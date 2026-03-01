Üble Essenz effizient farmen: So erhältst du den Verhexten Pestfederadler in Zul'Aman

Guide zum Verhexten Pestfederadler in WoW Midnight: Zurückgelassenen Ritualschädel finden, Üble Essenz farmen und mit Buff deutlich schneller vorankommen.

Der Verhexte Pestfederadler gehört zu den begehrtesten Reittieren in WoW Midnight und wartet im Gebiet Zul'Aman auf einen neuen Besitzer. Wer diesen stolzen Adler sein Eigen nennen möchte, muss den Zurückgelassenen Ritualschädel bei den Koordinaten 44.41, 43.65 ausfindig machen. Um den wertvollen Schatz jedoch öffnen zu können, ist das Sammeln von exakt 1.000 Stück Üble Essenz zwingende Voraussetzung.

Üble Essenz farmen

Die Üble Essenz wird als Beute von bestimmten Gegnern fallen gelassen, die sich in unmittelbarer Umgebung des Ritualschädels aufhalten. Du solltest dich beim Farmen auf die folgenden Feinde konzentrieren:

Messerpriesterin Hezzia

Abscheuliche Knochenwache

Übler Peiniger

Da die Drop-Rate dieser Essenzen jedoch extrem niedrig ausfällt, kann sich der herkömmliche Weg bis zum Erhalt des Reittiers über einen sehr langen Zeitraum hinziehen.

Der Trick für maximale Farm-Geschwindigkeit

Um das Sammeln der Essenzen massiv zu beschleunigen, gibt es eine spezielle Methode, die auf einem stapelbaren Buff basiert. Dieser Buff erhöht deinen Schadensausstoß gegen die relevanten Gegner erheblich und verkürzt somit die Zeit pro Kill.

So schaltest du den Buff „Shadras Geschenk“ frei:

Begib dich zu Vun'zarah auf den Klippen der Bleichborken. Starte dort ab Stufe 90 die Questreihe Es braut sich Übles zusammen mit der ersten Aufgabe „Dreckige Tiefen“. Nimm anschließend die zweite Aufgabe der Reihe mit dem Titel „Schickt sie heim“ an.

Es braut sich Übles zusammen

Dreckige Tiefen Dreckige Tiefen Trefft den Späher der Bleichborken bei den Maisaratiefen. Wowhead Beschreibung

Die Blutfratzen versink'n immer tiefer in ihren verflucht'n Wahnvorstellungen. Sie spuck'n den Loa ins Gesicht und glaub'n, sie würd'n den Tod beherrsch'n.



Ich konnte 'nen bestimmten... jemand sehen, auch wenn ich diese Denkweise nich' mag.



Sie ham unsre Brüder verschleppt un' jetz' auch noch unser'n Schamanen. Trefft dort meinen Späher un' helft ihm, ihre Pläne zu durchkreuz'n.



Schlagt der Bestie den Kopf ab un' der Körper wird fall'n. Schickt sie heim Schickt sie heim Befreit 8 gefangene Bleichborkentrolle. Wowhead Beschreibung

Mein Freund / Meine Freundin das is'n mächtiges Geschenk. Shadra gibt uns ihren Segen für die bevorstehenden Aufgab'n.



Diese Blutfratzen mach'n ihrem Namen wirklich alle Ehre. Sie entzieh'n den Bleichborken ihre Seele und erschaff'n sich untote Diener.



Wir müss'n die Bleichborken von diesen nekrotischen Bindungen befrei'n.



Mein Freund is' noch da drin... hoff' ich. Ich un' Bin'zin sin' zusammen augewachs'n. Er is' zu 'nem starken Schamanen geword'n. Unser Dorf braucht ihn, un' er is' wie 'n Bruder für mich.

Sobald du die Aufgabe „Schickt sie heim“ in deinem Questlog hast, erhältst du automatisch den Buff Shadras Geschenk. Dieser gewährt dir zusätzlichen Naturschaden sowie einen stapelbaren Schaden-über-Zeit-Effekt (DoT) auf deine Ziele. Dieser Zusatzschaden ist der entscheidende Faktor, um die Gegnerwellen in Rekordzeit zu besiegen.

Wichtige Sicherheitsregel für den Farm-Vorgang

Es ist essenziell, dass du die Quest „Schickt sie heim“ auf keinen Fall abgibst, während du noch Essenzen farmst. Mit dem Abschluss der Aufgabe verschwindet der Buff sofort und dein Schadensvorteil geht verloren. Trotz der massiven Unterstützung durch den Buff solltest du dich darauf einstellen, dass das Sammeln der 1000 Essenzen für den Verhexten Pestfederadler mehrere Stunden in Anspruch nehmen wird.

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.