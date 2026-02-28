Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivFebruar 2026Seltsamer Kessel in Harandar: So bekommst du den Rötlichen Sporengleiter

Seltsamer Kessel in Harandar: So bekommst du den Rötlichen Sporengleiter

Geschrieben von Telias am 28.02.2026 um 13:41

Guide zum Rötlichen Sporengleiter in WoW Midnight mit Koordinaten des Seltsamen Kessels und Farm-Tipps für 150 Kristallharzfragmente.

Inhaltsverzeichnis
  1. Der Standort des Seltsamen Kessels
  2. Voraussetzung: Kristallharzfragmente sammeln
  3. Farm-Guide: So findest du die Fragmente
    1. Suche nach dem Flammengehärteten Saft von Teldrassil
    2. Tipps für effektives Farmen:

Du bist auf der Suche nach dem besonderen Reittier Rötlicher Sporengleiter? Um diesen Schatz zu bergen, musst du den Seltsamen Kessel in Harandar finden und eine spezifische Ressource sammeln. In diesem Guide erfährst du genau, wie du vorgehen musst.

Rötlicher Sporengleiter - Reittier in World of Warcraft

Der Standort des Seltsamen Kessels

Der Seltsame Kessel befindet sich in der Region Harandar. Um keine Zeit mit der Suche zu verschwenden, kannst du dich direkt zu den folgenden Koordinaten begeben:

Seltsamer Kessel - Schatz in WoW Midnight
  • Koordinaten: 40.61, 27.99
  • TomTom-Befehl: /way #2413 40.61 27.99
Seltsamer Kessel auf der Karte von Harandar eingezeichnet


Zurück zur Übersicht

Voraussetzung: Kristallharzfragmente sammeln

Den Kessel kannst du nicht einfach so öffnen. Du benötigst eine stolze Summe von insgesamt 150 Stück Kristallharzfragment, um das Reittier freizuschalten. Ohne diese Fragmente bleibt der Seltsame Kessel für dich verschlossen.

Zurück zur Übersicht

Farm-Guide: So findest du die Fragmente

Die Suche nach den Kristallharzfragmenten erfordert etwas Aufmerksamkeit, da sie nicht wie gewöhnliche Schätze auf deiner Karte markiert sind. So gehst du am besten vor:

Suche nach dem Flammengehärteten Saft von Teldrassil

Diese Fragmente sind in Objekten enthalten, die sich Flammengehärteter Saft von Teldrassil nennen. Diese Objekte findest du in der unmittelbaren Nähe des Kessels im angrenzenden Fluss. Da du immer nur so 3-6 Fragmente findest zieht sich das Farmen etwas in die Länge, vor allem wenn mehrere Spieler gleichzeitig auf der Suche sind.

Flammengehärteter Saft von Teldrassil

Tipps für effektives Farmen:

  • Keine Minimap-Anzeige: Verlasse dich nicht auf deine Minimap! Diese Objekte sind dort nicht eingezeichnet.
  • Dem Flusslauf folgen: Laufe oder reite den Fluss im Nordwesten von Harandar auf und ab.
  • Auf Glanzeffekte achten: Halte gezielt Ausschau nach lilafarbenen Objekten im Wasser. Sobald du ein solches Objekt entdeckst, kannst du es anklicken, um die benötigten Fragmente zu erhalten.

Sobald du alle 150 Fragmente beisammen hast, kehrst du zum Seltsamen Kessel zurück und holst dir deinen Rötlichen Sporengleiter ab.

Zurück zur Übersicht

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2026 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.