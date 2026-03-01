Spiel:
WoW Midnight: Neuer Hyper-Spawn am Stillflüsterteich für Leerengehärtetes Leder

Geschrieben von Telias am 01.03.2026 um 21:55

Neuer Hyper-Spawn in WoW Midnight am Stillflüsterteich liefert Leerengehärtetes Leder und seltene Partikel mit hoher Spawn-Rate.

In der Early-Access-Phase von WoW Midnight wurde ein neuer Hyper-Spawn entdeckt, der sich ideal für das Farmen von Kürschnerei-Materialien eignet. Dieser Spot erinnert an das bekannte "Frosch-Farmen" aus Mists of Pandaria, konzentriert sich jedoch in der aktuellen Erweiterung auf wertvolle Rohstoffe für Berufe statt auf wertvolle Beute.

Hyper-Spawn Spot für Kürschnerei

Der Fundort: Stillflüsterteich

Du findest diesen effektiven Farm-Spot direkt südlich von Silbermond am Stillwispertümpel. Dort erscheinen die sogenannten Düsterbauchkröten in extrem hoher Frequenz. Da es sich um einen Hyper-Spawn handelt, tauchen neue Gegner sofort wieder auf, sobald die vorherigen besiegt wurden, was einen kontinuierlichen Spielfluss ohne Wartezeiten ermöglicht.

Stillflüsterteich


Ausbeute und Materialien

Beim Kürschnern der Düsterbauchkröten erhältst du eine Vielzahl an Materialien, die für aktuelle Rezepte in Midnight entscheidend sind. Die Ausbeute umfasst:

Strategie für maximale Effizienz

Um das volle Potenzial dieses Spots auszuschöpfen, solltest du dich einer Gruppe anschließen. Die Gruppenbildung ermöglicht es dir, die Düsterbauchkröten schneller zu besiegen und die Kürschner-Ziele effizient untereinander aufzuteilen. Durch das gemeinsame Vorgehen wird die Spawn-Rate optimal ausgenutzt, was die Menge an gesammeltem Leder pro Stunde maximiert.

Gruppesuche für Frösche


Marktwert und Wirtschaft

Aktuell erzielt Leerengehärtetes Leder im Auktionshaus Preise zwischen 36 und 74 Gold, abhängig von der jeweiligen Qualitätsstufe. Beachte jedoch, dass die Preise sinken können, wenn die Anzahl der Spieler an diesem Spot zunimmt und das Angebot auf dem Markt steigt. Es lohnt sich daher, die aktuelle Marktsituation regelmäßig zu prüfen.

Quelle: Wowhead

