Blizzard schränkt Makro-Funktionen ein: Schutz vor Addon-Umgehungen

Blizzard ändert Makro-Funktionen in World of Warcraft, um Addon-Umgehungen in Bosskämpfen zu unterbinden und Chat-Regeln zu verschärfen.

Blizzard hat angekündigt, dass ab sofort einige Änderungen an den Makro-Funktionen auf den Live-Servern von World of Warcraft aktiv sind. Das Ziel dahinter ist klar: Das Entwicklerteam möchte verhindern, dass bestehende Beschränkungen für Addons durch clevere Makro-Workarounds umgangen werden.

Ein bisher verbreiteter Trick bestand darin, bei einer bestimmten Boss-Mechanik ein Makro auszulösen, das eine Flüsternachricht oder eine Chatnachricht an jemanden außerhalb deines Schlachtzugs sendet. Da Addons außerhalb von Instanzen keinen Beschränkungen unterliegen, konnte dort ein externes Programm die nötigen Berechnungen durchführen und dir die Lösung einfach per Nachricht zurückschicken. Mit den aktuellen Anpassungen schiebt Blizzard diesem Vorgehen nun einen Riegel vor, um die Integrität der Begegnungen zu wahren.

Um sicherzustellen, dass die Makro-Nutzung mit unseren allgemeinen Zielen für Addons übereinstimmt, wurden einige kleinere Änderungen an den Makro-Funktionen vorgenommen, die kürzlich auf den Live-Client aufgespielt wurden: Makros können innerhalb einer sehr kurzen Zeit keine Zielmarkierungen mehr auf mehr als 3 Einheiten setzen. Und die folgenden Einschränkungen gelten nur, während sich der Spieler in einer aktiven Begegnung befindet: Makros dürfen keine Chatnachrichten mehr an Chatkanäle senden, die nicht exklusiv der Gruppe vorbehalten sind (benutzerdefinierte Chatkanäle, Gilde, Communities usw.).

Makros dürfen weiterhin Nachrichten in gruppenexklusiven Kanälen (/schlachtzug, /gruppe, /sw usw.) senden, aber es wird verhindert, dass innerhalb einer sehr kurzen Zeit mehrere Nachrichten an diese Kanäle gesendet werden. Zudem müssen sich alle Mitglieder der Gruppe innerhalb der Instanz befinden, andernfalls ist Makro-Chat in diesen Kanälen nicht erlaubt.

Makros dürfen weiterhin Flüsternachrichten senden, aber das Ziel der Flüsternachricht muss sich ebenfalls in der Instanz befinden. Makros wird es zudem untersagt, innerhalb einer sehr kurzen Zeit mehrere Flüsternachrichten zu versenden.

Quelle: Blizzarad

