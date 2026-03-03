WoW Midnight: Haranir freischalten – Voraussetzungen, Questreihe und Reittier

Anleitung zur Freischaltung der Haranir in World of Warcraft Midnight inklusive Voraussetzungen, Queststart und Belohnungen.

Es ist so weit: Heute ist die neueste World of Warcraft Erweiterung Midnight offiziell erschienen! Nachdem Spieler im Frühzugang bereits erste Schritte wagen konnten, ist mit dem heutigen globalen Release nun auch das neue spielbare Volk der Haranir für alle verfügbar. Wenn du bereit bist, dich diesem naturverbundenen Volk anzuschließen, erfährst du hier, wie du sie freischaltest.

Voraussetzungen für die Freischaltung

Bevor du die Questreihe für die Haranir starten kannst, musst du sicherstellen, dass du die Kampagne im Immersangwald abgeschlossen hast. Erst danach wird dir die spezifische Questreihe der Harandar-Kampagne angeboten, die ein integraler Bestandteil der Midnight-Story ist.

So startest du die Questreihe

Um dein Abenteuer zu beginnen, musst du nach Silbermond reisen. Suche dort die Spähtafel auf. Dort erhältst du die Startquest „Harandar“. Diese führt dich durch eine epische Geschichte.

Hinweis für Early-Access-Spieler: Falls du die Harandar-Kampagne bereits während des Frühzugangs abgeschlossen hast, musst du lediglich nach Silbermond zurückkehren. Hole dir bei Älteste Hagar die Quest „Der Krieg jenseits der Wurzeln“ ab und melde dich bei Lor'themar, um den Prozess abzuschließen.

Die komplette Questreihe im Überblick

Hier findest du die einzelnen Schritte der Freischaltung in der Übersicht:

Harandar Harandar Sprecht mit Orweyna in Morgenluft. Wowhead Beschreibung

Die Verschlingende Schar nimmt so viel Zeit und Energie in Anspruch, dass wir verwundbar für die anderen Bedrohungen werden, die auf uns lauern. Diese Lichtblüte, die den Immersangwald befallen hat, wird mit jedem Tag schlimmer. Sollte sie außer Kontrolle geraten, müssen wir womöglich an zwei Fronten kämpfen. Oder unser Zuhause wird komplett verschlungen, während wir mit der Leere beschäftigt sind.



Ihr scheint diese seltsame Frau zu kennen, die Ihr in der Lichtblüte herumschnüffeln gesehen habt. Sucht sie auf. Sie könnte Antworten haben. Wege der Wurzeln Wege der Wurzeln Nehmt das Portal und trefft Euch mit Orweyna in Harandar. Wowhead Beschreibung

Die Rutaani, die Silbermond angegriffen haben, kommen aus meinem Heimatland, Harandar. Dieser Lichtblütenbefall ist allerdings neu.



Es wird Zeit, dass ich zu meinem Volk zurückkehre. Ich werde mich einem Gericht stellen und mein Handeln erklären.



Falls die Lichtblüte sich ausgebreitet hat, muss ich mein Volk vor dieser Gefahr warnen. Wenn Ihr bereit seid, mitzukommen, dann nehme ich Euch und Euren hartnäckigen Freund durch die Wurzelpfade mit nach Harandar.



Gebt mir Bescheid, wenn Ihr bereit zur Abreise seid. Auf nach Har'athir Auf nach Har'athir Folgt Orweyna nach Harandar. Wowhead Beschreibung

Alle Wurzeln der Welt wachsen in Richtung unserer Heimat. Die über Euch sind mächtig, aber jung, geboren aus einem jungen Weltenbaum, den Ihr Amirdrassil nennt.



Für einen Weltenbaum ist er seltsam, aber sein Wesen ist nicht so wichtig wie seine Reichweite. Jede Wurzel, die unsere Welt beschützt, ist es wert, ebenso beschützt zu werden.



Folgen wir der Straße nach Har'athir und schauen wir beim Wurzelhüter vorbei. Wir werden fragen, ob er bereits Anzeichen der Lichtblüte bemerkt hat. Der Riss und die Höhle Der Riss und die Höhle Reitet auf Blütenfahne zur Höhle. Wowhead Beschreibung

Wie vermutet sind die Ältesten recht verärgert über mein Handeln. Da ich nun die Kinder und Ku'paal in Sicherheit gebracht habe, bin ich bereit, dem Rat die Stirn zu bieten.



Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit sie erkennen, dass die Lichtblüte eine Bedrohung darstellt, und damit sie Euch freies Geleit durch Harandar gewähren.



