugefügt. Passend dazu kannst du endlich als Leerenelf die Klasse des Dämonenjägers wählen. Die Freischaltung erfolgt über eine spezielle Questreihe, die du vollständig abschließen musst.

Die neue Pre-Patch-Questreihe

Nach Erfüllung der Vorbedingungen beginnst du die spezielle Questreihe zur Freischaltung des Leerenelfen-Dämonenjägers in Dornogal. Diese beginnt mit Quest Die Verfolgung geht weiter und endet mit Quest Prüfung des Zorns. Nach Abschluss erhältst du den Erfolg Zorn der Ren'dorei. Damit ist die neue Klassen-/Rassenkombination dauerhaft verfügbar.

Verfügbare Dämonenjäger-Rassen im Überblick

