Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivFebruar 2026WoW Midnight: Mehr Flexibilität durch Ruhestein-Alternative mit 90 Sekunden Abklingzeit

WoW Midnight: Mehr Flexibilität durch Ruhestein-Alternative mit 90 Sekunden Abklingzeit

Geschrieben von Telias am 28.02.2026 um 21:58

Der Persönliche Schlüssel zur Arkantine in WoW Midnight ersetzt den Ruhestein nach Silbermond mit nur 1:30 Minuten Abklingzeit.

Inhaltsverzeichnis
  1. Der Persönliche Schlüssel zur Arcantina
  2. Freischaltung über die Kampagne
  3. Funktionsweise und Reiseroute
  4. Strategische Vorteile und Flexibilität

In der Erweiterung World of Warcraft: Midnight ändert sich üblicherweise der Standort deines Ruhesteins zur jeweiligen neuen Hauptstadt. Mit Persönlicher Schlüssel zur Arkantine existiert jedoch ein Spielzeug, das effizienter als ein herkömmlicher Ruhestein nach Silbermond funktioniert.

WoW Arkantine

Der Persönliche Schlüssel zur Arcantina

Dieses Item verfügt über eine extrem kurze Abklingzeit von lediglich 1 Minute und 30 Sekunden. Es dient als vollwertiger Ersatz für einen Teleport nach Silbermond und bietet damit innerhalb von WoW einen erheblichen Zeitvorteil im Vergleich zu herkömmlichen Ruhesteinen.



Zurück zur Übersicht

Freischaltung über die Kampagne

Du erhältst den Persönlichen Schlüssel zur Arkantine während der finalen Abschnitte der Questreihe „Arators Reise“. Details und eine Übersicht mit allen Quests findest du in unserem Guide zur Arkantine.

Zurück zur Übersicht

Funktionsweise und Reiseroute

Die primäre Funktion des Spielzeugs besteht darin, dich zur Arcantina zurückzubringen. Nutzt du dort das Portal im Eingangsbereich, landest du direkt im Portalraum von Silbermond. Dieser Effekt tritt immer ein, unabhängig davon, an welchem Ort du den Schlüssel ursprünglich aktiviert hast.



Zurück zur Übersicht

Strategische Vorteile und Flexibilität

Durch die kurze Abklingzeit kannst du deinen normalen Ruhestein an anderen Orten gebunden lassen, die schwerer erreichbar sind. Zudem behält der Schlüssel auch nach Midnight seinen Wert, da er einen dauerhaften und schnellen Zugang zu den Portalen nach Sturmwind und Orgrimmar ermöglicht.

Zurück zur Übersicht

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2026 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.