So bekommst du den Truhenschlüssel des Horsts für das Sonnenschwingenjungtier

So erhältst du das Sonnenschwingenjungtier in WoW Midnight inklusive Fundort, Truhenschlüssel des Horsts und allen nötigen Schritten.

Ein neues Abenteuer in World of Warcraft: Midnight bedeutet auch neue Begleiter für deine Haustiersammlung. Eines der charmantesten neuen Pets ist das Sonnenschwingenjungtier. Um diesen kleinen Flieger dein Eigen zu nennen, musst du eine gezielte Abfolge von Schritten befolgen.

Schritt 1: Schmackhaftes Fleisch erwerben

Dein erster Weg führt dich zur Händlerin Nestpflegerin der Weltenwanderer. Sie befindet sich in der Nähe der Truhe bei den Koordinaten 24.33, 69.29. Bei ihm musst du Schmackhaftes Fleisch kaufen. Dieses Item ist der entscheidende Köder, um den weiteren Prozess in Gang zu setzen.

Schritt 2: Schelmisches Küken füttern & Schlüssel erhalten

Suche das Schelmisches Küken auf und platziere das zuvor gekaufte Fleisch bei ihm. Als Belohnung für diese Interaktion erhältst du den Truhenschlüssel des Horsts, den du für den finalen Schritt zwingend benötigst.

Achtung! Dieser Schritt ist verbugged. Wenn du das Fleisch nicht auf den Boden legen kannst, dann log dich nochmal neu ein. Dann sollte es klappen.

Schritt 3: Die Horsttruhe finden und mit Truhenschlüssel des Horsts öffnen

Mit dem Truhenschlüssel des Horsts im Gepäck kannst du nun die Horsttruhe öffnen, in der sich das Sonnenschwingenjungtier befindet. Damit du den Fundort punktgenau erreichst, kannst du die folgenden Koordinaten für das Addon TomTom nutzen:

/way #2395 24.33, 69.29 Horsttruhe

Sobald du die Truhe öffnest, gehört das neue Haustier dir. Viel Erfolg beim Sammeln!

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.