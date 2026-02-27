Spiel:
WoW Midnight: Alle seltenen Gegner in Quel'Thalas mit Koordinaten und Karten

Geschrieben von Telias am 27.02.2026 um 15:30

Übersicht aller seltenen Gegner in WoW Midnight mit Karten, Koordinaten, Beute und Infos zu Erfolgen und Ruf in Quel'Thalas.

Inhaltsverzeichnis
  1. Seltene Gegner im Immersangwald
  2. Seltene Gegner in Zul'Aman
  3. Seltene Gegner in Harandar
  4. Seltene Gegner im Leerensturm

Die Erweiterung World of Warcraft: Midnight bringt eine Vielzahl neuer seltener Gegner in die Gebiete von Quel'Thalas. In diesem Guide findest du alle wichtigen Informationen, um die seltenen Begegnungen im Immersangwald, in Zul'Aman, Harandar und im Leerensturm erfolgreich aufzuspüren. Das Bezwingen dieser besonderen Widersacher belohnt dich nicht nur mit wertvoller Beute, sondern ist auch Voraussetzung für Gebiets-Erfolge. Zudem sammelst du so effizient Rufpunkte bei den neuen Fraktionen aus Midnight. Hier findest du Koordinaten und Karten mit den Positionen aller seltener Gegner.

Seltene Gegner in World of Warcraft: Midnight

Seltene Gegner im Immersangwald

Beim Erfolg Ein blutiges Lied sollst du alle seltenen Gegner in diesem Gebiet finden und bezwingen. Du bekommst für jeden Gegner-Kill einmal die Woche Rufpunkte beim Hof in Silbermond.

Seltene Gegner im Immersangwald - Karte mit Positionen
Name Koordinaten Anmerkung
Wächter des Unkrauts 51.60, 74.63 Beute: Leystab des Wächters, Stahlborkenbollwerk & Glücksluchsmedaillon
Gehetzter Falkenschreiter 45.05, 78.25 Beute: Schreitfederarmbinden & Schreitfederfokus
Eitrige Hydra 54.80, 60.23 Liegt im Ruhezustand; gehe entweder darauf oder töte einen Gegner dort, um sie zu aktivieren.
Beute: Hydrazahnklinge & Lichtverseuchte tiefgrüne Weste
Aufgeblähter Schnappdrache 36.47, 63.74 Beute: Schnappdrachenpantalons & Scharfklauenstulpen
Cre'van 62.58, 49.48 Beute: Sadistische Schulterschützer des Zuchtmeisters & Cre'vans Bestrafer
Korallenreißer 36.38, 36.37 Beute: Abgrundkorallenband & Wuchtige Flosse des Korallenreißers
Lady Liminus 36.66, 77.16 Beute: Alter Weltenwandererbogen & Beflecktes Goldmedaillon
Terrinor 40.35, 85.20 Beute: Fledermausfellstiefel
Böser Zed 48.94, 87.93 Beute: Schlimmster Kanalisierer des bösen Zed
Wellenzwick 34.81, 20.98 Klicke auf die Hübsche Sonnenblume, um Wellenzwick zu beschwören.
Beute: Panzerspaltende Stangenaxt & Schnur aus hübschen Blüten
Banuran 56.77, 77.07 Beute: Froschhauthandschutz & Spektakulär schleimige Schärpe
Verirrter Wächter 59.36, 79.25 Beute: Zersplitterte Hexwaldschnallen & Hexwaldhelm
Dämmerbrand 42.55, 69.09 Beute: Netherschuppenumhang & Leerengesättigte Treter
Fehlerhaftes Konstrukt 51.54, 45.85 Beute: Steingeschnitzte Zerschmetterer & Edelsteinschleife des Wächters
Dame Blutfang 44.99, 38.55 Beute: Prinzessin Blutfang, Luchsfellschal & Fangzahn der Dame
  • /way #2395 51.60 74.63 Wächter des Unkrauts
  • /way #2395 45.05 78.25 Gehetzter Falkenschreiter
  • /way #2395 54.80 60.23 Eitrige Hydra
  • /way #2395 36.47 63.74 Aufgeblähter Schnappdrache
  • /way #2395 62.58 49.48 Cre'van
  • /way #2395 36.38 36.37 Korallenreißer
  • /way #2395 36.66 77.16 Lady Liminus
  • /way #2395 40.35 85.20 Terrinor
  • /way #2395 48.94 87.93 Böser Zed
  • /way #2395 34.81, 20.98 Wellenzwick
  • /way #2395 56.77 77.07 Banuran
  • /way #2395 59.36 79.25 Verirrter Wächter
  • /way #2395 42.55 69.09 Dämmerbrand
  • /way #2395 51.54 45.85 Fehlerhaftes Konstrukt
  • /way #2395 44.99 38.55 Dame Blutfang


