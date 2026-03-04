Latentes Arkana sammeln und alle Runensteine für Runensteinrasen finden

Guide zu WoW Midnight: So farmst du Latentes Arkana im Immersangwald und aktivierst alle Runensteine für den Erfolg Runensteinrasen.

Im Immersangwald spielt das Latente Arkana eine zentrale Rolle, wenn du die dortigen Runensteine aktivieren möchtest. In diesem Guide erfährst du, wie du die Ressource sammelst und wo du die Runensteine für den Erfolg Runensteinrasen findest.

So farmst du Latentes Arkana

Latentes Arkana wird primär dazu genutzt, die Runensteine im Immersangwald aufzuladen. Um deinen Vorrat aufzustocken, solltest du am wöchentlichen Event Saltherils Soiree teilnehmen, das direkt im Immersangwald stattfindet.

Jede abgeschlossene Quest während des Events belohnt dich mit 25 Einheiten Latentes Arkana. Du erhältst diese Aufgaben, indem du Saltherils Gunst einer der teilnehmenden Fraktionen schenkst.

Erfolg: Runensteinrasen

Der Erfolg Runensteinrasen verlangt von dir, fünf verschiedene Runensteine im Immersangwald zu verteidigen. Beachte jedoch, dass eine Verteidigung erst möglich ist, nachdem du den jeweiligen Stein mit Latentes Arkana aufgeladen hast. Plane also genug Ressourcen für alle Standorte ein.

Positionen der Runensteine (TomTom-Koordinaten)

Damit du nicht lange suchen musst, kannst du die folgenden Koordinaten direkt in das Addon TomTom kopieren. Diese führen dich präzise zu allen notwendigen Punkten:

/way 47.36 58.64 Runenstein des Elrendar

/way 39.13 56.85 Runenstein aus Ath'ran

/way 41.15 73.81 Runenstein des Morgensternturms

/way 57.70 53.59 Runenstein des Sanktums des Mondes

/way 40.46 13.59 Runenstein der Insel der Sonnenwanderer

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.