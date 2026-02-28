WoW Midnight: Splitter von Dundun für das Überfluss-Event farmen

So funktionieren Splitter von Dundun und das Überfluss-Event in World of Warcraft Midnight inklusive Wochenlimit und Bug-Hinweis.

In der neuesten Erweiterung World of Warcraft: Midnight spielen die Splitter von Dundun (engl. Shards of Dundun) eine zentrale Rolle, um an einem der wichtigsten neuen Welt-Events teilzunehmen: dem Überfluss-Event (englisch: Abundance). Wenn du wissen willst, wie du diese wertvolle Ressource effizient sammelst und was du beim Event beachten musst, bist du hier genau richtig.

Die Beschaffung: Sammelberufe sind der Schlüssel

Um an die Splitter von Dundun zu gelangen, musst du in der Spielwelt aktiv werden. Das Schöne daran ist, dass du nicht auf einen speziellen Beruf angewiesen bist. Du bekommst die Splitter über alle gängigen Sammelberufe:

Angeln: Wirf deine Angel in den Gewässern von Midnight aus.

Wirf deine Angel in den Gewässern von Midnight aus. Kürschnern: Erbeute die Splitter beim Häuten von besiegten Kreaturen.

Erbeute die Splitter beim Häuten von besiegten Kreaturen. Kräuterkunde: Sammle Pflanzen in den neuen Zonen.

Sammle Pflanzen in den neuen Zonen. Bergbau: Baue Erzvorkommen ab, um die Splitter freizulegen.

Wöchentliches Limits fürs Splitter von Dundun beachten

Damit das Sammeln nicht in unendlichen Grind ausartet, hat Blizzard eine Obergrenze eingeführt. Du kannst pro Woche maximal 8 Splitter von Dundun erhalten. Sobald du dieses Limit erreicht hast, musst du bis zum nächsten wöchentlichen Reset warten, bevor du weitere Splitter durch Sammelaktivitäten finden kannst.

Das Überfluss-Event (Abundance): So funktioniert es

Sobald du Level 90 erreicht hast, kannst du das Überfluss-Event in allen vier Zonen von Midnight bestreiten. Um die Aktivität zu starten, musst du zu einer der Überfluss-Höhlen reisen und dort mit Dundun, dem Loa des Überflusses, sprechen.

Das Überfluss-Event folgt einem schnellen und intensiven Ablauf:

Zeitlimit: Du hast genau drei Minuten Zeit, um so viel Schatz wie möglich zu plündern.

Du hast genau drei Minuten Zeit, um so viel Schatz wie möglich zu plündern. Schätze finden: Schätze erhältst du durch Mob-Drops oder das Abbauen spezieller Knotenpunkte innerhalb der Höhle.

Schätze erhältst du durch Mob-Drops oder das Abbauen spezieller Knotenpunkte innerhalb der Höhle. Abgabe an Altären: Da deine Tragekapazität begrenzt ist, musst du die gesammelten Schätze regelmäßig bei Dundun abgeben, der an verschiedenen Altären in der Höhle auf dich wartet.

Da deine Tragekapazität begrenzt ist, musst du die gesammelten Schätze regelmäßig bei Dundun abgeben, der an verschiedenen Altären in der Höhle auf dich wartet. Dunduns Segen: Je mehr du spendest, desto stärker wird der Buff Segen des Überflusses. Dieser Buff erhöht deine Bewegungsgeschwindigkeit, deinen Primärwert sowie deinen Einsammel-Radius und erlaubt es dir, mehr Schätze gleichzeitig zu tragen.

Wichtig: Wenn die drei Minuten abgelaufen sind, wirst du aus der Höhle teleportiert. Alle Schätze, die du bis dahin nicht bei Dundun abgegeben hast, gehen verloren.

Achtung: Aktuelle Fehlermeldungen zum Event

Bevor du deine hart verdienten Splitter einsetzt, solltest du vorsichtig sein. Laut aktuellen Spielerberichten ist das Abundance-Event momentan verbuggt. Spieler berichten davon, dass sie nach dem Tutorial einen „echten Run“ mit einem Splitter starten wollten, dann jedoch keine Gegenstände in der Höhle aufheben konnten. Dies führt dazu, dass man mit 0 Punkten feststeckt, bis die Zeit abläuft, und der eingesetzte Splitter somit verschwendet ist.

Es empfiehlt sich, die offiziellen Hotfixes abzuwarten, bevor du deine wöchentlichen Splitter für das Event verbrauchst.

