WoW Midnight: Eine aufgeschobene Wahl – Quest-Guide für die Qual der Berufungswahl

Guide zur WoW Midnight Quest Eine aufgeschobene Wahl mit allen Prüfungen, NPC-Standorten und Lösungen in den Immersangwäldern.

Die Quest Eine aufgeschobene Wahl ist ein wesentlicher Bestandteil der Questreihe Die Qual der Berufungswahl in der Erweiterung WoW Midnight. Obwohl es sich um eine Nebenquest handelt, ist sie für den Fortschritt in den Immersangwäldern von Bedeutung. Du kannst diese Questreihe ab Stufe 80 beginnen.

Die Qual der Berufungswahl Questreihe

Der Weg zu dieser Aufgabe startet bei Ausbilder Thalendir in Silbermond bei den Koordinaten 33.2, 74.2 mit der einleitenden Quest Karriereberatung. Sobald du diese angenommen hast, begibst du dich zu Kyltus Blutbrand in den Immersangwäldern bei 42.6, 14.6, um die eigentliche Quest Eine aufgeschobene Wahl zu starten. Dein Ziel ist es, Empfehlungen von drei verschiedenen Fraktionen einzuholen: den Waldläufern, den Blutrittern und den Magistern.

Karriereberatung Karriereberatung Seht nach Kyltus Blutbrand auf der Insel der Sonnenwanderer. Wowhead Beschreibung

Wie gut seid Ihr im Unterrichten, Name?



Einer meiner Schüler, Kyltus, kann sich einfach nicht entscheiden, welchen Weg er auf der Straße des Lebens einschlagen soll.



Vielleicht kann ein Gespräch mit Euch sein aufgewühltes Herz beruhigen? Eine aufgeschobene Wahl Eine aufgeschobene Wahl Erhaltet Empfehlungen von den Ausbildern der Weltenwanderer, Blutritter und Magister. Wowhead Beschreibung

Ich versuche, herauszufinden, welchem Karriereweg ich folgen soll, aber ich hinterfrage mich ständig selbst. Die Weltenwanderer, die Blutritter und die Magister... sie alle sind so unglaublich, dass ich mich nicht entscheiden kann.



Ich hatte die Hoffnung, wenn ich mit jedem sprechen und eine Empfehlung erhalten könnte, würde ich endlich verstehen, wo ich hingehöre. Würdet Ihr mir helfen? Die Prüfung der Jagd Die Prüfung der Jagd Sammelt 8 Pelze von invasive Luchsen auf der Insel der Sonnenwanderer. Wowhead Beschreibung

Ihr wollt also die Empfehlung einer Weltenwandererin? Die bekommt nicht einfach jeder.



Wenn Ihr Euch eine verdienen wollt, müsst Ihr dasselbe tun wie alle anderen Rekruten. Bringt mir Luchsfelle. Sauber und ordentlich.



Keine Abkürzungen, keine Ausreden. Zeigt, dass Ihr aus dem richtigen Holz geschnitzt seid. Die Prüfung des Blutes Die Prüfung des Blutes Besiegt Jesthenis Sonnensturm auf der Insel der Sonnenwanderer. Wowhead Beschreibung

Ah, Ihr wollt die Empfehlung eines Blutritters? Dann müsst Ihr beweisen, dass Ihr würdig seid... und zwar mir gegenüber.



Nur jene, die wahre Kraft und Ehre besitzen, können sich unseren Reihen anschließen! Macht Euch bereit. Dies wird keine leichte Herausforderung, aber wenn Ihr gegen mich bestehen könnt, gebe ich Euch gerne meine Empfehlung!Der Mentor und Ausbilder der Blutritter. Es heißt, Blut sei dicker als Wasser, aber das Blut, das unter seiner Aufsicht geschmiedet wird, ist stärker als viele Kräfte in Immersang. Die Prüfung des Arkanen Die Prüfung des Arkanen Ladet den Stab der Arkanübertragung 4-mal auf der Insel der Sonnenwanderer auf. Wowhead Beschreibung

Ah, Ihr wünscht eine Empfehlung von einem Magister? Gerne... aber erst müsst Ihr beweisen, dass Ihr das Arkane versteht.



Geht zu den Übungskristallen in der Nähe, entzieht ihre Energie und leitet sie in diesen Stab. Zeigt mir, dass Ihr das Arkane nutzen könnt, und erweist Euch meiner Empfehlung würdig.



Solltet Ihr scheitern, macht Euch gar nicht erst die Mühe, zu mir zurückzukehren. Meine Zeit ist zu wertvoll für solche Trivialitäten. Die Qual der Berufungswahl Die Qual der Berufungswahl Überreicht Ausbilder Thalendir in Silbermond die gewählte Empfehlung. Wowhead Beschreibung

Ich habe alles getan, was sie wollten. Alle Prüfungen, alle Lektionen... und sie haben alle gesagt, ich hätte es gut gemacht. Aber ich weiß immer noch nicht, wo ich hingehöre.



Jeder Weg fühlt sich auf seine Weise richtig an. Und jetzt zieht es mein Herz in drei Richtungen.



Bitte... könnt Ihr mir die Entscheidung erleichtern?

Die drei Prüfungen für eine aufgeschobene Wahl

Um die Quest erfolgreich abzuschließen, musst du drei Unter-Quests in beliebiger Reihenfolge absolvieren. Die jeweiligen Questgeber werden dir auf der Karte markiert.

Eine Prüfung der Jagd: Begib dich zum Questgeber bei 42.2, 13.2 . Deine Aufgabe führt dich in den Süden der Stadt, wo du „Invasive Luchse“ und „Eindringende Luchse“ besiegen musst, bis du insgesamt 8x Pelz des invasiven Luchses gesammelt hast.

Begib dich zum Questgeber bei . Deine Aufgabe führt dich in den Süden der Stadt, wo du „Invasive Luchse“ und „Eindringende Luchse“ besiegen musst, bis du insgesamt 8x Pelz des invasiven Luchses gesammelt hast. Eine Prüfung des Blutes: Suche den Questgeber bei 42.8, 13.8 auf. Gehe anschließend zu den Koordinaten 43.14, 13.90 und benutze dort den Arkantranslokator. Dieser teleportiert dich zu Jesthenis Sonnensturm, den du in einem Duell besiegen musst. Achte während des Kampfes auf seinen Rückstoß-Effekt, damit du nicht von der Plattform fällst.

Suche den Questgeber bei auf. Gehe anschließend zu den Koordinaten und benutze dort den Arkantranslokator. Dieser teleportiert dich zu Jesthenis Sonnensturm, den du in einem Duell besiegen musst. Achte während des Kampfes auf seinen Rückstoß-Effekt, damit du nicht von der Plattform fällst. Eine Prüfung des Arkanen: Den Questgeber findest du bei 43.2, 14.6. Du erhältst einen „Stab der Arkanübertragung“, den du viermal aufladen musst. Fliege dazu zu den Koordinaten 42.18, 20.35 und klicke dort vier der vorhandenen Kristalle an.

Sobald du alle drei Prüfungen gemeistert hast, kehrst du zu den jeweiligen NPCs zurück, um die Aufgaben abzugeben und damit die Quest Eine aufgeschobene Wahl in WoW Midnight erfolgreich zu beenden.

