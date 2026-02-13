Spiel:
WoWNewsarchivFebruar 2026Reign of the Warlock bringt WoW-Spielern Sanktuarios Horadrimwürfel fürs Housing

Reign of the Warlock bringt WoW-Spielern Sanktuarios Horadrimwürfel fürs Housing

Geschrieben von Telias am 13.02.2026 um 14:13

Mit dem Diablo-Update Reign of the Warlock gibt’s für WoW-Spieler den Horadrimwürfel als exklusive Housing-Dekoration.

Gestern wurde das Update Reign of the Warlock für Diablo II: Resurrected veröffentlicht. Während sich Diablo-Spieler über Neuerungen wie den Hexenmeister, den Lootfilter und das Chroniksystem sowie über Updates wie die Beutetruhenfächer für Edelsteine, Rohstoffe und Runen> freuen, gibt es auch eine Belohnung für World-of-Warcraft-Spieler.

Alle Käufer von Reign of the Warlock bekommen Belohnungen für weitere Blizzard-Spiele. Diablo-4-Spieler erhalten den Gefährten „Kervek der Faulige“ und die Rückentrophäe „Verbotene Fesseln“. World-of-Warcraft-Spieler dürfen sich über Sanktuarios Horadrimwürfel als neue Housing-Dekoration freuen.

