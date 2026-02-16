WoW Mondfest 2026: Neue Mounts, Transmogs und Housing-Items

Das Mondfest 2026 in World of Warcraft bietet neue Mounts, Transmogs und Housing-Dekorationen. Der Guide führt dich zu den Urahnen in ganz Azeroth.

Das Mondfest 2026 in World of Warcraft hat heute offiziell begonnen und lädt dich dazu ein, bis zum 2. März 2026 die Weisheit der Urahnen zu ehren. Überall in Azeroth feiern die Bewohner den Sieg über ein uraltes Übel mit festlichen Feuerwerken und großen Banketten.

Achtung! Die folgenden Gegenstände wurden durch Datamining gefunden. Es scheint aber so als wären einige Reittiere und Housing-Dekorationen aktuell nur in China verfügbar. Wir warten auf eine offizielle Meldung von Blizzard.

In diesem Jahr gibt es für dich besonders viele neue Belohnungen zu entdecken, die deine Sammlung erweitern. Du kannst dir prachtvolle neue Reittiere verdienen oder dein Aussehen mit exklusiven Transmog-Gegenständen individuell anpassen. Zudem warten unterhaltsame Spielzeuge und sogar dekorative Housing-Dekorationen auf ihren Einsatz in deinem Heim.

Sturmgoldhimmelsross - Reittier

Donnerhufhimmelsross - Reittier

Verheißungsvoller Pixiu - Haustier

Winkende Glückskatze - Spielzeug

Vergoldeter Brunnen - Spielzeug

Goldschuppenspitze - Spielzeug

Azurdonnerschuppensäule - Spielzeug

Jademonument - Spielzeug

Alles Wissenswerte für deine Feierlichkeiten

Damit du bei den vielen Aktivitäten nicht den Überblick verlierst, findest du alle Details zu den Quests, den Fundorten der Ältesten in Khaz Algar und dem Kampf gegen Omen in unserem ausführlichen Mondfest-Guide. Dort erfährst du auch, welche Erfolge du für den begehrten Titel Ältester benötigst und welche Waren die Festtagshändler im Tausch gegen deine Münzen anbieten.

