WoW Midnight: Alle seltenen Gegner in Quel'Thalas mit Koordinaten und Karten
Übersicht aller seltenen Gegner in WoW Midnight mit Karten, Koordinaten, Beute und Infos zu Erfolgen und Ruf in Quel'Thalas.
Inhaltsverzeichnis
Die Erweiterung World of Warcraft: Midnight bringt eine Vielzahl neuer seltener Gegner in die Gebiete von Quel'Thalas. In diesem Guide findest du alle wichtigen Informationen, um die seltenen Begegnungen im Immersangwald, in Zul'Aman, Harandar und im Leerensturm erfolgreich aufzuspüren. Das Bezwingen dieser besonderen Widersacher belohnt dich nicht nur mit wertvoller Beute, sondern ist auch Voraussetzung für Gebiets-Erfolge. Zudem sammelst du so effizient Rufpunkte bei den neuen Fraktionen aus Midnight. Hier findest du Koordinaten und Karten mit den Positionen aller seltener Gegner.
Seltene Gegner im Immersangwald
Beim Erfolg Ein blutiges Lied sollst du alle seltenen Gegner in diesem Gebiet finden und bezwingen. Du bekommst für jeden Gegner-Kill einmal die Woche Rufpunkte beim Hof in Silbermond.
- /way #2395 51.60 74.63 Wächter des Unkrauts
- /way #2395 45.05 78.25 Gehetzter Falkenschreiter
- /way #2395 54.80 60.23 Eitrige Hydra
- /way #2395 36.47 63.74 Aufgeblähter Schnappdrache
- /way #2395 62.58 49.48 Cre'van
- /way #2395 36.38 36.37 Korallenreißer
- /way #2395 36.66 77.16 Lady Liminus
- /way #2395 40.35 85.20 Terrinor
- /way #2395 48.94 87.93 Böser Zed
- /way #2395 34.81, 20.98 Wellenzwick
- /way #2395 56.77 77.07 Banuran
- /way #2395 59.36 79.25 Verirrter Wächter
- /way #2395 42.55 69.09 Dämmerbrand
- /way #2395 51.54 45.85 Fehlerhaftes Konstrukt
- /way #2395 44.99 38.55 Dame Blutfang
Zurück zur Übersicht
Seltene Gegner in Zul'Aman
Beim Erfolg Der größte Baum im Wald sollst du alle seltenen Gegner in diesem Gebiet finden und bezwingen. Du bekommst für jeden Gegner-Kill einmal die Woche Rufpunkte beim Amanistamm.
|Name
|Koordinaten
|Anmerkung
|Nekroverhexer Raz'ka
|34.2, 33.0
|Sitzt bei einer Höhle im Zentrum des Tempels von Halazzi.
Beute: Mantel des üblen Verhexers & Anhänger der entzogenen Lebenskraft
|Die Schnappgeißel
|51.6, 18.2
|Nordwestlichen im Tempel von Jan'alai.
Beute: Schnappertreter & Geißelstachel
|Schädelmalmer Harak
|51.6, 72.6
|Südlich des Dorfes Amani'Zar.
Beute: Haraks Schädelschlitzer & Schädelmalmermantel
|Lichtholzbohrer
|28.8, 24.4
|In einer Höhle westlich der Höhle von Loaknit.
Beute: Geschärfte Bohrerklaue
|Mrrlokk
|50.8, 65.8
|Auf einer Insel im Sumpfgebiet von Atal'Abasi.
Beute: Mrrlokks Mrglgrrt & Verstärkter Kettenmrrl
|Wilderer Rav'ik
|39.0, 50.2
|Östlich von Atal'Aman.
Beute: Rav'iks Ersatzjagdspeer & Bogen des Waldjägers
|Stachelkragen
|30.6, 45.0
|An einem See im südlichen Teil von Bitterborke.
Beute: Verspielte Lederweste & Kugelrückenzauberbrecher
|Oophaga
|46.4, 51.4
|In einer Höhle im Blutegelsumpfes, nördlich der Himmelsbrücke.
Beute: Gelegewickelschärpe & Schleimüberzogene Gamaschen
|Winziges Ungeziefer
|47.8, 34.0
|Östlich der Maisara-Tiefen.
Beute: Wurmschuppenhammer & Saugzahnband
|Leerenberührtes Krustentier
|21.2, 70.3
|Nördlich des Zerbrochenen Throns.
Beute: Krabbenbändigerharnisch
|Der verschlingende Invasor
|39.6, 21.0
|In einer Höhle auf der untersten Ebene der Verdorrborkenklippen.
Beute: Reißzähne des Eindringlings & Antlitz des Verschlingers
|Ältester Eichenkralle
|33.6, 88.8
|Südlich des Baus von Nalorakk.
