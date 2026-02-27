WoW Midnight: Alle versteckten Schätze aus Quel'Thalas im Überblick

WoW Midnight Schatz-Guide zu allen Gebieten mit kompletter Übersicht der Erfolge, Reittiere, Haustiere und Housing-Dekorationen.

In WoW Midnight gibt es für die vier Hauptgebiete von Quel'Thalas passende Schatz-Erfolge. Dabei sollst du mehrere Schätze in jedem Gebiet finden. Jeder Schatz belohnt dich mit einem Reittier, Haustier oder weiteren Belohnungen wie Transmog-Gegenstände und Housing-Dekorationen. Es reicht jedoch nicht, wenn du die Positionen der Schätze kennst. Du musst bei den meisten Schätzen bestimmte Dinge erledigen, um sie zu öffnen. Bei unseren Gebietsguides erfährst du, wo sich alle Schätze befinden und wie du sie öffnest.

Übersicht der Schatz-Belohnungen

In dieser Übersicht sind alle wichtigen Belohnungen der Schätze aller Gebiete nach Kategorie gelistet. Weitere Details bekommst du unter den Links.

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.