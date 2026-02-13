WoW Housing: Blizzard verkauft Deko-Plüschtiere gegen Echtgeld

Blizzard verkauft ein Housing-Paket mit Plüschlöwen und Plüschwölfen in WoW – exklusiv gegen Echtgeld über die neue Währung Heimtaler.

Blizzard verkauft ein neues Plüschtierdekorationspaket für das Housing-System in World of Warcraft. Das Paket ist für Spieler verfügbar, die Zugriff auf das Housing-Feature der Erweiterung WoW: Midnight haben und ihre Behausung dekorativ gestalten möchten.

Was im Plüschtierdekorationspaket enthalten ist

Das Angebot umfasst insgesamt acht Plüschtiere, aufgeteilt in zwei thematische Gruppen:

4 Plüschlöwen (Fraktionsdesign: Allianz)

(Fraktionsdesign: Allianz) 4 Plüschwölfe (Fraktionsdesign: Horde)

Diese Gegenstände eignen sich besonders gut zur Platzierung auf Regalen, Sofas oder in gemütlichen Ecken der eigenen Behausung. Sie verleihen dem Raum zusätzlichen Charme und eine persönliche Note.

Preis und Kaufmöglichkeiten

Das gesamte Paket ist für 500 Heimtaler im Ingame-Shop oder über den Battle.net-Shop erhältlich. Alternativ lassen sich die enthaltenen Plüschlöwen und Plüschwölfe auch einzeln erwerben.

Das Paketangebot ist zeitlich limitiert und steht nur bis zum 4. März 2026 zur Verfügung.

Heimtaler: Die neue Echtgeld-Währung

Heimtaler wurden mit der Erweiterung WoW: Midnight als neue virtuelle Währung eingeführt. Sie dienen ausschließlich dem Kauf von Behausungsgegenständen im Spiel oder über den Battle.net-Shop.

Der Kurs liegt bei 100 Heimtaler = 1 €. Der Erwerb erfolgt über das Battle.net-Guthaben. Heimtaler sind nicht in World of Warcraft Classic verfügbar und setzen ein aktives Abonnement oder Spielzeit voraus.

Quelle: Blizzard

