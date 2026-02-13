Aufwerten von Ausrüstung in der Midnight Beta kostet jetzt Gold statt Tapferkeitssteine

Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivFebruar 2026Aufwerten von Ausrüstung in der Midnight Beta kostet jetzt Gold statt Tapferkeitssteine

Geschrieben von Telias am 13.02.2026 um 15:35

Die Midnight Beta ersetzt Tapferkeitssteine durch Goldkosten pro Upgrade. Jeder Aufwertungspfad hat einen klar definierten Preis.

Inhaltsverzeichnis
  1. Goldkosten pro Upgrade-Aufwertungspfad in World of Warcraft: Midnight

In der aktuellen Midnight Beta kostet das Aufwerten von Ausrüstung erstmals Gold und Wappen statt bisher Tapferkeitsstein und Wappen. Damit ändert Blizzard das bisherige System grundlegend. Jede Verbesserung eines Items ist jetzt direkt an eine feste Goldmenge gebunden, die vom jeweiligen Aufwertungspfad abhängt.

Die zusätzlichen Goldkosten greifen bei jedem einzelnen Upgrade-Schritt. Je höher der Aufwertungspfad, desto höher fällt der Betrag aus. Wer mehrere Teile verbessert, muss die Gesamtkosten entsprechend einplanen.

WoW Midnight: Goldkosten für Gegenstandsaufwertungen

Goldkosten pro Upgrade-Aufwertungspfad in World of Warcraft: Midnight

Die Goldkosten richten sich ausschließlich nach dem Aufwertungspfad der Ausrüstung. Jede Aufwertung innerhalb eines Aufwertungspfads kostet denselben Betrag.

  • Abenteurer: 10 Gold pro Upgrade
  • Veteran: 20 Gold pro Upgrade
  • Champion: 30 Gold pro Upgrade
  • Held: 40 Gold pro Upgrade
  • Mythos: 50 Gold pro Upgrade

Ein vollständiges Upgrade eines Mythos-Gegenstands von 1/6 auf 6/6 kostet insgesamt 250 Gold. Überträgst du das auf ein komplettes Mythos-Set mit Zweihandwaffe, summieren sich die Kosten auf 3.750 Gold.

Quelle: Wowhead

