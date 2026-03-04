Saltherils Soiree: Welche Fraktion ist die beste?

Welche Fraktion ist bei Saltherils Soiree die beste? Überblick über Rufgewinne, Fraktionsverluste und wichtige Belohnungen wie Rezepte und Transmog.

Saltherils Soiree im Immersangwald bietet dir jede Woche die Chance, dein Ansehen beim Hof in Silbermond und den Unterfraktionen gezielt zu steigern. Durch die geschickte Auswahl der geladenen Fraktionen sicherst du dir nicht nur wertvollen Ruf, sondern auch den Zugriff auf begehrte Belohnungen wie exklusive Berufsrezepte und seltene Transmog-Gegenstände. Ein planvolles Vorgehen hilft dir dabei, das Maximum aus diesem Event herauszuholen und deine Ziele am Hof effizient zu erreichen.

Das Prinzip der Einladungen: Ein strategisches Nullsummenspiel?

Bei Saltherils Soiree geht es nicht nur um gute Stimmung, sondern um knallharte Fraktionspolitik. Sobald du dich für eine der vier Fraktionen entscheidest, hat das direkte Auswirkungen auf dein Ansehen am Hof. Du erhöhst deinen Ruf bei zwei Fraktionen, verlierst aber gleichzeitig bei ein bis zwei anderen an Boden.

Wenn dein Ziel darin besteht, bei allen Fraktionen den maximalen Ruf zu erreichen, musst du genau nachrechnen. Schauen wir uns zwei Beispiele an:

Verzauberin Alan'an: Lädst du sie ein, erhältst du +50 Ruf bei den Magistern und +25 bei den Blutrittern. Allerdings verlierst du 25 Rufpunkte bei den Weltenwanderern. Unter dem Strich steht ein Plus von 50 Rufpunkten .

Lädst du sie ein, erhältst du +50 Ruf bei den Magistern und +25 bei den Blutrittern. Allerdings verlierst du 25 Rufpunkte bei den Weltenwanderern. Unter dem Strich steht ein . Hauptmann Helios: Diese Wahl bringt dir +125 Ruf bei den Weltenwanderern und +100 bei den Schemen der Gasse. Im Gegenzug verlierst du 100 Rufpunkte bei den Magistern. Dein Netto-Gewinn liegt hier bei stolzen 125 Rufpunkten.

Der Joker: Saltherils Gunst

Ein entscheidender Faktor bei der Wahl ist das Item Saltherils Gunst, welches du beispielsweise bei der Wahl von Hauptmann Helios erhältst. Mit diesem Gegenstand kannst du eine Quest bei einer beliebigen Fraktion starten. Als Belohnung winken:

100 Rufpunkte bei der gewählten Fraktion

Weitere wichtige Währungen wie Latentes Arkana, Übersprudelndes Arkana und Kastenschlüsselsplitter

Dank dieses Items ist die Wahl von Helios im direkten Vergleich oft überlegen, da der gesamte Rufgewinn deutlich höher ausfällt.

Belohnungen: Housing, Transmog und Rezepte

Neben dem Ruf sind die Belohnungen der Hauptgrund für die Teilnahme. Jede Fraktion bietet individuelle Items an, die du in unseren detaillierten Fraktions-Guides inklusive Bildern finden kannst:

Dort findest du alles zu den exklusiven Housing-Dekorationen und Transmog-Gegenständen.

Fokus auf Berufs-Rezepte

Für Handwerker ist die Wahl der Fraktion oft durch die verfügbaren Berufs-Rezepte vorgegeben. Wenn du ein bestimmtes Rezept suchst, solltest du dich gezielt bei der entsprechenden Fraktion beliebt machen:

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.