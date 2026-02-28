Seltsamer Kessel in Harandar: So bekommst du den Rötlichen Sporengleiter

Guide zum Rötlichen Sporengleiter in WoW Midnight mit Koordinaten des Seltsamen Kessels und Farm-Tipps für 150 Kristallharzfragmente.

Du bist auf der Suche nach dem besonderen Reittier Rötlicher Sporengleiter? Um diesen Schatz zu bergen, musst du den Seltsamen Kessel in Harandar finden und eine spezifische Ressource sammeln. In diesem Guide erfährst du genau, wie du vorgehen musst.

Der Standort des Seltsamen Kessels

Der Seltsame Kessel befindet sich in der Region Harandar. Um keine Zeit mit der Suche zu verschwenden, kannst du dich direkt zu den folgenden Koordinaten begeben:

Koordinaten: 40.61, 27.99

40.61, 27.99 TomTom-Befehl: /way #2413 40.61 27.99

Voraussetzung: Kristallharzfragmente sammeln

Den Kessel kannst du nicht einfach so öffnen. Du benötigst eine stolze Summe von insgesamt 150 Stück Kristallharzfragment, um das Reittier freizuschalten. Ohne diese Fragmente bleibt der Seltsame Kessel für dich verschlossen.

Farm-Guide: So findest du die Fragmente

Die Suche nach den Kristallharzfragmenten erfordert etwas Aufmerksamkeit, da sie nicht wie gewöhnliche Schätze auf deiner Karte markiert sind. So gehst du am besten vor:

Suche nach dem Flammengehärteten Saft von Teldrassil

Diese Fragmente sind in Objekten enthalten, die sich Flammengehärteter Saft von Teldrassil nennen. Diese Objekte findest du in der unmittelbaren Nähe des Kessels im angrenzenden Fluss. Da du immer nur so 3-6 Fragmente findest zieht sich das Farmen etwas in die Länge, vor allem wenn mehrere Spieler gleichzeitig auf der Suche sind.

Tipps für effektives Farmen:

Keine Minimap-Anzeige: Verlasse dich nicht auf deine Minimap! Diese Objekte sind dort nicht eingezeichnet.

Verlasse dich nicht auf deine Minimap! Diese Objekte sind dort nicht eingezeichnet. Dem Flusslauf folgen: Laufe oder reite den Fluss im Nordwesten von Harandar auf und ab.

Laufe oder reite den Fluss im Nordwesten von Harandar auf und ab. Auf Glanzeffekte achten: Halte gezielt Ausschau nach lilafarbenen Objekten im Wasser. Sobald du ein solches Objekt entdeckst, kannst du es anklicken, um die benötigten Fragmente zu erhalten.

Sobald du alle 150 Fragmente beisammen hast, kehrst du zum Seltsamen Kessel zurück und holst dir deinen Rötlichen Sporengleiter ab.

