Aufwerten von Ausrüstung in der Midnight Beta kostet jetzt Gold statt Tapferkeitssteine

Die Midnight Beta ersetzt Tapferkeitssteine durch Goldkosten pro Upgrade. Jeder Aufwertungspfad hat einen klar definierten Preis.

In der aktuellen Midnight Beta kostet das Aufwerten von Ausrüstung erstmals Gold und Wappen statt bisher Tapferkeitsstein und Wappen. Damit ändert Blizzard das bisherige System grundlegend. Jede Verbesserung eines Items ist jetzt direkt an eine feste Goldmenge gebunden, die vom jeweiligen Aufwertungspfad abhängt.

Die zusätzlichen Goldkosten greifen bei jedem einzelnen Upgrade-Schritt. Je höher der Aufwertungspfad, desto höher fällt der Betrag aus. Wer mehrere Teile verbessert, muss die Gesamtkosten entsprechend einplanen.

Goldkosten pro Upgrade-Aufwertungspfad in World of Warcraft: Midnight

Die Goldkosten richten sich ausschließlich nach dem Aufwertungspfad der Ausrüstung. Jede Aufwertung innerhalb eines Aufwertungspfads kostet denselben Betrag.

Abenteurer: 10 Gold pro Upgrade

10 Gold pro Upgrade Veteran: 20 Gold pro Upgrade

20 Gold pro Upgrade Champion: 30 Gold pro Upgrade

30 Gold pro Upgrade Held: 40 Gold pro Upgrade

40 Gold pro Upgrade Mythos: 50 Gold pro Upgrade

Ein vollständiges Upgrade eines Mythos-Gegenstands von 1/6 auf 6/6 kostet insgesamt 250 Gold. Überträgst du das auf ein komplettes Mythos-Set mit Zweihandwaffe, summieren sich die Kosten auf 3.750 Gold.

