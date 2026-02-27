Midnight: Die höchsten Gipfel - Ruf farmen und Housing-Dekorationen freischalten

Guide zum Meta-Erfolg Midnight: Die höchsten Gipfel mit allen Standorten der Teleskope zum Ruf farmen und für Housing-Dekorationen.

Der Meta-Erfolg Midnight: Die höchsten Gipfel führt Abenteurer an die exponiertesten Punkte der neuen Gebiete der World of Warcraft Erweiterung Midnight. Ziel ist es, Teleskope auf den höchsten Gipfeln zu platzieren, um den Überblick über die veränderte Welt zu behalten. Dieser Guide bietet eine strukturierte Übersicht über alle notwendigen Schritte und Positionen.

Zur präzisen Orientierung sind in den jeweiligen Abschnitten Karten mit den eingezeichneten Positionen beigefügt. Neben dem Fortschritt für den Meta-Erfolg gewährt jede Platzierung eines Teleskops 100 Rufpunkte bei den lokalen Fraktionen von Midnight.

Immersangwald: Die höchsten Gipfel

In den herbstlichen Wäldern des Immersangwalds steigert das Aufstellen der Teleskope den Ruf beim Hof in Silbermond. Die folgenden Koordinaten markieren die Gipfel dieses Gebiets:

/way #2395 42.98 29.97 1 Die höchsten Gipfel

/way #2395 40.41 10.10 2 Die höchsten Gipfel

/way #2395 37.41 47.89 3 Die höchsten Gipfel

/way #2395 54.58 51.01 4 Die höchsten Gipfel

/way #2395 50.19 85.43 5 Die höchsten Gipfel

Zul'Aman: Die höchsten Gipfel

In den zerklüfteten Höhen von Zul'Aman führt die Platzierung der Fernrohre zu einem Rufanstieg beim Amanistamm. Die exakten Standorte finden sich hier:

/way #2437 27.79 70.01 6 Die höchsten Gipfel

/way #2437 53.02 81.97 7 Die höchsten Gipfel

/way #2437 57.69 21.23 8 Die höchsten Gipfel

/way #2437 24.63 58.30 9 Die höchsten Gipfel

/way #2437 41.86 41.64 10 Die höchsten Gipfel

Harandar: Die höchsten Gipfel

Die unberührte Natur von Harandar birgt weite Ausblicke. Jeder Erfolg in diesem Gebiet festigt die Verbundenheit mit den Hara'ti. Dies sind die erforderlichen Koordinaten:

/way #2413 69.17 46.38 11 Die höchsten Gipfel

/way #2413 68.16 25.97 12 Die höchsten Gipfel

/way #2413 49.41 75.92 13 Die höchsten Gipfel

/way #2413 69.40 63.39 14 Die höchsten Gipfel

/way #2413 53.49 58.56 15 Die höchsten Gipfel

Leerensturm: Die höchsten Gipfel

In der instabilen Umgebung des Leerensturms gewährt das Sichern der Aussichtspunkte Ruf bei der Fraktion Singularität. Die Teleskope müssen an folgenden Punkten errichtet werden:

/way #2405 39.68 61.16 16 Die höchsten Gipfel

/way #2405 36.50 44.30 17 Die höchsten Gipfel

/way #2405 55.46 67.17 18 Die höchsten Gipfel

/way #2405 41.76 70.22 19 Die höchsten Gipfel

/way #2405 37.81 54.97 20 Die höchsten Gipfel

Belohnungen und Housing-Dekorationen

Obwohl der Meta-Erfolg selbst keine eigenständige Belohnung gewährt, ist jeder einzelne Unter-Erfolg mit einem begehrten Gegenstand verknüpft. Nach dem Abschluss von Die höchsten Gipfel in einem der Gebiete wird jeweils eine exklusive Housing-Dekoration freigeschaltet.

Immersangwald: Die höchsten Gipfel - Gemälde "Immersanglaterne"

Zul'Aman: Die höchsten Gipfel - Spieß des Speerjägers der Amani

Harandar: Die höchsten Gipfel - Fungianischer Rankenzaun

Leerensturm: Die höchsten Gipfel - Leerenelfenwaffenständer