Seltene Gegner in Zul'Aman

Beim Erfolg Der größte Baum im Wald sollst du alle seltenen Gegner in diesem Gebiet finden und bezwingen. Du bekommst für jeden Gegner-Kill einmal die Woche Rufpunkte beim Amanistamm.

Seltene Gegner in Zul'Aman - Karte mit Positionen
Name Koordinaten Anmerkung
Nekroverhexer Raz'ka 34.2, 33.0 Sitzt bei einer Höhle im Zentrum des Tempels von Halazzi.
Beute: Mantel des üblen Verhexers & Anhänger der entzogenen Lebenskraft
Die Schnappgeißel 51.6, 18.2 Nordwestlichen im Tempel von Jan'alai.
Beute: Schnappertreter & Geißelstachel
Schädelmalmer Harak 51.6, 72.6 Südlich des Dorfes Amani'Zar.
Beute: Haraks Schädelschlitzer & Schädelmalmermantel
Lichtholzbohrer 28.8, 24.4 In einer Höhle westlich der Höhle von Loaknit.
Beute: Geschärfte Bohrerklaue
Mrrlokk 50.8, 65.8 Auf einer Insel im Sumpfgebiet von Atal'Abasi.
Beute: Mrrlokks Mrglgrrt & Verstärkter Kettenmrrl
Wilderer Rav'ik 39.0, 50.2 Östlich von Atal'Aman.
Beute: Rav'iks Ersatzjagdspeer & Bogen des Waldjägers
Stachelkragen 30.6, 45.0 An einem See im südlichen Teil von Bitterborke.
Beute: Verspielte Lederweste & Kugelrückenzauberbrecher
Oophaga 46.4, 51.4 In einer Höhle im Blutegelsumpfes, nördlich der Himmelsbrücke.
Beute: Gelegewickelschärpe & Schleimüberzogene Gamaschen
Winziges Ungeziefer 47.8, 34.0 Östlich der Maisara-Tiefen.
Beute: Wurmschuppenhammer & Saugzahnband
Leerenberührtes Krustentier 21.2, 70.3 Nördlich des Zerbrochenen Throns.
Beute: Krabbenbändigerharnisch
Der verschlingende Invasor 39.6, 21.0 In einer Höhle auf der untersten Ebene der Verdorrborkenklippen.
Beute: Reißzähne des Eindringlings & Antlitz des Verschlingers
Ältester Eichenkralle 33.6, 88.8 Südlich des Baus von Nalorakk.
Beute: Bedeckung des Furbolgältesten & Abgetragene Furbolgbindungen
Tiefengeborener Aalementar 47.8, 20.4 Nördlich von Steinwäsche.
Beute: Seltsam aalastische Klinge & Zitteraalsiegel
Der verfaulende Diamantrücken 46.7, 43.8 Seltener Elite-Gegener, wird östlich der Maisara-Tiefen beschworen. Töte den Wurmbändiger in der Nähe.
Beute: Gewickelte Fühlermanschetten
Ash'an der Ermächtigte 45.0, 41.2 Seltener Elite-Gegener, zentral in den Maisara-Tiefen.
Beute: Kriegsumhang des Schlächters
  • /way #2437 34.2 33.0 Nekroverhexer Raz'ka
  • /way #2437 51.6 18.2 Die Schnappgeißel
  • /way #2437 51.6 72.6 Schädelmalmer Harak
  • /way #2437 28.8 24.4 Lichtholzbohrer
  • /way #2437 50.8 65.8 Mrrlokk
  • /way #2437 39.0 50.2 Wilderer Rav'ik
  • /way #2437 30.6 45.0 Stachelkragen
  • /way #2437 46.4 51.4 Oophaga
  • /way #2437 47.8 34.0 Winziges Ungeziefer
  • /way #2437 21.2 70.3 Leerenberührtes Krustentier
  • /way #2437 39.6 21.0 Der verschlingende Invasor
  • /way #2437 33.6 88.8 Ältester Eichenkralle
  • /way #2437 47.8 20.4 Tiefengeborener Aalementar
  • /way #2437 46.7 43.8 Der verfaulende Diamantrücken
  • /way #2437 45.0 41.2 Ash'an der Ermächtigte
Seltene Gegner in Harandar