Beute: Bedeckung des Furbolgältesten & Abgetragene Furbolgbindungen
|Tiefengeborener Aalementar
|47.8, 20.4
|Nördlich von Steinwäsche.
Beute: Seltsam aalastische Klinge & Zitteraalsiegel
|Der verfaulende Diamantrücken
|46.7, 43.8
|Seltener Elite-Gegener, wird östlich der Maisara-Tiefen beschworen. Töte den Wurmbändiger in der Nähe.
Beute: Gewickelte Fühlermanschetten
|Ash'an der Ermächtigte
|45.0, 41.2
|Seltener Elite-Gegener, zentral in den Maisara-Tiefen.
Beute: Kriegsumhang des Schlächters
- /way #2437 34.2 33.0 Nekroverhexer Raz'ka
- /way #2437 51.6 18.2 Die Schnappgeißel
- /way #2437 51.6 72.6 Schädelmalmer Harak
- /way #2437 28.8 24.4 Lichtholzbohrer
- /way #2437 50.8 65.8 Mrrlokk
- /way #2437 39.0 50.2 Wilderer Rav'ik
- /way #2437 30.6 45.0 Stachelkragen
- /way #2437 46.4 51.4 Oophaga
- /way #2437 47.8 34.0 Winziges Ungeziefer
- /way #2437 21.2 70.3 Leerenberührtes Krustentier
- /way #2437 39.6 21.0 Der verschlingende Invasor
- /way #2437 33.6 88.8 Ältester Eichenkralle
- /way #2437 47.8 20.4 Tiefengeborener Aalementar
- /way #2437 46.7 43.8 Der verfaulende Diamantrücken
- /way #2437 45.0 41.2 Ash'an der Ermächtigte
Seltene Gegner in Harandar
Beim Erfolg Niemand laubt zurück sollst du alle seltenen Gegner in diesem Gebiet finden und bezwingen. Du bekommst für jeden Gegner-Kill einmal die Woche Rufpunkte bei den Hara'ti.
|Name
|Koordinaten
|Anmerkung
|Rhazul
|51.4, 44.4
|Nahe dem Gipfel eines Berges
Beute: Grimmpelzfäustlinge & Grimmfangdolch
|Chironex
|69.2, 40.6
|Am Delta des Flusses, der durch die Wurzeln von Nordrassil fließt.
Beute: Durchscheinende Membranpantoffeln
|Ha'kalawe
|70.0, 61.0
|Nordwestlich in der Grollgrube.
Beute: Tiefsporenledergaloschen & Ha'kalawes makelloser Flügel
|Weitkappe der Wahrheitssager
|72.6, 69.2
|Im südöstlichen Teil der Grollgrube.
Beute: Roben der fließenden Wahrheiten
|Königin Peitschenzunge
|59.8, 47.0
|Nordwestlicher Teil der Blühenden Terrasse.
Beute: Prüfungen des Florafaunjägers
|Chlorokyll
|64.6, 48.0
|Bei den Wasserfällen im nordöstlichen Teil der Blühenden Terrasse.
Beute: Zepter der strahlenden Umwandlung
|Stubbe
|65.5, 32.2
|Seltener Elite-Gegner, der auf einem Hügel südlich von Har'kuai steht.
Beute: Stubbes Terrorplatte & Stubbes Stumpf
|Serrasa
|57.0, 33.7
|Schwimmt den Fluss unterhalb der Wasserfälle beim Blühenden Geflecht.
Beute: Gezackte Schuppenstulpen
|Gedankenfäule
|45.9, 31.4
|In den Feldern westlich des Blühenden Geflechts.
Beute: Strümpfe des Pilzpirschers
|Dracaena
|40.6, 43.0
|Östlich des Baus der Echos.
Beute: Plattenhainweste & Krabblergedankensense
|Baumkrone
|36.6, 75.0
|Im Gebiet des Aufziehende Blüte, direkt südlich des Dorfes Fungara.
Beute: Baumkronenkriegsstab
|Oro'ohna
|28.2, 81.4
|Seltener Elite-Gegner, westlich in der Blendende Blüte.
Beute: Lichtverseuchter Harztrinker & Feder der strahlenden Blütenblattschwinge
|Petrosaurus
|27.4, 70.4
|In einer Höhle im nordwestlichen Teil der Blendende Blüte.
Beute: Schieferschuppenhandschutz
|Ahl'ua'huhi
|39.6, 60.2
|Unter einem Wasserfall am Fluss, der durch das südwestliche Harandar fließt, direkt nördlich des Dorfes Fungara.
Beute: Sumpfrankenschulterschützer & Schlammrankenhandgelenksschützer
|Annulus der Weltenerschütterer
|43.5, 17.5
|Seltener Elite-Gegner, der Nordöstlich von Har'mara patrouilliert.
