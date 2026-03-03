Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoW Midnight: Haranir freischalten – Voraussetzungen, Questreihe und Reittier

WoW Midnight: Haranir freischalten – Voraussetzungen, Questreihe und Reittier

Geschrieben von Telias am 03.03.2026 um 10:32

Anleitung zur Freischaltung der Haranir in World of Warcraft Midnight inklusive Voraussetzungen, Queststart und Belohnungen.

Es ist so weit: Heute ist die neueste World of Warcraft Erweiterung Midnight offiziell erschienen! Nachdem Spieler im Frühzugang bereits erste Schritte wagen konnten, ist mit dem heutigen globalen Release nun auch das neue spielbare Volk der Haranir für alle verfügbar. Wenn du bereit bist, dich diesem naturverbundenen Volk anzuschließen, erfährst du hier, wie du sie freischaltest.

Haranir - Volk in World of Warcraft

Voraussetzungen für die Freischaltung

Bevor du die Questreihe für die Haranir starten kannst, musst du sicherstellen, dass du die Kampagne im Immersangwald abgeschlossen hast. Erst danach wird dir die spezifische Questreihe der Harandar-Kampagne angeboten, die ein integraler Bestandteil der Midnight-Story ist.

So startest du die Questreihe

Um dein Abenteuer zu beginnen, musst du nach Silbermond reisen. Suche dort die Spähtafel auf. Dort erhältst du die Startquest „Harandar“. Diese führt dich durch eine epische Geschichte.

Hinweis für Early-Access-Spieler: Falls du die Harandar-Kampagne bereits während des Frühzugangs abgeschlossen hast, musst du lediglich nach Silbermond zurückkehren. Hole dir bei Älteste Hagar die Quest „Der Krieg jenseits der Wurzeln“ ab und melde dich bei Lor'themar, um den Prozess abzuschließen.

Die komplette Questreihe im Überblick

Hier findest du die einzelnen Schritte der Freischaltung in der Übersicht:

  1. Harandar
  2. Wege der Wurzeln
  3. Auf nach Har'athir
  4. Der Riss und die Höhle
  5. Der Bau der Echos
  6. Koozats Trampeln
  7. Echos und Erinnerungen
  8. Echo der Jagd
  9. Echo des Rufs
  10. Die Wurzelpfade hinunter
  11. Eine Hütte in Har'mara
  12. Har'mara hüten
  13. Der Rat tritt zusammen
  14. Die Saat ausbringen
  15. Brennende Bitterblüten
  16. Schadensbegrenzung in Har'mara
  17. Die Ausbreitung bekämpfen
  18. Saat des Risses
  19. Die wandelnden Blumen

Deine Belohnungen

Sobald du die Questreihe erfolgreich beendet hast, erhältst du den Erfolg Verbündetes Volk: Haranir. Damit schaltest du das Volk dauerhaft für deinen Account frei. Zusätzlich darfst du dich über ein neues Reittier freuen: den Elfenbeingrimmluchs. Dieser weiße Luchs ist überzogen mit der üppigen Natur von Harandar und stellt eine prachtvolle Ergänzung für deine Sammlung dar.

Elfenbeingrimmluchs - Reittier in World of Warcraft

Weitere Informationen in unserem Guide

Du möchtest noch tiefer in die Welt der Haranir eintauchen? In unserem umfassenden Haranir Guide findest du alles, was du wissen musst. Wir bieten dir dort genaue Details und Bilder zu folgenden Themen:

  • Detaillierte Infos zum Freischalten
  • Sämtliche Anpassungsoptionen für deinen Charakter
  • Einzigartige Druidenformen der Haranir
  • Die prestigeträchtige Traditionsrüstung
  • Alle Reittiere des neuen Volkes
  • Übersicht der Volksboni
  • Alle spielbaren Klassen

