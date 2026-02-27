Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivFebruar 2026WoW Midnight: Alle versteckten Schätze aus Quel'Thalas im Überblick

WoW Midnight: Alle versteckten Schätze aus Quel'Thalas im Überblick

Geschrieben von Telias am 27.02.2026 um 01:40

WoW Midnight Schatz-Guide zu allen Gebieten mit kompletter Übersicht der Erfolge, Reittiere, Haustiere und Housing-Dekorationen.

Inhaltsverzeichnis
  1. Übersicht der Schatz-Belohnungen

In WoW Midnight gibt es für die vier Hauptgebiete von Quel'Thalas passende Schatz-Erfolge. Dabei sollst du mehrere Schätze in jedem Gebiet finden. Jeder Schatz belohnt dich mit einem Reittier, Haustier oder weiteren Belohnungen wie Transmog-Gegenstände und Housing-Dekorationen. Es reicht jedoch nicht, wenn du die Positionen der Schätze kennst. Du musst bei den meisten Schätzen bestimmte Dinge erledigen, um sie zu öffnen. Bei unseren Gebietsguides erfährst du, wo sich alle Schätze befinden und wie du sie öffnest.

WoW Midnight Schätze

Übersicht der Schatz-Belohnungen

In dieser Übersicht sind alle wichtigen Belohnungen der Schätze aller Gebiete nach Kategorie gelistet. Weitere Details bekommst du unter den Links.

Gegenstand Typ & Herkunft
Verhexter Pestfederadler
Verhexter Pestfederadler - Reittier in World of Warcraft
 Reittier
Zul'Aman-Schatz: Zurückgelassener Ritualschädel
Kriegsbär der Ahnen
Kriegsbär der Ahnen - Reittier in World of Warcraft
 Reittier
Zul'Aman-Schatz: Schatz des wohlwollenden Kriegers
Lebhaftes Chlorozeros Reittier
Erfolg: Schätze von Harandar
Unbefleckter Hainkrabbler
Unbefleckter Hainkrabbler - Reittier in World of Warcraft
 Reittier
Harandar-Schatz: Sporenbewachsene Truhe
Rötlicher Sporengleiter
Rötlicher Sporengleiter - Reittier in World of Warcraft
 Reittier
Harandar-Schatz: Seltsamer Kessel
Unersättliche Schredderklaue
Unersättliche Schredderklaue - Reittier in World of Warcraft
 Reittier
Leerensturm-Schatz: Letztes Gelege von Predaxas
Rußpfote
Rußpfote - Haustier in World of Warcraft
 Haustier
Erfolg: Schätze des Immersangwalds
Dali
Dali - Haustier in World of Warcraft
 Haustier
Immersangwald-Schatz: Blubbernder Farbtopf
Struppschnabel
Struppschnabel - Haustier in World of Warcraft
 Haustier
Zul'Aman-Schatz: Verlassenes Nest
Parzival
Parzival - Haustier in World of Warcraft
 Haustier
Harandar-Schatz: Kemets köchelnder Kessel
Gestörter Sporensegler
Gestörter Sporensegler - Haustier in World of Warcraft
 Haustier
Harandar-Schatz: Undurchdringlich versiegelter Kürbis
Netherschröpfer
Netherschröpfer - Haustier in World of Warcraft
 Haustier
Leerensturm-Schatz: Zitterndes Ei
Willie
Willie - Haustier in World of Warcraft
 Haustier
Leerensturm-Schatz: Halbverdaute Eingeweide
Edelsteinbesetzte Immersanglaterne
Edelsteinbesetzte Immersanglaterne - Housing-Dekoration in World of Warcraft
 Behausungsdekoration
Immersangwald-Schatz: Dreifach verriegelte Truhe
Vergoldeter Becher von Immersang
Vergoldeter Becher von Immersang - Housing-Dekoration in World of Warcraft
 Behausungsdekoration
Immersangwald-Schatz: Geschenk des Phönix
Federkiel des lebhaften Komponisten
Federkiel des lebhaften Komponisten - Housing-Dekoration in World of Warcraft
 Behausungsdekoration
Immersangwald-Schatz: Vergessene Tinte und Feder
Goldnebeltrauben
Goldnebeltrauben - Housing-Dekoration in World of Warcraft
 Behausungsdekoration
Immersangwald-Schatz: Steinbottich
Leerenelfenfackel
Leerenelfenfackel - Housing-Dekoration in World of Warcraft
 Behausungsdekoration
Leerensturm-Schatz: Heimtückische Truhe
Runder Leerenelfentisch
Runder Leerenelfentisch - Housing-Dekoration in World of Warcraft
 Behausungsdekoration
Leerensturm-Schatz: Stellarvorrat
Arsenal: Zwielichtklinge
Arsenal: Zwielichtklinge - Transmog-Gegenstand in World of Warcraft
 Transmog-Gegenstand
Zul'Aman-Schatz: Versiegelte Beute der Zwielichtklinge
Autorität des Sporenfürsten
Autorität des Sporenfürsten - Transmog-Gegenstand in World of Warcraft
 Transmog-Gegenstand
Harandar-Schatz: Kampfpreis des Sporenherrschers
Verlorener Kurzbogen des Reliquiarwächters
Verlorener Kurzbogen des Reliquiarwächters - Transmog-Gegenstand in World of Warcraft
 Transmog-Gegenstand
Harandar-Schatz: Verlorener Pinsel des Reliquiars
Ungenutztes Bollwerk des Initianden
Ungenutztes Bollwerk des Initianden - Transmog-Gegenstand in World of Warcraft
 Transmog-Gegenstand
Leerensturm-Schatz: Bündel des Spähers
Harpune der Ausrottung
Harpune der Ausrottung - Transmog-Gegenstand in World of Warcraft
 Transmog-Gegenstand
Leerensturm-Schatz: Steckender Speer
Erloschenes Exaliburn
Erloschenes Exaliburn - Transmog-Gegenstand in World of Warcraft
 Transmog-Gegenstand
Leerensturm-Schatz: Exaliburn
Dornenbesetzter Risswandererlangdolch
Dornenbesetzter Risswandererlangdolch - Transmog-Gegenstand in World of Warcraft
 Transmog-Gegenstand
Leerensturm-Schatz: Weggeworfener Energiespeer
Faindels Langbogen
Faindels Langbogen - Transmog-Gegenstand in World of Warcraft
 Transmog-Gegenstand
Leerensturm-Schatz: Faindels Köcher
Schuppentierpanzerung Spielzeug
Erfolg: Schätze von Zul'Aman
Fallschirm des Pilzspringers Spielzeug
Harandar-Schatz: Säckchen des abgestürzten Pilzspringers
Geschenk des Kreislaufs Spielzeug
Harandar-Schatz: Geschenk des Kreislaufs
Interdimensionales Paketsignal Spielzeug
Erfolg: Schätze des Leerensturms
Hungriges schwarzes Loch Spielzeug
Leerensturm-Schatz: Blutiger Sack
Schattenjoch des Forschers Spielzeug
Leerensturm-Schatz: Vergessene Truhe eines Forschers
Zurück zur Übersicht

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2026 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.