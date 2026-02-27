WoW Midnight - Alles über Wissenspunkte für Berufe

Überblick zu Wissenspunkten in WoW Midnight: Einmalige Quellen, Weekly-Quests, Überfluss-Event und effizientes Catch-Up-System.

In der Erweiterung WoW Midnight sind Wissenspunkte das zentrale Element, um deinen Beruf durch Spezialisierungsbäume zu individualisieren. Mit diesen Punkten schaltest du neue Rezepte, Fähigkeiten und Verbesserungen frei, die deine Effizienz beim Sammeln oder die Qualität deiner hergestellten Gegenstände steigern. Da Entscheidungen bei der Vergabe der Punkte permanent sind und es aktuell keine Möglichkeit für einen Respec oder eine Erstattung gibt, ist eine gezielte Planung essenziell.

Um Zugriff auf alle Quellen für Wissenspunkte zu erhalten, solltest du in deinem Beruf mindestens Stufe 25 erreicht haben. Während einige Mechanismen bereits früher greifen, setzen andere den Abenteuermodus oder bestimmte Ruhmstufen voraus. Beachte, dass Kochkunst, Angeln und Archäologie keine Spezialisierungsbäume besitzen und somit keine Wissenspunkte verwenden.

Währungen: Wissenspunkte und Tatkraft des Handwerkers

Wissenspunkte sind strikt berufsspezifisch. Ein Punkt für Bergbau kann nicht für die Schmiedekunst verwendet werden. Eng verknüpft damit ist die Tatkraft des Handwerkers (Artisan Moxie). In WoW Midnight ist diese Währung an den jeweiligen Beruf gebunden, was das schnelle Wechseln von Berufen zum Farmen der Währung verhindert. In der Regel erhältst du pro gewonnenem Wissenspunkt 5 Stück Tatkraft, bei Erstherstellungen sind es sogar 10 Einheiten.

Einmalige Quellen für Wissenspunkte

Einmalige Quellen bieten dir einen massiven Schub zu Beginn deiner Karriere. Diese Aktivitäten können pro Charakter nur ein einziges Mal abgeschlossen werden.

Erstherstellung und Erstmaliges Sammeln

Jedes neue Rezept gewährt dir bei der ersten Herstellung +1 Wissenspunkt. Sammler (Bergbau und Kräuterkunde) erhalten +1 Punkt für jeden neuen Typ (Normal, Reich/Üppig, Lichtgefüllt, Leerenberührt, Urtümlich, Wild) sowie für das erstmalige Überladen dieser Knoten. Kürschnerei bildet hier eine Ausnahme und erhält auf diesem Weg keine Punkte.

Wissensschätze in der Welt

In den Gebieten von Midnight sind pro Beruf 8 versteckte Schätze verteilt. Jeder dieser Schätze gewährt dir +3 Wissenspunkte, was eine Gesamtsumme von 24 Punkten ergibt.

Ruhmstufen-Belohnungen

Bei Erreichen von Ruhmstufe 6 (bzw. 9 bei der Singularität) kannst du für 750 Leerenlichtmergel und 150 Tatkraft des Handwerkers einmalig +10 Wissenspunkte erwerben.

Überfluss-Event

Zusätzlich bietet das Überfluss-Event (Abundance) die Möglichkeit, Wissensbücher für +10 Punkte zu kaufen. Diese kosten zwischen 400 und 1600 Ungetrübter Überfluss sowie 75 Tatkraft:

Wiederholbare wöchentliche Aktivitäten

Um langfristig Wissenspunkte in WoW Midnight aufzubauen, musst du die wöchentlichen Aktivitäten nutzen. Diese stellen die stabilste Quelle für deinen Fortschritt dar.

Berufs-Quests

In Silbermond erhältst du bei Hauptmann Fackelschwur die Quest Handwerker gesucht. Nach der Freischaltung bieten dir deine Berufslehrer wöchentliche Quests an. Herstellungsberufe müssen Handwerksaufträge erfüllen, während Sammler und Verzauberer Materialien abliefern. Als Belohnung bekommst du 1-4 Wissenspunkte.

Handwerksaufträge - Kundenbestellungen

Bei den Handwerksaufträge kannst du Kundenbestellungen annehmmen.

Spezialfall: Verzauberkunst

Verzauberer erhalten keine NPC-Aufträge. Ihr wöchentliches Wissen stammt primär aus dem Entzaubern von Ausrüstung. Sie haben die Chance die folgenden Gegenstände zu erhalten: Übersprudelnder Manasplitter & Wabernde arkane Essenz

Sammelberufe

Alle Sammelberufe erhalten gelegentlich Gegenstände, die dir entweder +1 oder +3 Wissenspunkte gewähren. Gegenstände mit +1 Wissenspunkt sind am häufigsten, unterliegen jedoch einer wöchentlichen Begrenzung. Sobald du die fünf +1-Wissensgegenstände für deinen Beruf erhalten hast, kannst du anschließend den Gegenstand mit +3 Wissenspunkten sammeln. Achte darauf, diesen +3-Gegenstand jede Woche zu bekommen, um die minimal möglichen Wissenspunkte pro Woche vollständig auszuschöpfen.

Wöchentlicher Loot

Du kannst jede Woche zwei spezifische Gegenstände durch das Plündern von Gegnern oder Kisten finden, die jeweils 1-2 Wissenspunkte gewähren.

Inschriftenkunde-Abhandlungen

Spieler mit dem Beruf Inschriftenkunde können wöchentliche Abhandlungen herstellen. Diese gewähren +1 Punkt (oder +2 für mit der Spezialisierung Ruhige Hände). Sie sind kriegsgebunden und können somit nur an Twinks geschickt werden.

Dunkelmondjahrmarkt

Einmal im Monat bietet der Jahrmarkt eine Quest für +3 Wissenspunkte und +15 Tatkraft des Handwerkers an.

Das Catch-Up-System

Solltest du Wissenspunkte verpasst haben oder später in einen Beruf einsteigen, bietet WoW Midnight ein Catch-Up-System. Sobald du deine regulären wöchentlichen Aufgaben abgeschlossen hast, erscheinen für dich zusätzliche Kundenbestellungen mit Wissensbelohnung. Verzauberer erhalten beim Entzaubern Glimmerpulver, und Sammler finden zusätzliche Wissenspunkte-Gegenstände direkt beim Abbauen oder Kürschnern, bis der Rückstand aufgeholt ist.

