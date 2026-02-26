So viele Erfahrungspunkte brauchst du beim Leveln in WoW Midnight

Detaillierte XP-Tabelle für WoW Midnight: Alle Anforderungen von Level 80 auf 90 sowie Skalierung der Kill-XP.

Mit der Erweiterung Midnight erhöht sich die Maximalstufe in World of Warcraft auf Level 90. Wenn du deinen Charakter von Stufe 80 auf das neue Maximum bringen möchtest, musst du insgesamt 4.963.065 XP sammeln. Dieser Wert verteilt sich auf die zehn Stufenaufstiege, wobei die Anforderungen mit jedem Level kontinuierlich ansteigen.

Skalierung der Erfahrungswerte

Neben den reinen Level-Anforderungen skalieren auch die XP, die du durch das Besiegen von Gegnern erhältst. Während ein Kill auf Stufe 80 im Schnitt 450 Erfahrungspunkte gewährt, steigert sich dieser Wert schrittweise auf 495 XP, sobald du dich auf Stufe 89 befindest. Diese Informationen helfen dir dabei, den Aufwand für deine Reise zur neuen Höchststufe in Midnight genau einzuschätzen.

Detaillierte Übersicht der XP oder Erfahrungspunkte pro Stufe

Um deine Route für das WoW Midnight Leveln optimal zu planen, ist ein Blick auf die genauen Zahlen hilfreich. Während du für den ersten Sprung von 80 auf 81 noch knapp über 400.000 Erfahrungspunkte benötigst, steigt dieser Wert bis zum Erreichen der Stufe 90 auf fast 600.000 XP an. In der folgenden Tabelle findest du die präzisen Anforderungen für jeden Level-Abschnitt:

Level-Bereich Benötigte XP XP pro Kill (Basis) 80 auf 81 403.725 450 81 auf 82 423.390 455 82 auf 83 443.395 460 83 auf 84 463.740 465 84 auf 85 484.430 470 85 auf 86 505.455 475 86 auf 87 526.825 480 87 auf 88 548.535 485 88 auf 89 570.590 490 89 auf 90 592.980 495

Quelle: Icy Veins

