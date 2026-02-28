So meisterst du die Quest „Was sie nicht tötet...“ trotz Bugs

In WoW Midnight zählt die Quest „Was sie nicht tötet...“ oft keine Kills. So löst du das Phasing-Problem in Harandar.

Die Quest „Was sie nicht tötet...“ ist die vierte Aufgabe der bekannten Questreihe Grollgrube in Harandar. Eigentlich sollte es eine geradlinige Aufgabe sein, doch aktuell bereitet sie vielen Spielern Kopfzerbrechen. Die Quest ist verbuggt, was dazu führt, dass viele Abenteurer in Harandar feststecken und die Reihe nicht abschließen können.

Das Problem: Wenn Siege nicht zählen

Das Ziel der Quest klingt simpel: Du sollst drei spezifische Gegner bezwingen. Das Problem dabei ist, dass der Sieg über einen Gegner oft schlichtweg nicht vom System registriert wird. Du stehst vor dem besiegten Feind, aber dein Questfortschritt bleibt bei 0/3 oder 1/3 stehen. Dies liegt an einem klassischen Phasing-Problem. Du befindest dich in einer fehlerhaften Instanz (Phase) der Spielwelt, in der die Quest-Trigger nicht korrekt ausgelöst werden.

Lösung 1: Die Gruppe als Rettung

Da es sich um ein Phasing-Problem handelt, ist die effektivste Lösung das Wechseln der Phase. Das erreichst du am besten durch Teamarbeit:

Suche dir andere Spieler, bei denen die Quest aktuell funktioniert.

Tritt ihrer Gruppe bei.

bei. Durch das Beitreten wirst du in deren Phase gezogen. In vielen Fällen zählen die Kills dort sofort für deinen Fortschritt.

Lösung 2: Der Wechsel in den Kriegsmodus

Solltest du keine Gruppe finden, gibt es einen weiteren Trick, der laut Community-Berichten zum Erfolg führt. Hierbei nutzt du den Kriegsmodus (War Mode) als manuellen Phasing-Schalter:

Versuche, einige Bosse im normalen Modus (deaktivierter Kriegsmodus) zu besiegen. Sollte ein Gegner nicht zählen, reise in die Hauptstadt, aktiviere den Kriegsmodus und kehre nach Harandar zurück. Bezwinger die verbleibenden Bosse in dieser neuen Phase.

Einige Spieler berichten, dass sie die Quest nur abschließen konnten, indem sie einen Mix aus beiden Modi nutzten (z. B. zwei Bosse ohne und den letzten Boss mit aktivem Kriegsmodus).

Wenn du es nicht eilig hast, dann wartest du einfach bis Blizzard den Bug bei der Aufgabe Was sie nicht tötet... behoben hast. Zum Glück gibt es genug andere Aufgaben in World of Warcraft Midnight.

