Blizzard spendiert WoW-Spielern eine kostenlose Transmogrifikation

Mit Patch 12.0.1 erhalten World of Warcraft-Spieler eine gratis Transmogrifikation und mehr Auswahl für Legion-Waffen im neuen System.

Mit Patch 12.0.1 von World of Warcraft reagiert Blizzard auf Kritik rund um das neue Transmog-System. Spieler erhalten eine kostenlose Transmogrifikation, nachdem zuvor durch eine Systemumstellung alle angewendeten Transmogs entfernt wurden. Die Änderung betrifft das neue slotbasierte System, das bisher gespeicherte Loadouts automatisch in benutzerdefinierte Sets umwandelt.

Die kostenlose Anwendung gilt automatisch für das nächste erstellte Outfit jedes Charakters. Zusätzlich kündigt Blizzard an, die Kompatibilität der beliebten Legion-Artefaktvorlagen zu erweitern. Das betrifft insbesondere Waffen, die bisher durch Einschränkungen im neuen System ausgeschlossen waren.

Wie viele Spieler bemerkt haben, wurden Transmogs, die zuvor auf Ausrüstung angewendet waren, mit dem Update 12.0.0 entfernt. Dies war beabsichtigt und Teil des Übergangs von einem ausrüstungsbasierten zu einem slotbasierten System. Obwohl zuvor gespeicherte Loadouts im neuen System in benutzerdefinierte Sets umgewandelt wurden, kostet es den normalen Goldbetrag, die erste Transmogrifikation auf deinen Charakter anzuwenden – selbst dann, wenn du dein Aussehen lediglich wieder so einstellst, wie es vorher war. Dies war ein Versäumnis unsererseits; du hättest dein bestehendes Aussehen ohne Kosten beibehalten oder zurücksetzen können sollen. Mit dem Update 12.0.1 vor dem Start von Midnight erhalten alle Spielercharaktere eine kostenlose Transmogrifikation. Diese wird automatisch auf das nächste für jeden Charakter erstellte Outfit angewendet. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die durch die erstmaligen Transmogrifikationskosten entstanden sind. Uns ist außerdem bewusst, dass Artefaktvorlagen aus Legion derzeit nur auf Waffen mit kompatiblen Waffenkategorien angewendet werden können. Wir arbeiten daran, die Überschreibungsoptionen für Legion-Artefakte für das aktualisierte Transmogrifikationssystem zu implementieren. Du kannst damit rechnen, dass Artefaktvorlagen aus Legion mit dem Update 12.0.1 auf mehr Waffentypen angewendet werden können. Wie immer danken wir euch für euer Feedback!

Quelle: Blizzard

