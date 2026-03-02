WoW Midnight: Video erklärt das 40v40-Schlachtfeld Schlächteranhöhe im Detail

Ein neues Video zu WoW Midnight erklärt das 40v40-Schlachtfeld Schlächteranhöhe und zeigt zentrale Ziele und Mechaniken.

Blizzard hat sich mit dem Content Creator Jedith zusammengeschlossen, um dir in einem neuen Video die Features des kommenden epischen 40v40-Schlachtfelds vorzustellen: Schlächteranhöhe (im Englischen bekannt als Slayer’s Rise). Dieses neue Highlight erwartet dich in der neuen Erweiterung World of Warcraft: Midnight.

Die Schlächteranhöhe ist darauf ausgelegt, dein Können im großangelegten PvP auf die Probe zu stellen. Schließ dich dem Kampf im Leerensturm an, dominiere deine Feinde und sichere dir exklusive PvP-Beute.

Ein moderner Klassiker: Inspiration und Setting

Die Schlächteranhöhe ist von den großen Klassikern der WoW-Geschichte inspiriert. Das Schlachtfeld kombiniert die besten Aspekte des Alteractals und der Insel der Eroberung zu einem modernen, chaotischen Mash-up. Schauplatz des Geschehens ist die ungeordnete Landschaft des Leerensturms.

In dieser Umgebung tobt ein Konflikt zwischen zwei mächtigen Kriegsfürsten der Domanaar: Vidious und Ziadan. Da das Hauptziel der Domanaar die totale Dominanz ist, werden die Allianz und die Horde unweigerlich in diesen Machtkampf hineingezogen. Du wirst dich einer dieser rivalisierenden Fraktionen anschließen, um den Sieg zu erringen.

Gameplay-Mechaniken und Besonderheiten

Die Teams starten auf gegenüberliegenden Seiten der Karte und treffen in der Mitte, am Pfad der Prädation, in einer gewaltigen Schlacht aufeinander. Hier sind einige der wichtigsten Features, die dich erwarten:

Shenzar-Raffinerie: Die Eroberung dieser Einrichtung gewährt dir einen frühen Vorteil, da hier Kriegswaffen hergestellt werden, um die gegnerische Verteidigung auszuschalten.

Die Eroberung dieser Einrichtung gewährt dir einen frühen Vorteil, da hier Kriegswaffen hergestellt werden, um die gegnerische Verteidigung auszuschalten. Schwarze Löcher: Über die Zone verteilt findest du verschiedene schwarze Löcher. Wenn du sie betrittst, erhältst du einen Stärkungszauber, der es dir ermöglicht, temporär zu fliegen und dich schnell zwischen wichtigen Punkten zu bewegen.

Über die Zone verteilt findest du verschiedene schwarze Löcher. Wenn du sie betrittst, erhältst du einen Stärkungszauber, der es dir ermöglicht, temporär zu fliegen und dich schnell zwischen wichtigen Punkten zu bewegen. Neutrale NPCs: Du kannst Teile deines Teams abstellen, um neutrale Streitkräfte zu rekrutieren. Diese Helfer verstärken deine Verteidigung und unterstützen dich beim Vorstoß in den Lanes.

Deine 3 Schlüssel zum Erfolg

Um auf der Schlächteranhöhe siegreich zu sein, solltest du laut Jedith drei wesentliche Strategien befolgen:

Offensive ist alles: Greife die wichtigen Ziele an der Bastion der Macht und der Bastion der Tapferkeit an. Ein reiner Defensivkampf wird dich nicht zum Sieg führen. Verteidige deine Basis: Schütze den Sternenfresser-Pavillon und den Schattenkamm-Außenposten vor der Zerstörung. Deine Strukturen und die rekrutierten NPCs sind das Fundament deines Erfolgs. Nutze die Verstärkung aus dem Norden: Halte Ausschau nach der Möglichkeit, massive Einheiten aus dem Norden für einen Vorstoß zu nutzen. Diese mächtigen NPCs können den Ausgang des Spiels entscheidend beeinflussen.

Das ultimative Ziel ist es, mit Koordination und Strategie bis zum feindlichen Domanaar-Anführer vorzudringen. Sobald dieser besiegt ist, gehört der Sieg deinem Team. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld in Midnight!

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.