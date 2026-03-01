WoW Midnight: Zeitgeistmünzen farmen und Ensembles bei Andra kaufen

So erhältst du Zeitgeistmünzen in WoW Midnight über Fraktionen und Erfolge und tauschst sie bei Andra gegen exklusive Ensembles ein.

In der neuesten Erweiterung WoW Midnight gibt es eine besondere Währung, die das Herz jedes Transmog-Sammlers höher schlagen lässt: die Zeitgeistmünzen. Mit diesen Münzen kannst du dir exklusive Ensembles sichern, um deinen Charakter stilvoll auszustatten. In diesem Guide erfährst du genau, wie du die Münzen sammelst und wo du sie eintauschst.

So erhältst du Zeitgeistmünzen

Zeitgeistmünzen sind selten und kostbar. Es gibt zwei Hauptwege, um an diese begehrte Währung zu gelangen: über das Ruhmsystem der neuen Fraktionen und durch den Abschluss herausfordernder Erfolge.

1. Ruhmstufe 10 bei den Fraktionen

Jede der vier großen Ruhmfraktionen in Midnight belohnt dich einmalig mit einer Zeitgeistmünze, sobald du Ruhmstufe 10 erreichst. Es lohnt sich also, bei allen Gruppierungen Ruf zu sammeln:

2. Besondere Erfolge

Wenn du ein wahrer Meister von Midnight werden willst, kannst du dir weitere Münzen durch den Abschluss spezifischer Erfolge verdienen. Hier ist die Liste der Erfolge, die dir jeweils eine Zeitgeistmünze gewähren:

Diplomat von Midnight: Erreiche den maximalen Ruf bei den oben genannten Gruppierungen.

Dungeonier von Midnight: Besiege als Tank, Heiler und Schadensverursacher jeden Dungeon in Midnight auf dem Schwierigkeitsgrad „Mythisch“ oder „Mythischer Schlüsselstein“.

Meister der Lehren von Midnight: Schließe alle wichtigen Questerfolge der Midnight-Zonen ab.

Midnight-Tiefenforscher II: Schließe jede Tiefe in Midnight auf Stufe 8 oder höher mit verbleibenden Leben ab – und das in allen drei Rollen: Schadensklasse, Heiler und Tank.

Thalassisches Universalgenie: Erlange die maximale Anzahl an Fertigkeitspunkten in fünf Hauptberufen von Midnight.

Andra: Dein Händler für Ensembles in Silbermond

Sobald du deine Zeitgeistmünzen in der Tasche hast, solltest du dich auf den Weg nach Silbermond machen. Dort wartet die Händlerin Andra auf dich.

Standort von Andra:

Du findest Andra auf dem Basar in Silbermond. Sie steht direkt nordwestlich vom Sanktum des Lichts bei den Koordinaten 41, 66.

Das Angebot:

Bei Andra kannst du verschiedene Rüstungssets (Ensembles) erwerben. Der Preis ist fair und übersichtlich: Jedes Ensemble kostet genau eine Zeitgeistmünze. Da die Münzen limitiert sind, solltest du dir genau überlegen, welches Outfit du zuerst freischalten möchtest.

Ensemble: Blutrote Gewänder des Höflings

Ensemble: Viridiangewänder des Höflings

Ensemble: Azurblaue Gewänder des Höflings

Ensemble: Umbralgewänder des Höflings

Ensemble: Strahlende Gewänder des Höflings

Ensemble: Blutrote Bekleidung des Augurs

Ensemble: Viridianbekleidung des Augurs

Ensemble: Azurblaue Bekleidung des Augurs

Ensemble: Umbralbekleidung des Augurs

Ensemble: Strahlende Bekleidung des Augurs

