Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivFebruar 2026So viele Erfahrungspunkte brauchst du beim Leveln in WoW Midnight

So viele Erfahrungspunkte brauchst du beim Leveln in WoW Midnight

Geschrieben von Telias am 26.02.2026 um 18:18

Detaillierte XP-Tabelle für WoW Midnight: Alle Anforderungen von Level 80 auf 90 sowie Skalierung der Kill-XP.

Inhaltsverzeichnis
  1. Skalierung der Erfahrungswerte
  2. Detaillierte Übersicht der XP oder Erfahrungspunkte pro Stufe

Mit der Erweiterung Midnight erhöht sich die Maximalstufe in World of Warcraft auf Level 90. Wenn du deinen Charakter von Stufe 80 auf das neue Maximum bringen möchtest, musst du insgesamt 4.963.065 XP sammeln. Dieser Wert verteilt sich auf die zehn Stufenaufstiege, wobei die Anforderungen mit jedem Level kontinuierlich ansteigen.

Leveln in World of Warcraft Midnight

Skalierung der Erfahrungswerte

Neben den reinen Level-Anforderungen skalieren auch die XP, die du durch das Besiegen von Gegnern erhältst. Während ein Kill auf Stufe 80 im Schnitt 450 Erfahrungspunkte gewährt, steigert sich dieser Wert schrittweise auf 495 XP, sobald du dich auf Stufe 89 befindest. Diese Informationen helfen dir dabei, den Aufwand für deine Reise zur neuen Höchststufe in Midnight genau einzuschätzen.



Zurück zur Übersicht

Detaillierte Übersicht der XP oder Erfahrungspunkte pro Stufe

Um deine Route für das WoW Midnight Leveln optimal zu planen, ist ein Blick auf die genauen Zahlen hilfreich. Während du für den ersten Sprung von 80 auf 81 noch knapp über 400.000 Erfahrungspunkte benötigst, steigt dieser Wert bis zum Erreichen der Stufe 90 auf fast 600.000 XP an. In der folgenden Tabelle findest du die präzisen Anforderungen für jeden Level-Abschnitt:

Level-Bereich Benötigte XP XP pro Kill (Basis)
80 auf 81 403.725 450
81 auf 82 423.390 455
82 auf 83 443.395 460
83 auf 84 463.740 465
84 auf 85 484.430 470
85 auf 86 505.455 475
86 auf 87 526.825 480
87 auf 88 548.535 485
88 auf 89 570.590 490
89 auf 90 592.980 495

Quelle: Icy Veins

Zurück zur Übersicht

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2026 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.