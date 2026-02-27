Midnight Geschichtenjäger Guide: Ruf farmen mit Geschichtsobjekten

Guide zum Erfolg Midnight Geschichtenjäger in WoW Midnight mit allen Geschichtsobjekten, Koordinaten, Karten und 250 Ruf pro Fund.

Um den Erfolg Midnight Geschichtenjäger in WoW Midnight abzuschließen, musst du die verstreuten Geschichtsobjekte in allen vier neuen Gebieten entdecken. Die Suche lohnt sich doppelt: Neben dem Erfolgserlebnis erhältst du für jedes gefundene Objekt 250 Rufpunkte bei der für das Gebiet zuständigen Fraktion. Zur besseren Orientierung findest du in diesem Guide neben den Koordinaten-Tabellen auch detaillierte Karten zu allen vier Gebieten, auf denen die genauen Positionen markiert sind.

Geschichtsobjekte im Immersangwald

Im Immersangwald begibst du dich auf die Spuren der Hochelfen. Jedes der hier gelisteten Objekte gewährt dir 250 Rufpunkte beim Hof in Silbermond.

Geschichtsobjekte in Zul'Aman

In den dichten Wäldern von Zul'Aman suchst du nach uralten Schrifttafeln. Der Fund dieser Relikte steigert dein Ansehen beim Amanistamm um jeweils 250 Rufpunkte.

Geschichtsobjekte in Harandar

Erforsche die Geheimnisse von Harandar. Für jedes entdeckte Wandbild oder Runenstein in diesem Gebiet erhältst du 250 Ruf bei den Hara'ti.

Geschichtsobjekte im Leerensturm

Im vom Chaos gezeichneten Leerensturm warten gefährliche Relikte auf ihre Entdeckung. Jedes Objekt bringt dir 250 Rufpunkte bei der Fraktion Singularität ein.

