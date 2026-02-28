WoW Midnight: Eine aufgeschobene Wahl – Quest-Guide für die Qual der Berufungswahl

Spiel:
WoWNewsarchivFebruar 2026WoW Midnight: Eine aufgeschobene Wahl – Quest-Guide für die Qual der Berufungswahl

Geschrieben von Telias am 28.02.2026 um 11:54

Guide zur WoW Midnight Quest Eine aufgeschobene Wahl mit allen Prüfungen, NPC-Standorten und Lösungen in den Immersangwäldern.

  2. Die drei Prüfungen für eine aufgeschobene Wahl

Die Quest Eine aufgeschobene Wahl ist ein wesentlicher Bestandteil der Questreihe Die Qual der Berufungswahl in der Erweiterung WoW Midnight. Obwohl es sich um eine Nebenquest handelt, ist sie für den Fortschritt in den Immersangwäldern von Bedeutung. Du kannst diese Questreihe ab Stufe 80 beginnen.

WoW Quest Eine aufgeschobene Wahl

Die Qual der Berufungswahl Questreihe

Der Weg zu dieser Aufgabe startet bei Ausbilder Thalendir in Silbermond bei den Koordinaten 33.2, 74.2 mit der einleitenden Quest Karriereberatung. Sobald du diese angenommen hast, begibst du dich zu Kyltus Blutbrand in den Immersangwäldern bei 42.6, 14.6, um die eigentliche Quest Eine aufgeschobene Wahl zu starten. Dein Ziel ist es, Empfehlungen von drei verschiedenen Fraktionen einzuholen: den Waldläufern, den Blutrittern und den Magistern.

Die drei Prüfungen für eine aufgeschobene Wahl

Um die Quest erfolgreich abzuschließen, musst du drei Unter-Quests in beliebiger Reihenfolge absolvieren. Die jeweiligen Questgeber werden dir auf der Karte markiert.

  • Eine Prüfung der Jagd: Begib dich zum Questgeber bei 42.2, 13.2. Deine Aufgabe führt dich in den Süden der Stadt, wo du „Invasive Luchse“ und „Eindringende Luchse“ besiegen musst, bis du insgesamt 8x Pelz des invasiven Luchses gesammelt hast.
  • Eine Prüfung des Blutes: Suche den Questgeber bei 42.8, 13.8 auf. Gehe anschließend zu den Koordinaten 43.14, 13.90 und benutze dort den Arkantranslokator. Dieser teleportiert dich zu Jesthenis Sonnensturm, den du in einem Duell besiegen musst. Achte während des Kampfes auf seinen Rückstoß-Effekt, damit du nicht von der Plattform fällst.
  • Eine Prüfung des Arkanen: Den Questgeber findest du bei 43.2, 14.6. Du erhältst einen „Stab der Arkanübertragung“, den du viermal aufladen musst. Fliege dazu zu den Koordinaten 42.18, 20.35 und klicke dort vier der vorhandenen Kristalle an.

Sobald du alle drei Prüfungen gemeistert hast, kehrst du zu den jeweiligen NPCs zurück, um die Aufgaben abzugeben und damit die Quest Eine aufgeschobene Wahl in WoW Midnight erfolgreich zu beenden.

