Midnight Geschichtenjäger Guide: Ruf farmen mit Geschichtsobjekten
Guide zum Erfolg Midnight Geschichtenjäger in WoW Midnight mit allen Geschichtsobjekten, Koordinaten, Karten und 250 Ruf pro Fund.
Um den Erfolg Midnight Geschichtenjäger in WoW Midnight abzuschließen, musst du die verstreuten Geschichtsobjekte in allen vier neuen Gebieten entdecken. Die Suche lohnt sich doppelt: Neben dem Erfolgserlebnis erhältst du für jedes gefundene Objekt 250 Rufpunkte bei der für das Gebiet zuständigen Fraktion. Zur besseren Orientierung findest du in diesem Guide neben den Koordinaten-Tabellen auch detaillierte Karten zu allen vier Gebieten, auf denen die genauen Positionen markiert sind.
Geschichtsobjekte im Immersangwald
Im Immersangwald begibst du dich auf die Spuren der Hochelfen. Jedes der hier gelisteten Objekte gewährt dir 250 Rufpunkte beim Hof in Silbermond.
|Geschichtsobjekte
|Koordinaten
|Gedenkplakette
|/way #2395 47.96 88.20
|Schrein von Dath'remar
|/way #2395 37.60 13.79
|Mirvedas Notizen
|/way #2395 50.53 43.48
|Weltliche Forschung
|/way #2395 36.0 72.5
|Wie man Falkenschreiter hält: Ungekürzte Fassung
|/way #2395 57.83 50.96
|Unvollendetes Notenblatt
|/way #2393 38.04 77.12
Geschichtsobjekte in Zul'Aman
In den dichten Wäldern von Zul'Aman suchst du nach uralten Schrifttafeln. Der Fund dieser Relikte steigert dein Ansehen beim Amanistamm um jeweils 250 Rufpunkte.
|Geschichtsobjekte
|Koordinaten
|Schrifttafel von Akil'zon
|/way #2437 53.13 82.13
|Schrifttafel von Halazzi
|/way #2437 32.10 31.63
|Schrifttafel von Jan'alai
|/way #2437 55.13 17.63
|Schrifttafel von Nalorakk
|/way #2437 30.15 84.62
|Schrifttafel von Kulzi
|/way #2437 39.26 44.79
|Schrifttafel von Filo
|/way #2437 52.88 32.11
Geschichtsobjekte in Harandar
Erforsche die Geheimnisse von Harandar. Für jedes entdeckte Wandbild oder Runenstein in diesem Gebiet erhältst du 250 Ruf bei den Hara'ti.
|Geschichtsobjekte
|Koordinaten
|Verblasstes Wandbild
|/way #2413 55.67 53.98
|Uralter Runenstein
|/way #2413 33.40 60.88
|Heruntergekommenes Wandbild
|/way #2413 72.53 38.13
|Vergessenes Wandbild
|/way #2413 68.17 23.73
|Eine zerfranste Schriftrolle
|/way #2413 47.62 47.26
Geschichtsobjekte im Leerensturm
Im vom Chaos gezeichneten Leerensturm warten gefährliche Relikte auf ihre Entdeckung. Jedes Objekt bringt dir 250 Rufpunkte bei der Fraktion Singularität ein.
|Geschichtsobjekte
|Koordinaten
|Leerenrüstung
|/way #2405 63.4 78.3
|Uralte Schrifttafel
|/way #2405 50.32 87.66
|Zurückgelassenes Teleskop
|/way #2405 40.48 58.64
|Zerfledderte Seite
|/way #2405 60.36 45.49
|Schattenjochharnisch
|/way #2405 27.8 53.9
Zurück zur Übersicht
