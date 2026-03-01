WoW Midnight: Einkaufsliste für den Dunkelmond-Jahrmarkt

Der Dunkelmond-Jahrmarkt in WoW Midnight bietet starke Berufe-Boni. Diese Einkaufsliste deckt alle benötigten Materialien ab.

Der Dunkelmond-Jahrmarkt ist in Midnight zurückgekehrt und bietet Spielern wertvolle Vorteile für ihre Berufe sowie einen signifikanten Erfahrungsbonus. Um die verfügbaren Berufe-Quests direkt abzuschließen, ist eine gezielte Vorbereitung notwendig, da viele benötigte Materialien nicht direkt auf der Insel des Jahrmarkts erworben werden können.

Belohnungen für Berufe in Midnight

Das Absolvieren der Berufe-Quests auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt ist besonders lohnenswert, um wichtige Fortschritte in den neuen Midnight-Berufen zu erzielen. Jede abgeschlossene Quest gewährt folgende Belohnungen:

+2 Fertigkeitspunkte für Midnight-Berufe

für Midnight-Berufe +3 Wissenspunkte für Midnight-Berufe

Im Gegensatz zu früheren Erweiterungen wie Dragonflight oder The War Within wird bei den Midnight-Quests keine Tatkraft des Handwerkers als Belohnung vergeben.

Die Einkaufsliste: Benötigte Materialien

Besorge dir diese Gegenstände im Vorfeld bei Händlern in den Hauptstädten, um die Quests sofort bei deiner Ankunft auf dem Jahrmarkt abzugeben:

XP-Buff und wichtige Einschränkungen beim Ruf

Der beliebte Jippie!-Buff ist wieder verfügbar und gewährt einen Bonus von 10 % auf erhaltene Erfahrungspunkte. Dies ist besonders hilfreich, um Charaktere schneller auf Stufe 90 zu bringen. Den Buff erhältst du durch:

Die Nutzung des Dunkelmond-Zylinder, den bei einem Händler kaufen kannst.

Eine Fahrt mit der Dunkelmond-Achterbahn

Eine Fahrt auf dem Karussell

Es gibt jedoch eine wichtige Änderung für Midnight: Der Erfahrungs- und Ruf-Buff wirkt sich nicht auf den Ruf bei den Midnight-Ruhm-Fraktionen aus. Es bringt daher keinen Vorteil, Ruf-Gegenstände für Midnight-Fraktionen bis zum Jahrmarkt aufzubewahren.

