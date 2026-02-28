WoW Midnight: Versteinerte Wurzel farmen

Dieser Guide zeigt, wie du die Versteinerte Wurzel effizient farmst und damit Gold sparst oder durch das Auktionshaus Gewinn erzielst.

Mit der neuesten Erweiterung WoW Midnight sind wieder seltene Handwerksmaterialien ins Spiel gekommen, die für das Highend-Crafting unerlässlich sind. Eines der begehrtesten Materialien ist aktuell die Versteinerte Wurzel. Da dieser Rohstoff für die Herstellung in mehreren Berufen benötigt wird, ist die Nachfrage auf den Servern gewaltig.

In diesem Guide erfährst du, wie du die Versteinerte Wurzel effizient farmst und welche Aktivitäten du priorisieren solltest, um deinen Vorrat aufzustocken.

Was ist die Versteinerte Wurzel?

Die Versteinerte Wurzel ist ein sehr seltener Rohstoff. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Kräutern oder Erzen kannst du sie nicht einfach in der offenen Welt an Sammelknoten finden. Sie dient als Schlüsselkomponente für fortgeschrittene Rezepte und ist daher für Raider und Handwerker gleichermaßen wertvoll.

Die besten Farm-Methoden für Versteinerte Wurzel

Um an dieses Material zu gelangen, musst du dich gezielt bestimmten Aktivitäten widmen. Aktuell gibt es folgende bekannte Quellen:

Die Tiefen (Delves): Dies ist die primäre Quelle für die Versteinerte Wurzel. Du findest sie als Belohnung in der sowie in der „Großzügigen Schweren Truhe“ am Ende eines Durchgangs.

Beutejagd: Berichten zufolge haben einige Spieler die Versteinerte Wurzel auch als Belohnung bei der Beutejagd erhalten. Es lohnt sich also, diese Events aktiv zu verfolgen.

Das Auktionshaus: Da die Versteinerte Wurzel handelbar ist, kannst du sie auch direkt kaufen. Da sie jedoch sehr selten ist, sind die Preise aktuell noch auf einem extrem hohen Niveau.

Strategien für Handwerker und Farmer

Wenn du Gold sparen willst, solltest du deine täglichen und wöchentlichen Aktivitäten in den Tiefen maximieren. Da die Preise im Auktionshaus sehr volatil sind, kann es sich für dich lohnen, überschüssige Wurzeln jetzt zu verkaufen oder sie für den Eigenbedarf gezielt zu erfarmen, anstatt teures Gold auszugeben.