Beim Erfolg Niemand laubt zurück sollst du alle seltenen Gegner in diesem Gebiet finden und bezwingen. Du bekommst für jeden Gegner-Kill einmal die Woche Rufpunkte bei den Hara'ti.

Seltene Gegner in Harandar - Karte mit Positionen
Name Koordinaten Anmerkung
Rhazul 51.4, 44.4 Nahe dem Gipfel eines Berges
Beute: Grimmpelzfäustlinge & Grimmfangdolch
Chironex 69.2, 40.6 Am Delta des Flusses, der durch die Wurzeln von Nordrassil fließt.
Beute: Durchscheinende Membranpantoffeln
Ha'kalawe 70.0, 61.0 Nordwestlich in der Grollgrube.
Beute: Tiefsporenledergaloschen & Ha'kalawes makelloser Flügel
Weitkappe der Wahrheitssager 72.6, 69.2 Im südöstlichen Teil der Grollgrube.
Beute: Roben der fließenden Wahrheiten
Königin Peitschenzunge 59.8, 47.0 Nordwestlicher Teil der Blühenden Terrasse.
Beute: Prüfungen des Florafaunjägers
Chlorokyll 64.6, 48.0 Bei den Wasserfällen im nordöstlichen Teil der Blühenden Terrasse.
Beute: Zepter der strahlenden Umwandlung
Stubbe 65.5, 32.2 Seltener Elite-Gegner, der auf einem Hügel südlich von Har'kuai steht.
Beute: Stubbes Terrorplatte & Stubbes Stumpf
Serrasa 57.0, 33.7 Schwimmt den Fluss unterhalb der Wasserfälle beim Blühenden Geflecht.
Beute: Gezackte Schuppenstulpen
Gedankenfäule 45.9, 31.4 In den Feldern westlich des Blühenden Geflechts.
Beute: Strümpfe des Pilzpirschers
Dracaena 40.6, 43.0 Östlich des Baus der Echos.
Beute: Plattenhainweste & Krabblergedankensense
Baumkrone 36.6, 75.0 Im Gebiet des Aufziehende Blüte, direkt südlich des Dorfes Fungara.
Beute: Baumkronenkriegsstab
Oro'ohna 28.2, 81.4 Seltener Elite-Gegner, westlich in der Blendende Blüte.
Beute: Lichtverseuchter Harztrinker & Feder der strahlenden Blütenblattschwinge
Petrosaurus 27.4, 70.4 In einer Höhle im nordwestlichen Teil der Blendende Blüte.
Beute: Schieferschuppenhandschutz
Ahl'ua'huhi 39.6, 60.2 Unter einem Wasserfall am Fluss, der durch das südwestliche Harandar fließt, direkt nördlich des Dorfes Fungara.
Beute: Sumpfrankenschulterschützer & Schlammrankenhandgelenksschützer
Annulus der Weltenerschütterer 43.5, 17.5 Seltener Elite-Gegner, der Nordöstlich von Har'mara patrouilliert.
Beute: Pilzkappenschutz
  • /way #2413 51.4 44.4 Rhazul
  • /way #2413 69.2 40.6 Chironex
  • /way #2413 70.0 61.0 Ha'kalawe
  • /way #2413 72.6 69.2 Weitkappe der Wahrheitssager
  • /way #2413 59.8 47.0 Königin Peitschenzunge
  • /way #2413 64.6 48.0 Chlorokyll
  • /way #2413 65.5 32.2 Stubbe
  • /way #2413 57.0 33.7 Serrasa
  • /way #2413 45.9 31.4 Gedankenfäule
  • /way #2413 40.6 43.0 Dracaena
  • /way #2413 36.6 75.0 Baumkrone
  • /way #2413 28.2 81.4 Oro'ohna
  • /way #2413 27.4 70.4 Petrosaurus
  • /way #2413 39.6 60.2 Ahl'ua'huhi
  • /way #2413 43.5 17.5 Annulus der Weltenerschütterer