Beute: Pilzkappenschutz
- /way #2413 51.4 44.4 Rhazul
- /way #2413 69.2 40.6 Chironex
- /way #2413 70.0 61.0 Ha'kalawe
- /way #2413 72.6 69.2 Weitkappe der Wahrheitssager
- /way #2413 59.8 47.0 Königin Peitschenzunge
- /way #2413 64.6 48.0 Chlorokyll
- /way #2413 65.5 32.2 Stubbe
- /way #2413 57.0 33.7 Serrasa
- /way #2413 45.9 31.4 Gedankenfäule
- /way #2413 40.6 43.0 Dracaena
- /way #2413 36.6 75.0 Baumkrone
- /way #2413 28.2 81.4 Oro'ohna
- /way #2413 27.4 70.4 Petrosaurus
- /way #2413 39.6 60.2 Ahl'ua'huhi
- /way #2413 43.5 17.5 Annulus der Weltenerschütterer
Zurück zur Übersicht
Seltene Gegner im Leerensturm
Beim Erfolg Das ultimative Raubtier sollst du alle seltenen Gegner in diesem Gebiet finden und bezwingen. Du bekommst für jeden Gegner-Kill einmal die Woche Rufpunkte bei der Singularität.
|Name
|Koordinaten
|Anmerkung
|Sundereth der Rufer
|29.4, 50.2
|Bei einem Leerenaltar östlich vom Nexuspunkt Antius.
Beute: Netherstahlzauberklinge
|Territoriale Leerensense
|34.0, 82.0
|Bei einer Klippe im südwestlichen Teil der Raffinerie.
Beute: Schnitzleerensense & Leerenschuppenschulterpolster
|Tremora
|35.6, 81.1
|In einer Höhle bei der Raffinerie.
|Schreimaxa die Matriarchin
|43.8, 51.5
|Auf dem Gipfel eines Berges südlich von Master's Perch.
Beute: Barbuta des geflügelten Jägers & Handschutz der Schauerklaue
|Verderben des Ekelbluts
|47.1, 79.8
|In einer Höhle beim Unterschlupf von Predaxas.
Beute: Netherplattenschnallengürtel & Ekelblutresistente Sabatons
|Aeonelle Schwarzstern
|39.5, 64.6
|In einer Höhle direkt südlich vom Eingang.
Beute: Ewig verschlingende Schulterschützer
|Lotus Dunkelblüte
|38.0, 71.6
|Oben auf einer Klippe nordwestlich vom Locuspunkt.
Beute: Dunkelblütes Stab
|Quallenkönigin
|55.6, 79.6
|Hinter einer großen Leerenpfeiler-Säule in der Obskurionzitadelle.
Beute: Augenband der Königin & Tentakelschärpe der Königin
|Rabengerus
|48.6, 53.6
|Seltener Elite-Gegner westlich der Leerenspitze.
Beute: Leerenverschmolzener Flügelumhang
|Rakshur der Knochenmahler
|46.4, 41.0
|Kaut auf Knochen im Bereich der Hülle in einem PvP-Gebiet.
|Gallenschlund der Unersättliche
|35.6, 49.3
|In einer Höhle auf der unteren Ebene.
Beute: Schredderzahn
|Eruundi
|41.6, 93.2
|Patrouilliert am südlichen Ende von Master's Perch.
Beute: Uraltes Argusband.
|Nachtbrut
|40.2, 41.6
|Im zentralen Bereich des Nachtgrabens.
Beute: Nachtbruts Kiefer
|Far'thana die Wahnsinnige
|53.8, 62.7
|Seltener Elite-Gegner, bei einer Leerenportal-Struktur auf einer Klippe südlich der Leerenspitze.
Beute: Spitze des Leerenkanalisierers
- /way #2405 29.4 50.2 Sundereth der Rufer
- /way #2405 34.0 82.0 Territoriale Leerensense
- /way #2405 35.6 81.1 Tremora
- /way #2405 43.8 51.5 Schreimaxa die Matriarchin
- /way #2405 47.1 79.8 Verderben des Ekelbluts
- /way #2405 39.5 64.6 Aeonelle Schwarzstern
- /way #2405 38.0 71.6 Lotus Dunkelblüte
- /way #2405 55.6 79.6 Quallenkönigin
- /way #2405 48.6 53.6 Rabengerus
- /way #2444 46.4 41.0 Rakshur der Knochenmahler
- /way #2405 35.6 49.3 Gallenschlund der Unersättliche
- /way #2444 41.6 93.2 Eruundi
- /way #2405 40.2 41.6 Nachtbrut
- /way #2405 53.8 62.7 Far'thana die Wahnsinnige
Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.Zurück zur Übersicht
Kommentare: