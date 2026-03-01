Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivMärz 2026Üble Essenz effizient farmen: So erhältst du den Verhexten Pestfederadler in Zul'Aman

Üble Essenz effizient farmen: So erhältst du den Verhexten Pestfederadler in Zul'Aman

Geschrieben von Telias am 01.03.2026 um 18:46

Guide zum Verhexten Pestfederadler in WoW Midnight: Zurückgelassenen Ritualschädel finden, Üble Essenz farmen und mit Buff deutlich schneller vorankommen.

Inhaltsverzeichnis
  1. Üble Essenz farmen
  2. Der Trick für maximale Farm-Geschwindigkeit
    1. So schaltest du den Buff „Shadras Geschenk“ frei:
    2. Es braut sich Übles zusammen
    3. Dreckige Tiefen
    4. Schickt sie heim
  3. Wichtige Sicherheitsregel für den Farm-Vorgang

Der Verhexte Pestfederadler gehört zu den begehrtesten Reittieren in WoW Midnight und wartet im Gebiet Zul'Aman auf einen neuen Besitzer. Wer diesen stolzen Adler sein Eigen nennen möchte, muss den Zurückgelassenen Ritualschädel bei den Koordinaten 44.41, 43.65 ausfindig machen. Um den wertvollen Schatz jedoch öffnen zu können, ist das Sammeln von exakt 1.000 Stück Üble Essenz zwingende Voraussetzung.

Verhexte Pestfederadler - Reittier in World of Warcraft

Üble Essenz farmen

Die Üble Essenz wird als Beute von bestimmten Gegnern fallen gelassen, die sich in unmittelbarer Umgebung des Ritualschädels aufhalten. Du solltest dich beim Farmen auf die folgenden Feinde konzentrieren:

  • Messerpriesterin Hezzia
  • Abscheuliche Knochenwache
  • Übler Peiniger

Da die Drop-Rate dieser Essenzen jedoch extrem niedrig ausfällt, kann sich der herkömmliche Weg bis zum Erhalt des Reittiers über einen sehr langen Zeitraum hinziehen.



Zurück zur Übersicht

Der Trick für maximale Farm-Geschwindigkeit

Um das Sammeln der Essenzen massiv zu beschleunigen, gibt es eine spezielle Methode, die auf einem stapelbaren Buff basiert. Dieser Buff erhöht deinen Schadensausstoß gegen die relevanten Gegner erheblich und verkürzt somit die Zeit pro Kill.

So schaltest du den Buff „Shadras Geschenk“ frei:

  1. Begib dich zu Vun'zarah auf den Klippen der Bleichborken.
  2. Starte dort ab Stufe 90 die Questreihe Es braut sich Übles zusammen mit der ersten Aufgabe „Dreckige Tiefen“.
  3. Nimm anschließend die zweite Aufgabe der Reihe mit dem Titel „Schickt sie heim“ an.

Es braut sich Übles zusammen

  1. Dreckige Tiefen
  2. Schickt sie heim

Sobald du die Aufgabe „Schickt sie heim“ in deinem Questlog hast, erhältst du automatisch den Buff Shadras Geschenk. Dieser gewährt dir zusätzlichen Naturschaden sowie einen stapelbaren Schaden-über-Zeit-Effekt (DoT) auf deine Ziele. Dieser Zusatzschaden ist der entscheidende Faktor, um die Gegnerwellen in Rekordzeit zu besiegen.

Zurück zur Übersicht

Wichtige Sicherheitsregel für den Farm-Vorgang

Es ist essenziell, dass du die Quest „Schickt sie heim“ auf keinen Fall abgibst, während du noch Essenzen farmst. Mit dem Abschluss der Aufgabe verschwindet der Buff sofort und dein Schadensvorteil geht verloren. Trotz der massiven Unterstützung durch den Buff solltest du dich darauf einstellen, dass das Sammeln der 1000 Essenzen für den Verhexten Pestfederadler mehrere Stunden in Anspruch nehmen wird.

Zurück zur Übersicht

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2026 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.