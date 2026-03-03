WoW: Midnight Einführung und Kampagne überspringen – So funktioniert der Skip mit Twinks

So überspringst du in WoW: Midnight die Einführung und die Story-Kampagne mit Twinks inklusive aller Voraussetzungen und NPCs.

In der Erweiterung WoW: Midnight haben deine Zweitcharaktere die Möglichkeit, den Einstieg und die Kampagne zu umgehen. Dieser Prozess ist im Vergleich zu früheren Erweiterungen etwas versteckter, ermöglicht dir jedoch einen direkten Zugriff auf wichtige Level-90-Aktivitäten.

Voraussetzungen für den Kampagnen-Skip

Bevor du die Story überspringen kannst, musst du mit deinem Hauptcharakter den Erfolg Midnight abschließen. Dieser umfasst den vollständigen Abschluss der Geschichte in den Gebieten Immersangwald, Zul'Aman, Harandar, Leerensturm und Arators Reise. Sobald dieser Erfolg erreicht ist, werden Level-90-Inhalte wie Weltquests und die Beutejagd für deinen gesamten Account freigeschaltet.

Die Einführung in Midnight überspringen (Intro-Skip)

Wenn du den Content der Erweiterung mit einem weiteren Charakter über die Quest Mitternacht startest, triffst du auf das Abbild von Lady Liadrin. Hier steht dir eine neue Dialogoption zur Verfügung, mit der du die einleitende Kampagne „Verteidigung des Sonnenbrunnens“ überspringen kannst. Dein Charakter wird daraufhin direkt nach Silbermond teleportiert.

Den Story-Kampagne bei Soridormi überspringen

Der eigentliche Skip der Midnight-Story-Kampagne erfolgt nicht automatisch durch ein Questfenster. Sobald dein Zweitcharakter Level 90 erreicht hat, musst du eigenständig das Gasthaus von Silbermond aufsuchen. Dort findest du den NPC Soridormi.

Durch ein Gespräch mit ihr kannst du die gesamte Story-Kampagne überspringen. Dein Charakter wird auf denselben Fortschritt gesetzt wie dein Hauptcharakter. Im Anschluss bietet dir Lor'themar die Quest Midnight: Weltreise an. Dies ist der vorgesehene Weg, um den ersten [item=232875 in der Erweiterung zu erhalten.

Quelle: Wowhead

