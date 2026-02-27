Glyphenjäger von Midnight: Positionen und Karten für alle Glyphen

Alle Glyphen in WoW Midnight mit Koordinaten und Karten für Immersangwald, Zul'Aman, Harandar und Leerensturm inklusive Meta-Erfolg und Mount.

In WoW Midnight sind die Glyphen als Sammelaktivität in Quel'Thalas zurückgekehrt. Diese leuchtenden, kreisförmigen Objekte dienen der Erkundung der neuen Zonen und sind für den Abschluss spezifischer Erfolge notwendig. In diesem Guide findest du alle Koordinaten und die optimale Route, um dir die Belohnungen effizient zu sichern.

Erfolge und Belohnungen

In Midnight gibt es insgesamt fünf Erfolge, die mit dem Sammeln der Glyphen verknüpft sind. Wenn du alle Glyphen in den vier Startgebieten einsammelst, erhältst du den Meta-Erfolg sowie ein besonderes Reittier.

Nach Abschluss des Meta-Erfolgs Glyphenjäger von Midnight erhältst du das Mount Crimson Dragonhawk.

Vorbereitung und optimale Route

Für eine reibungslose Navigation wird das Addon TomTom empfohlen. Die unten aufgeführten Koordinaten können direkt in das Addon kopiert werden, um alle Glyphen in einem Durchgang zu sammeln. Du kannst es bei CurseForge herunterladen.

Glyphenjäger des Immersangwalds: Glypen Positionen

Im Immersangwald musst du ebenfalls 11 Standorte anfliegen:

/way #2395 65.23 32.63 Wolkenglanzanwesen

/way #2395 33.45 65.27 Säbelflossenspitze

/way #2395 62.61 62.80 Morgensternturm

/way #2395 43.19 46.42 Morgenluft

/way #2395 39.96 59.63 Goldnebel

/way #2395 49.46 48.05 Pfad der Dämmerung

/way #2395 58.92 19.50 Silbermond

/way #2395 58.43 58.31 Sonnenkuppenbaum

/way #2395 39.45 45.63 Ankerplatz der Sonnensegel

/way #2393 48.35 6.64 Die Leuchtende Spanne

/way #2395 52.49 67.62 Tristessa

Glyphenjäger von Zul'Aman: Glypen Positionen

In Zul'Aman befinden sich 11 Glyphen an folgenden Standorten:

/way #2437 63.78 81.85 Amanipass

/way #2437 30.45 84.72 Nalorakks Pirsch

/way #2437 19.22 70.74 Bruchhauersegge

/way #2437 42.94 34.36 Schattenbeckenwacht

/way #2437 42.75 80.19 Gemeinde der Geisterpfoten

/way #2437 46.69 82.23 Solenne Senke

/way #2437 53.21 54.50 Straße von Hexx'alor

/way #2437 53.61 80.39 Tempel von Akil'zon

/way #2437 51.49 23.56 Tempel von Jan'alai

/way #2437 39.54 19.72 Klippen der Bleichborken

/way #2437 27.91 28.63 Holzlager Zeb'Alar

Glyphenjäger von Harandar: Glypen Positionen

Die Zone Harandar umfasst 8 Glyphen-Positionen:

/way #2413 54.74 35.35 Blühendes Geflecht

/way #2413 60.24 44.41 Blühende Terrasse

/way #2413 44.56 62.86 Fungara

/way #2413 61.86 67.50 Riss von Aln

/way #2413 69.36 45.84 Wurzeln von Amirdrassil

/way #2413 73.08 25.89 Wurzeln von Nordrassil

/way #2413 26.53 61.39 Wurzeln von Shaladrassil

/way #2413 34.58 23.13 Wurzeln von Teldrassil

Glyphenjäger des Leerensturms: Glypen Positionen

Im Leerensturm sind die letzten 11 Glyphen für den Gesamterfolg versteckt:

/way #2405 38.91 76.11 Astraleumraffinerie

/way #2405 54.95 45.54 Nagende Senke

/way #2444 36.28 45.01 Außenposten Hanaar

/way #2405 45.29 52.27 Hort der Meister

/way #2405 65.08 71.93 Obskurionzitadelle

/way #2405 36.08 37.30 Schattenwachtspitze

/way #2405 39.90 70.98 Die Klingenhöhlen

/way #2405 49.25 87.48 Die Schlemmergrube

/way #2405 35.67 61.09 Der Ingress

/way #2405 37.16 49.96 Das Tal der Transformation

/way #2405 51.32 62.77 Die Leerenspitze

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.