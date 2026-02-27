WoW Midnight: Alle seltenen Gegner in Quel'Thalas mit Koordinaten und Karten

Übersicht aller seltenen Gegner in WoW Midnight mit Karten, Koordinaten, Beute und Infos zu Erfolgen und Ruf in Quel'Thalas.

Die Erweiterung World of Warcraft: Midnight bringt eine Vielzahl neuer seltener Gegner in die Gebiete von Quel'Thalas. In diesem Guide findest du alle wichtigen Informationen, um die seltenen Begegnungen im Immersangwald, in Zul'Aman, Harandar und im Leerensturm erfolgreich aufzuspüren. Das Bezwingen dieser besonderen Widersacher belohnt dich nicht nur mit wertvoller Beute, sondern ist auch Voraussetzung für Gebiets-Erfolge. Zudem sammelst du so effizient Rufpunkte bei den neuen Fraktionen aus Midnight. Hier findest du Koordinaten und Karten mit den Positionen aller seltener Gegner.

Seltene Gegner im Immersangwald

Beim Erfolg Ein blutiges Lied sollst du alle seltenen Gegner in diesem Gebiet finden und bezwingen. Du bekommst für jeden Gegner-Kill einmal die Woche Rufpunkte beim Hof in Silbermond.

/way #2395 51.60 74.63 Wächter des Unkrauts

/way #2395 45.05 78.25 Gehetzter Falkenschreiter

/way #2395 54.80 60.23 Eitrige Hydra

/way #2395 36.47 63.74 Aufgeblähter Schnappdrache

/way #2395 62.58 49.48 Cre'van

/way #2395 36.38 36.37 Korallenreißer

/way #2395 36.66 77.16 Lady Liminus

/way #2395 40.35 85.20 Terrinor

/way #2395 48.94 87.93 Böser Zed

/way #2395 34.81, 20.98 Wellenzwick

/way #2395 56.77 77.07 Banuran

/way #2395 59.36 79.25 Verirrter Wächter

/way #2395 42.55 69.09 Dämmerbrand

/way #2395 51.54 45.85 Fehlerhaftes Konstrukt

/way #2395 44.99 38.55 Dame Blutfang

Seltene Gegner in Zul'Aman

Beim Erfolg Der größte Baum im Wald sollst du alle seltenen Gegner in diesem Gebiet finden und bezwingen. Du bekommst für jeden Gegner-Kill einmal die Woche Rufpunkte beim Amanistamm.

/way #2437 34.2 33.0 Nekroverhexer Raz'ka

/way #2437 51.6 18.2 Die Schnappgeißel

/way #2437 51.6 72.6 Schädelmalmer Harak

/way #2437 28.8 24.4 Lichtholzbohrer

/way #2437 50.8 65.8 Mrrlokk

/way #2437 39.0 50.2 Wilderer Rav'ik

/way #2437 30.6 45.0 Stachelkragen

/way #2437 46.4 51.4 Oophaga

/way #2437 47.8 34.0 Winziges Ungeziefer

/way #2437 21.2 70.3 Leerenberührtes Krustentier

/way #2437 39.6 21.0 Der verschlingende Invasor

/way #2437 33.6 88.8 Ältester Eichenkralle

/way #2437 47.8 20.4 Tiefengeborener Aalementar

/way #2437 46.7 43.8 Der verfaulende Diamantrücken

/way #2437 45.0 41.2 Ash'an der Ermächtigte

Seltene Gegner in Harandar

Beim Erfolg Niemand laubt zurück sollst du alle seltenen Gegner in diesem Gebiet finden und bezwingen. Du bekommst für jeden Gegner-Kill einmal die Woche Rufpunkte bei den Hara'ti.

/way #2413 51.4 44.4 Rhazul

/way #2413 69.2 40.6 Chironex

/way #2413 70.0 61.0 Ha'kalawe

/way #2413 72.6 69.2 Weitkappe der Wahrheitssager

/way #2413 59.8 47.0 Königin Peitschenzunge

/way #2413 64.6 48.0 Chlorokyll

/way #2413 65.5 32.2 Stubbe

/way #2413 57.0 33.7 Serrasa

/way #2413 45.9 31.4 Gedankenfäule

/way #2413 40.6 43.0 Dracaena

/way #2413 36.6 75.0 Baumkrone

/way #2413 28.2 81.4 Oro'ohna

/way #2413 27.4 70.4 Petrosaurus

/way #2413 39.6 60.2 Ahl'ua'huhi

/way #2413 43.5 17.5 Annulus der Weltenerschütterer

Seltene Gegner im Leerensturm

Beim Erfolg Das ultimative Raubtier sollst du alle seltenen Gegner in diesem Gebiet finden und bezwingen. Du bekommst für jeden Gegner-Kill einmal die Woche Rufpunkte bei der Singularität.

/way #2405 29.4 50.2 Sundereth der Rufer

/way #2405 34.0 82.0 Territoriale Leerensense

/way #2405 35.6 81.1 Tremora

/way #2405 43.8 51.5 Schreimaxa die Matriarchin

/way #2405 47.1 79.8 Verderben des Ekelbluts

/way #2405 39.5 64.6 Aeonelle Schwarzstern

/way #2405 38.0 71.6 Lotus Dunkelblüte

/way #2405 55.6 79.6 Quallenkönigin

/way #2405 48.6 53.6 Rabengerus

/way #2444 46.4 41.0 Rakshur der Knochenmahler

/way #2405 35.6 49.3 Gallenschlund der Unersättliche

/way #2444 41.6 93.2 Eruundi

/way #2405 40.2 41.6 Nachtbrut

/way #2405 53.8 62.7 Far'thana die Wahnsinnige

