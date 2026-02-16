Spiel:
WoW Mondfest 2026: Neue Mounts, Transmogs und Housing-Items

Geschrieben von Telias am 16.02.2026 um 13:08

Das Mondfest 2026 in World of Warcraft bietet neue Mounts, Transmogs und Housing-Dekorationen. Der Guide führt dich zu den Urahnen in ganz Azeroth.

Das Mondfest 2026 in World of Warcraft hat heute offiziell begonnen und lädt dich dazu ein, bis zum 2. März 2026 die Weisheit der Urahnen zu ehren. Überall in Azeroth feiern die Bewohner den Sieg über ein uraltes Übel mit festlichen Feuerwerken und großen Banketten.

Achtung! Die folgenden Gegenstände wurden durch Datamining gefunden. Es scheint aber so als wären einige Reittiere und Housing-Dekorationen aktuell nur in China verfügbar. Wir warten auf eine offizielle Meldung von Blizzard.

WoW Mondfest 2026 Belohungen

In diesem Jahr gibt es für dich besonders viele neue Belohnungen zu entdecken, die deine Sammlung erweitern. Du kannst dir prachtvolle neue Reittiere verdienen oder dein Aussehen mit exklusiven Transmog-Gegenständen individuell anpassen. Zudem warten unterhaltsame Spielzeuge und sogar dekorative Housing-Dekorationen auf ihren Einsatz in deinem Heim.

Sturmgoldhimmelsross - Reittier

Stormgilded Celestial - Reittier in World of Warcraft

Donnerhufhimmelsross - Reittier

Thunderhoof Celestial - Reittier in World of Warcraft

Verheißungsvoller Pixiu - Haustier

Auspicious Pixiu - Haustier in World of Warcraft

Ensemble: Sengender Eroberer - Transmog-Set

Ensemble: Scorching Conqueror - Transmog-Set in World of Warcraft

[Scorching Polearm] - Transmog-Waffe

Scorching Polearm - Transmog-Waffe in World of Warcraft

Winkende Glückskatze - Spielzeug

Fortune's Waving Cat - Spielzeug in World of Warcraft

Vergoldeter Brunnen - Spielzeug

Gilded Fountain - Spielzeug in World of Warcraft

Goldschuppenspitze - Spielzeug

Gilded Coil Spire - Spielzeug in World of Warcraft

Azurdonnerschuppensäule - Spielzeug

Azure Thunder Coil Pillar - Spielzeug in World of Warcraft

Jademonument - Spielzeug

Jade Monument - Spielzeug in World of Warcraft

Aquarium des Mondfeiernden - Housing-Dekoration

Lunar Celebrant's Aquarium - Housing-Dekoration in World of Warcraft

Wiege des Mondfeiernden - Housing-Dekoration

Lunar Celebrant's Cradle - Housing-Dekoration in World of Warcraft

Breite Kissenrolle des Mondfeiernden - Housing-Dekoration

Lunar Celebrant's Wide Pillow Roll - Housing-Dekoration in World of Warcraft

Kissenrolle des Mondfeiernden - Housing-Dekoration

Lunar Celebrant's Pillow Roll - Housing-Dekoration in World of Warcraft

Sichtblende des Mondfeiernden - Housing-Dekoration

Lunar Celebrant's Privacy Screen - Housing-Dekoration in World of Warcraft

Verzierter Schminktisch des Mondfeiernden - Housing-Dekoration

Lunar Celebrant's Ornate Vanity - Housing-Dekoration in World of Warcraft

Puderdose des Mondfeiernden - Housing-Dekoration

Lunar Celebrant's Compact - Housing-Dekoration in World of Warcraft

Bambuskanister des Mondfeiernden - Housing-Dekoration

Lunar Celebrant's Bamboo Canister - Housing-Dekoration in World of Warcraft

Teetablett des Mondfeiernden - Housing-Dekoration

Lunar Celebrant's Tea Tray - Housing-Dekoration in World of Warcraft

Teetasse des Mondfeiernden - Housing-Dekoration

Lunar Celebrant's Teacup - Housing-Dekoration in World of Warcraft

Teekanne des Mondfeiernden - Housing-Dekoration

Lunar Celebrant's Teapot - Housing-Dekoration in World of Warcraft

Teeservice des Mondfeiernden - Housing-Dekoration

Lunar Celebrant's Tea Set - Housing-Dekoration in World of Warcraft

Vase des Mondfeiernden mit Ahornzweig - Housing-Dekoration

Lunar Celebrant's Vase with Maple Branch - Housing-Dekoration in World of Warcraft

Alles Wissenswerte für deine Feierlichkeiten

Damit du bei den vielen Aktivitäten nicht den Überblick verlierst, findest du alle Details zu den Quests, den Fundorten der Ältesten in Khaz Algar und dem Kampf gegen Omen in unserem ausführlichen Mondfest-Guide. Dort erfährst du auch, welche Erfolge du für den begehrten Titel Ältester benötigst und welche Waren die Festtagshändler im Tausch gegen deine Münzen anbieten.

Weltereignis in World of Warcraft: Mondfest