Seltene Gegner im Leerensturm

Beim Erfolg Das ultimative Raubtier sollst du alle seltenen Gegner in diesem Gebiet finden und bezwingen. Du bekommst für jeden Gegner-Kill einmal die Woche Rufpunkte bei der Singularität.

Seltene Gegner im Leerensturm - Karte mit Positionen
Name Koordinaten Anmerkung
Sundereth der Rufer 29.4, 50.2 Bei einem Leerenaltar östlich vom Nexuspunkt Antius.
Beute: Netherstahlzauberklinge
Territoriale Leerensense 34.0, 82.0 Bei einer Klippe im südwestlichen Teil der Raffinerie.
Beute: Schnitzleerensense & Leerenschuppenschulterpolster
Tremora 35.6, 81.1 In einer Höhle bei der Raffinerie.
Schreimaxa die Matriarchin 43.8, 51.5 Auf dem Gipfel eines Berges südlich von Master's Perch.
Beute: Barbuta des geflügelten Jägers & Handschutz der Schauerklaue
Verderben des Ekelbluts 47.1, 79.8 In einer Höhle beim Unterschlupf von Predaxas.
Beute: Netherplattenschnallengürtel & Ekelblutresistente Sabatons
Aeonelle Schwarzstern 39.5, 64.6 In einer Höhle direkt südlich vom Eingang.
Beute: Ewig verschlingende Schulterschützer
Lotus Dunkelblüte 38.0, 71.6 Oben auf einer Klippe nordwestlich vom Locuspunkt.
Beute: Dunkelblütes Stab
Quallenkönigin 55.6, 79.6 Hinter einer großen Leerenpfeiler-Säule in der Obskurionzitadelle.
Beute: Augenband der Königin & Tentakelschärpe der Königin
Rabengerus 48.6, 53.6 Seltener Elite-Gegner westlich der Leerenspitze.
Beute: Leerenverschmolzener Flügelumhang
Rakshur der Knochenmahler 46.4, 41.0 Kaut auf Knochen im Bereich der Hülle in einem PvP-Gebiet.
Gallenschlund der Unersättliche 35.6, 49.3 In einer Höhle auf der unteren Ebene.
Beute: Schredderzahn
Eruundi 41.6, 93.2 Patrouilliert am südlichen Ende von Master's Perch.
Beute: Uraltes Argusband.
Nachtbrut 40.2, 41.6 Im zentralen Bereich des Nachtgrabens.
Beute: Nachtbruts Kiefer
Far'thana die Wahnsinnige 53.8, 62.7 Seltener Elite-Gegner, bei einer Leerenportal-Struktur auf einer Klippe südlich der Leerenspitze.
Beute: Spitze des Leerenkanalisierers
  • /way #2405 29.4 50.2 Sundereth der Rufer
  • /way #2405 34.0 82.0 Territoriale Leerensense
  • /way #2405 35.6 81.1 Tremora
  • /way #2405 43.8 51.5 Schreimaxa die Matriarchin
  • /way #2405 47.1 79.8 Verderben des Ekelbluts
  • /way #2405 39.5 64.6 Aeonelle Schwarzstern
  • /way #2405 38.0 71.6 Lotus Dunkelblüte
  • /way #2405 55.6 79.6 Quallenkönigin
  • /way #2405 48.6 53.6 Rabengerus
  • /way #2444 46.4 41.0 Rakshur der Knochenmahler
  • /way #2405 35.6 49.3 Gallenschlund der Unersättliche
  • /way #2444 41.6 93.2 Eruundi
  • /way #2405 40.2 41.6 Nachtbrut
  • /way #2405 53.8 62.7 Far'thana die Wahnsinnige