Blütenfahne wird Euch sicher zur Höhle tragen. Beeilen wir uns. Der Bau der Echos Der Bau der Echos Trefft Hagar am Bau der Echos. Wowhead Beschreibung

Seid gegrüßt, $gFremder:Fremde;. Ich bin die Älteste Hagar. Euch wurde die Erlaubnis gewährt, zu bleiben, solange Ihr die Prüfungen im Bau der Echos durchlauft.



Aln'hara wird Euer Schicksal bestimmen und Ihr werdet etwas über unser Volk und unsere Bräuche erfahren.



Treffen wir uns bei den Höhlen. Koozats Trampeln Koozats Trampeln Folgt Orweyna. Wowhead Beschreibung

Koozat ist sonst ganz sanftmütig. Das passt gar nicht zu ihm. Bitte findet heraus, was geschehen ist. Echos und Erinnerungen Echos und Erinnerungen Schließt die erste Vision des Baus der Echos ab. Wowhead Beschreibung

Die Geschichte der Haranir wird seit Zehntausenden von Jahren in diesen Höhlen aufgezeichnet. Die Erinnerungen unseres Volkes werden auf den Stein gemalt, auf dass wir niemals vergessen, wo wir herkommen und was unsere Bestimmung ist.



Ihr seid die ersten Fremdlinge, die je den Bau der Echos zu Gesicht bekommen. Wenn Ihr die Malereien berührt, werden unsere Vorfahren ihre Geschichten und Mühen mit Euch teilen.



Zur'Ashar Kassameh erwartet Euch im Inneren. Er wird Euch und Halduron auf Euren Reisen leiten. Ich wünsche Euch viel Glück. Echo der Jagd Echo der Jagd Schließt die zweite Prüfung im Bau der Echos ab. Wowhead Beschreibung

Haranir sind unbändig und wild, listig und schlau. Mit der Zeit wurden wir zu den gefürchtetsten Bestien auf dem Berg.



Viele weise und mächtige Tiere durchstreiften die Hügel unseres alten Bergs. Aber mit der Zeit beherrschten wir sie alle.



Heute werdet Ihr jagen, wie wir es einst taten. Echo des Rufs Echo des Rufs Schließt die dritte Prüfung im Bau der Echos ab. Wowhead Beschreibung

Als die Haranir allmählich ruhelos wurden, sahen sie sich nach einer neuen Bestimmung um. Manche sahen nach oben, zum Mond und den Sternen. Andere, wie die Hara'ti, hörten einen Ruf aus dem tiefen Inneren der Welt.



In dem Moment, in dem die ersten Hara'ti den Gesang aus den Wurzeln hallen hörten, wussten wir, dass wir eine neue Bestimmung gefunden hatten. Wir würden den Ursprung des Gesangs erkunden und die Wahrheit ergründen.



Doch es sollte ein beschwerlicher Weg werden. Seltsame Steinungeheuer versperrten uns den Weg.Beobachter Talos wurde von den Titanen erschaffen, um tief begrabene Geheimnisse zu beschützen. Nun steht er bereit, um sämtliche Eindringlinge in den Boden zu stampfen. Die Wurzelpfade hinunter Die Wurzelpfade hinunter Schließt die Tiefe "Kluft der Erinnerungen" ab, um das Fragment der Offenbarung aus ihrem Schatzraum zu erhalten. Wowhead Beschreibung

Ihr habt Einblick in unsere Geschichte erhalten. Eine Prüfung verbleibt noch.



Falls Ihr überlebt, erhaltet Ihr den Segen der Göttin und der Rat kann nicht gegen Eure Anwesenheit hier vorgehen.



Steigt nun in die Erde hinab und tretet in die Fußstapfen unserer Vorfahren. Eine Hütte in Har'mara Eine Hütte in Har'mara Trefft Orweyna in Har'mara. Wowhead Beschreibung

Die anderen haben sich unten versammelt. Kommt. Orweyna freut sich schon darauf, Euch wohlbehalten wiederzusehen. Har'mara hüten Har'mara hüten Schließt Aufgaben in Har'mara ab. Wowhead Beschreibung

Har'mara ist schon seit Langem eine Zuflucht für jene, die sich aus den häufigen Konflikten zwischen den Rutaani und den Fungianern zurückgezogen haben.



Hier lernen sie, miteinander zu leben. Sie arbeiten, spielen und leben in einem ausgewogenen Gleichgewicht.



