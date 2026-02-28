WoW Midnight: 10 Millionen Gold für die teuerste Behausungsdekoration

Die teuerste Behausungsdekoration in WoW: Midnight kostet 10 Millionen Gold und ist im Dungeon Mördergasse erhältlich.

Mit dem Launch von World of Warcraft: Midnight haben Spieler eine Entdeckung gemacht, die selbst die wohlhabendsten Helden von Azeroth innehalten lässt. Wer sein neues Heim mit der exklusiven Housing-Dekoration Gemälde „Perspektive der Shu'halo“ schmücken möchte, muss eine astronomische Summe aufbringen: Stolze 10 Millionen Gold verlangt ein zwielichtiger Händler für dieses Kunstwerk.

Fundort: So gelangst du in die Mördergasse

Das luxuriöse Dekorationsstück wird nicht bei einem gewöhnlichen Stadthändler angeboten. Du findest es tief im Dungeon Mördergasse. Wichtig zu wissen ist, dass die Mördergasse ein Bereich innerhalb der Stadt Silbermond ist, in dem sich auch der Eingang zum gleichnamigen Dungeon befindet.

Der NPC Cravitz Lorent ist zwar auch außerhalb des Dungeons in Silbermond anzutreffen und bietet dort verschiedene Gegenstände an, doch das begehrte Gemälde "Perspektive der Shu'halo" führt er dort nicht in seinem Sortiment. Um das Kunstwerk zu erwerben, musst du ihn innerhalb der Instanz aufsuchen.

Um den Verkäufer im Dungeon überhaupt erst zu Gesicht zu bekommen, ist ein wenig Detektivarbeit nötig: Du musst zunächst vier Silbermond-Spitzel verhören. Erst dann erhältst du Zugang zum Bereich um den Boss Kystia Manaherz. Cravitz Lorent verbirgt sich dort links von der Boss-Arena und wartet auf Kundschaft mit dem nötigen Kleingeld.

Ein stolzer Preis oder ein verstecktes Schicksal?

Obwohl die 10 Millionen Gold eine klare Ansage sind, lassen die kryptischen Antworten von Cravitz Lorent vermuten, dass die Goldmünzen vielleicht nicht die einzige Möglichkeit sind, um in den Besitz des Gemäldes zu gelangen. Ein seltener Gegenstand oder eine alternative Währung könnten dir einen deutlich besseren Deal bescheren. Hier ist das Gespräch, das du im Dungeon mit ihm führen kannst:

Cravitz Lorent: „Willst du dir meine neuesten Erwerbungen ansehen?“ Spieler: „Warum ist das Gemälde so teuer?“ Cravitz Lorent: „Wenn du fragen musst, ist es vielleicht nicht für dich bestimmt.“ Spieler: „Der Preis ist lächerlich. Akzeptierst du Angebote?“ Cravitz Lorent: „Der Preis steht fest … es sei denn, du kannst das Schicksal umstimmen.“

Diese letzte Bemerkung deutet stark darauf hin, dass Spieler, die das „Schicksal umstimmen“ können, das Gemälde „Perspektive der Shu'halo“ günstiger erwerben könnten. Ob dafür ein spezielles Item aus dem Dungeon oder ein Erfolg in World of Warcraft: Midnight nötig ist, bleibt ein Geheimnis, das es noch zu lüften gilt. Bis dahin bleibt das Bild die wohl teuerste Behausungsdekoration im Spiel.

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.