Ihr habt viel über die Vergangenheit der Haranir gelernt, einschließlich unserer größten Schande. Nun seht Ihr unser derzeitiges Werk: Harmonie. Der Rat tritt zusammen Der Rat tritt zusammen Nehmt an der Ratsversammlung teil. Wowhead Beschreibung

Die Wachen haben Orweyna abgeholt und bereiten sie darauf vor, vor den Rat zu treten. Sobald Ihr bereit seid, sollten wir an der Versammlung teilnehmen. Die Saat ausbringen Die Saat ausbringen Kehrt zur Höhle zurück. Wowhead Beschreibung

Eonkas Samen aus dem Riss von Aln ist der Hinweis, den wir gebraucht haben. Die Bewohner und Pflanzen dort scheinen immun gegen die Lichtblüte zu sein!



Wir müssen uns den Riss selbst näher ansehen. Lasst uns zur Höhle zurückkehren und unsere nächsten Schritte planen. Brennende Bitterblüten Brennende Bitterblüten Vernichtet 6 lichtblüteninfizierte Pflanzen in Har'mara. Wowhead Beschreibung

Lichtblüteninfizierte Rutaani geben sich alle Mühe, die Seuche im Dorf zu verbreiten. Diese Pflanze hat deutliche Anzeichen der Krankheit gezeigt.



Zerstört alle Pflanzen, die sie berührt haben. Wir müssen diese Seuche eindämmen! Schadensbegrenzung in Har'mara Schadensbegrenzung in Har'mara Tötet 8 Rutaani der Lichtblüte. Wowhead Beschreibung

Lichtblüteninfizierte Rutaani greifen das Dorf an! Rizam und Teetem sind beide der Infektion erlegen. Es sieht aus, als wäre Eonka noch nicht betroffen, aber wir müssen uns um die anderen kümmern.



Ich werde hierbleiben und sie im Auge behalten. Ihr müsst tun, was Ihr könnt, um Har'mara zu schützen. Schaltet auch Rizam und Teetem aus. Die Ausbreitung bekämpfen Die Ausbreitung bekämpfen Tötet die Rutaanihändler von auswärts und Koozat. Wowhead Beschreibung

Pulverkappe meinte, dass die Händler von auswärts als Erste Anzeichen der Lichtblüteninfektion gezeigt hätten. Unmittelbar, nachdem Ihr sie befragt hattet!



Leider scheint auch Koozat der Krankheit anheimgefallen zu sein. Kümmert Euch um die Händler, und auch um Koozat. Er ist eine viel zu gefährliche Kreatur, um hier herumzutrampeln.Koozat ist fast wahnsinnig von der Lichtblüteninfektion und hält Ausschau nach allem, was sich bewegt. Er wird alles und jeden in seinem Weg zertrampeln. Saat des Risses Saat des Risses Seht nach Eonka. Wowhead Beschreibung

Die Situation stabilisiert sich allmählich, aber lasst uns sichergehen. Ich werde nachsehen, wie es Hagar geht.



Seht noch einmal nach Eonka und stellt sicher, dass sie keine Anzeichen der Lichtblüte aufweist. Sie befindet sich in einem der oberen Stockwerke von Hagars Hütte. Die wandelnden Blumen Die wandelnden Blumen Sprecht mit den Rutaanihändlern, die zu Besuch sind. Wowhead Beschreibung

Orweyna hatte erwähnt, dass Rutaani aus anderen Dörfern zu Besuch hier sind. Das bietet uns eine Gelegenheit, sie zu erleben, wenn sie nicht vom Licht in den Wahnsinn getrieben wurden.



Ich werde hierbleiben und mit Meeka sprechen. Ihr solltet mit den Rutaanibesuchern sprechen und herausfinden, ob die Lichtblüte ihre Heimat erreicht hat.

Deine Belohnungen

Sobald du die Questreihe erfolgreich beendet hast, erhältst du den Erfolg Verbündetes Volk: Haranir. Damit schaltest du das Volk dauerhaft für deinen Account frei. Zusätzlich darfst du dich über ein neues Reittier freuen: den Elfenbeingrimmluchs. Dieser weiße Luchs ist überzogen mit der üppigen Natur von Harandar und stellt eine prachtvolle Ergänzung für deine Sammlung dar.

Weitere Informationen in unserem Guide

Du möchtest noch tiefer in die Welt der Haranir eintauchen? In unserem umfassenden Haranir Guide findest du alles, was du wissen musst. Wir bieten dir dort genaue Details und Bilder zu folgenden Themen:

Detaillierte Infos zum Freischalten

Sämtliche Anpassungsoptionen für deinen Charakter

Einzigartige Druidenformen der Haranir

Die prestigeträchtige Traditionsrüstung

Alle Reittiere des neuen Volkes

Übersicht der Volksboni

Alle spielbaren Klassen

